Die Frage, die sich jeder auf der Welt stellen sollte

Warum sagt Klaus Schwab, dass jeder auf der Welt geimpft werden muss?

von Steve Jalsevac (dirtyworld1)

Hören Sie, was Klaus Schwab in diesem sehr kurzen Video sagt. Jeder auf der Welt sollte innehalten und sich fragen, warum er das gesagt hat.

Welche Gründe hatte er für eine solche Aussage oder für eine fortgesetzte Befürwortung der Impfung, insbesondere nach allem, was wir in den letzten drei Jahren über das COVID-Virus, die Mandate, die Impfungen und über ihn und alle Menschen, die mit ihm verbunden sind, ertragen und gelernt haben?

Welche möglichen Beweise hätte er für eine solche globale Forderung haben können?

LifeSiteNews hat einen Berg von Artikeln über die COVID-Krise bereitgestellt. Es war eine erstaunliche, noch nie dagewesene Reise in der Geschichte mit jeden Tag neuen Enthüllungen.

Das geht auch jetzt noch weiter. Am Anfang wussten wir so gut wie nichts darüber, was dieses Virus ist, woher es wirklich kommt, wie gefährlich es wirklich ist und wie man es behandelt.

Was wir spürten, war, dass etwas sehr falsch war an der schnellen, hochgradig koordinierten Zerschlagung grundlegender Menschenrechte durch die Regierung und der Aussetzung normaler Arzt-Patienten-Beziehungen und bewährter medizinischer Standardpraktiken in vielen Ländern gleichzeitig nach der Ausbreitung des Virus.

Beschäftigte im Gesundheitswesen, die sich nicht daran hielten, wurden bestraft.

Unternehmen, Regierungsbehörden, Schulen und Hochschulen entließen oder entfernten auf andere Weise viele Tausende, die sich weigerten, sich daran zu halten.

Noch schlimmer war, dass die Kirchen dem Druck der Regierung nachgaben, ihre Türen schlossen und Geistliche oder Laien bestraften, die die extremen, irrationalen Anweisungen ignorierten.

Die meisten Menschen verwandelten sich in gehorsame Drohnen, ohne den Wahnsinn des Ganzen in Frage zu stellen. Es war, als wären wir alle unter Drogen gesetzt.

Jetzt haben wir die meisten Antworten auf die ersten Fragen. COVID hat sich für die meisten als nicht gefährlicher erwiesen als die gewöhnliche Grippe, aber die Grippe hat eine lange Geschichte, in der jedes Jahr Millionen von Menschen getötet werden.

COVID hat in der Tat dasselbe getan, aber wir haben gelernt, dass bis zu 85 Prozent dieser Todesfälle hätten verhindert werden können.

Eine große Anzahl von Menschen starb oder wurde getötet, oder sagen wir, sie starben an den vorgeschriebenen Krankenhausprotokollen zur Behandlung von Covid, die die Verwendung weitaus kostengünstigerer und sichererer Protokolle untersagten, die wirksam waren. Das war ein Verbrechen, ja ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Wir wissen jetzt, dass das COVID-Virus eine absichtlich geschaffene Biowaffe ist, ebenso wie die COVID-Impfungen, die wir alle nicht als „Impfstoffe“ bezeichnen sollten, weil sie nur sehr wenig oder gar keinen Nutzen brachten und es eine starke militärische Beteiligung an der Schaffung und Produktion des Virus und der Impfungen gab.

Wir kennen die langfristigen Auswirkungen des Virus und der Impfungen immer noch nicht. Bei den Injektionen ist diese Frage besonders besorgniserregend.

Lassen Sie uns die Hauptfrage dieses Artikels wiederholen, die sich jeder auf der Welt stellen sollte: „Warum bestehen Klaus Schwab, Bill Gates, Joe Biden, Justin Trudeau, Anthony Fauci, die WHO und viele andere der führenden und korruptesten Entvölkerungs- und Weltregierungen, die sich für Führer und Organisationen einsetzen, immer noch darauf, dass niemand auf der Welt sicher sein wird, wenn nicht alle gegen COVID geimpft sind?“

Warum wollen sie eine Kontrollgruppe von ungeimpften Personen eliminieren, die es uns ermöglichen würde, sie mit den gesundheitlichen Ergebnissen der Milliarden zu vergleichen, die mit dem experimentellen „Impfstoff“ geimpft wurden? Sehr seltsam und verdächtig.

Wenn du diese Frage nicht stellst und dir darüber keine großen Sorgen machst, schläfst du wahrscheinlich gefährlich, bist uninformiert oder hast zu viel Angst vor der Antwort. Das heißt, es kann unmöglich aus einem guten Grund sein.

Der gesunde Menschenverstand sollte jedem sagen, dass er genau das Gegenteil von dem tun soll, was diese obszön mächtigen Personen und Organisationen empfehlen oder worauf sie bestehen.

