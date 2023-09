Das Schlimmste steht uns noch bevor: Bereitet euch schonmal auf die geplante „Klimamigration“ vor!

von (legitim)

Die Situation an der südlichen Grenze zu Mexiko ist eine Katastrophe.

Im vergangenen Monat erreichten die illegalen Grenzübertritte von „Familien“ – oder genauer gesagt, von Erwachsenen mit Kindern, die ihre eigenen sein können oder auch nicht – einen Rekordwert. Mindestens 91.000 Migranten überquerten die Grenze mit Kindern und übertrafen damit den bisherigen Rekord von 84.486 im Mai 2019. Die Grenzpatrouille hat im August fast 180.000 Festnahmen entlang der Grenze vorgenommen, gegenüber 132.000 im Juli und knapp 100.000 im Juni.

Wenn man sich diese Zahlen ansieht, könnte man meinen, dass es nicht viel schlimmer werden kann. Wie viele Menschen können noch kommen?

Die Wahrheit ist, dass es immer noch schlimmer kommen kann, und es gibt noch viele Menschen, die kommen können. Nicht nur Tausende oder Hunderttausende, sondern Millionen, sogar Dutzende von Millionen. Vielleicht sogar mehr. Ich möchte Ihnen etwas über „Klimamigration“ erzählen.

Das Narrativ der Klimamigration ist sehr einfach. Ein katastrophaler Klimawandel ist unvermeidlich. Was auch immer wir jetzt und in den kommenden Jahren ändern, wie viel Kohlenstoff wir auch vermeiden können, in die Atmosphäre freizusetzen – der Planet wird sich immer noch über seinen Kipppunkt hinaus erwärmen. Große Teile des Globus, in einem breiten Band um den Äquator, werden in nur wenigen Jahrzehnten unbewohnbar sein.

Dies sind die am dichtesten besiedelten Regionen des Planeten, so dass Milliarden von Menschen vom Tod bedroht sind. So viele dieser Menschen wie möglich werden versuchen zu fliehen. Und wohin werden sie gehen? In den Westen – nach Amerika, Kanada, Neuseeland und Nordeuropa, die alle von den schlimmsten Verheerungen des Klimawandels verschont bleiben werden. Wir werden hier immer noch Lebensmittel anbauen können, und obwohl das Wetter viel schlechter und unberechenbarer sein wird, wird es im Vergleich zu der brennenden, von Hurrikans und Überschwemmungen heimgesuchten Wüste, die der Rest der Welt sein wird, immer noch ein Paradies sein.

Alle großen Migrationsbewegungen der Vergangenheit – die Rheinüberquerungen, die den Untergang des Weströmischen Reiches herbeiführten, die Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkriegs, die Teilung Indiens, die Migrantenkrise von 2015 – verblassen im Vergleich zu dem nicht enden wollenden Strom von Migranten, die vor den Auswirkungen des Klimawandels fliehen. Mit dem Boot, zu Fuß, wie auch immer sie hierher kommen können.

Sie glauben vielleicht nicht, dass dies geschehen wird, aber die führenden Politiker der Welt schon.

Auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos hielt Al Gore dieses Jahr eine flammende Rede, in der er vor einer kommenden Welle von „über einer Milliarde Klimaflüchtlingen“ warnte. Diese noch nie dagewesene Migration wird dazu führen, dass die westlichen Nationen ihre „Fähigkeit zur Selbstverwaltung verlieren“.

Dies ist die grundlegende Erzählung der Klimamigration. Ich nenne es das Basisszenario. Es gibt auch ein fortgeschrittenes Szenario, und das beinhaltet einen wahnwitzigen Plan, so viele dieser zukünftigen Migranten wie möglich schon jetzt in den Westen zu verfrachten, um ihr Leiden zu minimieren. Die Argumente für dieses fortgeschrittene Szenario werden in dem Buch Nomad Century von Gaia Vince dargelegt, das seit seinem Erscheinen im letzten Jahr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ich empfehle Ihnen, dieses Buch selbst zu lesen, wenn Sie die Zeit dazu haben.

Da der Westen für den Klimawandel verantwortlich ist, weil er die meisten Treibhausgase ausgestoßen hat, die unsere Welt über ihre Grenzen hinaus aufgeheizt haben, und weil der Westen den schlimmsten Auswirkungen entgehen wird, behauptet Vince, wir hätten eine unbestreitbare moralische Pflicht, alles zu tun, um diejenigen zu schützen, deren Leben durch unsere Gier und Kurzsichtigkeit ruiniert wird. Das bedeutet eine absichtlich geplante Migration in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.

Natürlich werden unsere derzeitigen politischen Strukturen, wie Al Gore warnte, nicht in der Lage sein, eine solche Zahl von Menschen zu bewältigen. Laut Vince – und ich vermute, dass der Erzglobalist Gore das Gleiche glaubt – ist dies sogar der große Vorteil der Klimamigration.

Die Klimamigration bietet uns die perfekte Gelegenheit, uns von den letzten Überresten der Stammesidentitäten – Nation, Ethnie – zu befreien, die angeblich so viel Schaden angerichtet und die Menschheit in ihrem Streben nach moralischem Fortschritt aufgehalten haben. Mit neuen supranationalen politischen Strukturen und der massiven Unterlegenheit der einheimischen Völker des Westens in ihrer eigenen Heimat können wir endlich Gesellschaften aufbauen, die wirklich tolerant, inklusiv, nachhaltig und fair für alle sind. Nun, fast alle.

Ich weiß, das klingt wie ein Albtraum, aber wir müssen aufwachen und uns der Realität dessen stellen, was geplant ist. Internationale rechtliche Präzedenzfälle für die Klimamigration wurden bereits geschaffen, unter anderem vom UN-Menschenrechtsausschuss, der 2020 entschied, dass ein Staat Migranten nicht in ihre Heimat zurückschicken darf, wenn sie als durch die Auswirkungen der globalen Erwärmung gefährdet gelten.

Die westlichen Staats- und Regierungschefs haben bereits in unserem Namen eine kollektive Verantwortung für den Klimawandel übernommen. Auf der COP27-Konferenz stimmten beispielsweise einige westliche Länder grundsätzlich der Idee von „Klimareparationen“ für ärmere Länder zu, die angeblich unter den unverhältnismäßigen Auswirkungen unserer Emissionen leiden würden.

Und natürlich wird die Klimahysterie immer größer. „Die Ära des globalen Siedens ist angebrochen“, verkündete UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Juli.

Dies ist erst der Anfang.

Die Massenzuwanderung wird im Westen seit Jahrzehnten als Mittel der gezielten Sozialpolitik eingesetzt. Unsere Führer haben damit unsere schönen, blühenden Nationen praktisch unkenntlich gemacht, um uns an den Rand des Chaos zu bringen. Wenn sie die Chance haben, werden sie noch weiter gehen. Selbst wenn sie am Ende nicht Hunderte von Millionen oder Milliarden aus der Dritten Welt importieren, werden unsere Führer mit dem drohenden Klimawandel einen Vorwand haben, so viele Menschen hierher zu bringen, wie sie brauchen, um ihre Träume von einer globalen Regierung und dem Ende des Nationalstaates zu verwirklichen.

Der Kampf beginnt mit mutigen Organisationen wie Border Hawk, unserem Auge an der Grenze, aber er kann nur mit einer entschlossenen politischen Bewegung enden, die die