Und doch tragen Millionen armer Seelen immer noch diese nutzlosen und schädlichen Masken und lassen sich impfen, weil ihr Arzt oder von den Nachrichtenmedien beeinflusste Familienmitglieder sie unter Druck setzen, ihr Arbeitsplatz oder ihre Hochschule dies seltsamerweise immer noch erfordert oder aus anderen Gründen.

Keiner dieser Gründe ist das Risiko wert. Suchen Sie sich einen anderen Arzt, suchen Sie sich einen anderen Job, ignorieren Sie diese Familienmitglieder wohlwollend und suchen Sie sich eine andere Hochschule. Diese können zugegebenermaßen sehr schwierig sein, aber Ihr Leben und Ihre langfristige Gesundheit erfordern es.

Es stimmt, dass es den meisten Menschen, die geimpft wurden, gut zu gehen scheint und noch keine offensichtlich schwerwiegende Reaktion erlitten haben.

Aber eine wichtige Gesundheitsentscheidung auf der Grundlage dieser einfachen Beobachtung zu treffen, ist töricht. Das ist Wunschdenken. Ich bin in Ordnung, du bist in Ordnung, ist nicht wissenschaftlich, medizinisch oder maßgeblich.

Stattdessen sollten wir alle Folgendes in Betracht ziehen:

1. Diejenigen, die sich am meisten für die Impfungen einsetzen, einschließlich aller Medien, die sie kontrollieren, gehören zu den unethischsten, autoritärsten und unglaubwürdigsten Elementen der Gesellschaft. Ihre Bilanz zeigt dies. Es ist bekannt, dass sie das primäre Ziel haben, Macht und Kontrolle über die Welt zu erlangen. Sie schätzen nicht das individuelle menschliche Leben, die Freiheit oder Gott.

2. Bei weitem mehr haben unter den experimentellen Impfungen gelitten und sind sogar gestorben als an jedem anderen „Impfstoff“ in der Geschichte. Das ist eine Tatsache. Dafür gibt es viele handfeste Beweise. Ignorieren Sie die gefälschten Statistiken und Studien.

Es macht nichts, dass es Ihnen oder Ihren Freunden oder Ihrer Familie – von denen Sie wissen – bisher nicht geschadet hat. Es gibt immer noch viele beunruhigende Dinge, die mit Impfempfängern passieren, insbesondere mit denen, die die sogenannten „Booster“ hatten und weiterhin erhalten.

Der mRNA-Erfinder und Verfechter der medizinischen Freiheit, Dr. Robert Malone, erklärte in einem kürzlich erschienenen Artikel offen über die Impfungen:

Diese Produkte… bieten keinen Schutz vor Infektionen, sie verhindern keine Infektion, sie verhindern keine Krankheit, sie verhindern nicht die Ausbreitung, sie verhindern nicht Krankenhausaufenthalte, sie verhindern nicht den Tod. Und die neuesten Daten beziehen sich auf diese hyperimmunisierten, hypergeimpften Personen, die tatsächlich das Risiko einer Krankheit oder des Todes erhöhen, weil sie das Immunsystem schädigen.

Warum sollte dann irgendjemand riskieren, sie zu nehmen oder sie zu befürworten oder zu mandatieren? Das macht keinen Sinn!

Es ist unmöglich, einen Impfstoff gegen Coronaviren herzustellen, da sie ständig mutieren. Zahlreiche Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass es sehr gefährlich ist, Menschen während einer Pandemie mit einem experimentellen Impfstoff gegen ein neues Virus zu „impfen“, da dadurch gefährlichere Varianten entstehen, die katastrophale Langzeitfolgen haben könnten.

Wir wissen auch, dass die mRNA-Impfungen aufgrund ihres Designs ein humangenetisch veränderndes Potenzial haben. Deshalb werden sie genauer als Gentherapien bezeichnet. Dieses Potenzial könnte das gefährlichste und beängstigendste von allen sein.

Die meisten regelmäßigen LifeSiteNews-Leser wissen viel davon. Wir haben eine Vielzahl von unwiderlegbaren Beweisen von weltweit führenden Ärzten, Wissenschaftlern und anderen medizinischen Fachleuten vorgelegt – allesamt vertrauenswürdige –, die keinen finanziellen oder sonstigen Nutzen daraus gezogen haben, die medizinische und wissenschaftliche Wahrheit über alles, was mit COVID zu tun hat, zu sagen.

Stattdessen haben sie in der Regel enorme Verfolgung, Drohungen, den Verlust von Arbeitsplätzen, Positionen, Karrieren und den größten Teil ihres Einkommens erlitten, weil sie ihren hippokratischen Eid eingehalten haben oder weil sie bei ihren Forschungen und Äußerungen zu COVID und den Impfungen ehrlich und ethisch waren.

Warum sollte irgendjemand ihnen nicht vertrauen, vor allem denen, die auf die eine oder andere Weise sehr davon profitieren, die Impfungen zu befürworten oder vorzuschreiben? Der gesunde Menschenverstand sagt, dass die Fachleute, die nicht davon profitieren und ernsthafte Verfolgung für ihre Warnungen vor diesen biologischen Waffen erleiden und dennoch beharrlich sind, viel eher die Wahrheit sagen.

Warum also sagt Klaus Schwab, dass jeder auf der Welt geimpft werden muss? Es kann unmöglich für unsere Gesundheit sein, egal was sie sagen, denn die Beweise für diese Behauptung sind nicht da. Das Gegenteil ist der Fall.

Dann MÜSSEN die Impfungen einen anderen Zweck haben. Welchen Zweck? Es muss etwas Großes sein. Viele Milliarden werden dafür ausgegeben, und grundlegende Menschenrechte und Freiheiten wurden und werden überall zerschlagen, um dieses Programm voranzubringen.

Wir müssen uns daher fragen: WAS IST DER WAHRE ZWECK DER COVID-INJEKTIONEN, ÜBER DEN WIR NICHT INFORMIERT WERDEN? Es gibt einen Konsens unter ehrlichen Medizinern, dass ein Hauptzweck der Impfungen die Entvölkerung der Welt ist.

Viele Anzeichen deuten darauf hin – statistische, medizinische, wissenschaftliche und umständliche. Ein Umstand ist, dass die Hauptbefürworter der Impfungen alle bekannten Entvölkerungsbefürworter sind.

Hier ist ein weiteres Zitat von Dr. Robert Malone:

Was sie tun, ist, dass sie den Menschen die Impfung aufzwingen, und ich glaube, sie töten Menschen mit dieser Impfung. Es ist Mord. Sie ermorden im Grunde Menschen in Krankenhäusern [mit den genehmigten Remdesivir-Beatmungsprotokollen]. Die Gesamtsterblichkeit, die wir kennen, ist jetzt in der geimpften Gruppe höher als in der ungeimpften Gruppe.

Es gibt noch viele weitere ähnliche Zitate von anderen namhaften Medizinern, die dies jetzt sehen und mutig bereit sind, dies zuzugeben. Ich sage „mutig“, weil es Mut erfordert, so etwas offen zu sagen, wegen der unvermeidlichen hasserfüllten Gegenreaktion, die immer gegen jeden orchestriert wird, der negative Aspekte der COVID-Impfagenda aufdeckt.

Es muss aber auch andere Gründe geben. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Substanzen in den Impfungen verwendet werden könnten, um Menschen zu kontrollieren und eine transhumanistische Agenda voranzutreiben. Warum sage ich das?

Die Hauptbefürworter der Impfungen sind globalistische Typen der Neuen Weltordnung, die offen darüber diskutiert, finanziert und daran gearbeitet haben, wie man Technologie nutzen kann, um Menschen zu kontrollieren und den Menschen mit der Technologie zu verschmelzen – Transhumanismus. Sie reden und schreiben seit vielen Jahren über eine globalistische digitale Sklaverei aller Menschen.

Das ist längst kein Geheimnis mehr. Es ist seit einiger Zeit im Freien. LifeSiteNews hat viele Artikel über diese Entwicklungen veröffentlicht, die weit fortgeschritten sind.

Nicht nur wenige, sondern wir alle sollten uns diese Fragen stellen, unser Bestes tun, um die Antworten zu finden, anderen sagen, dass sie dasselbe tun sollen, und dann gemeinsam mit anderen entscheiden, was wir dagegen tun können.

Lesen Sie weiter, recherchieren Sie weiter, finden Sie Gleichgesinnte. Ergreifen Sie EINIGE Maßnahmen. Sprechen Sie mit Ihren gewählten Vertretern. Kandidieren Sie für ein Amt – für jedes Amt.

Wenn du an Gott glaubst und ihm vertraust, wirst du einen Weg finden. Wenn nicht, wird es für euch viel schwieriger sein, und ihr werdet wahrscheinlich der Verzweiflung erliegen oder dem Druck erliegen, den globalistischen Forderungen zu entsprechen.

Wir befinden uns jetzt in einem Krieg. Es ist ein realer, aber ganz anderer Krieg. Es ist Zeit für den Kampf. Finde deinen Platz in der Schlacht. Versuchen Sie nicht, sich davor zu verstecken. Sie werden nicht in der Lage sein, dies zu tun.

Video: Mike Adams: Der Versuch, Milliarden von Menschen auszulöschen. Jetzt kommt alles ans Licht

Quelle: https://www.lifesitenews.com/blogs/the-question-everyone-in-the-world-should-be-asking/

(Visited 1 times, 1 visits today)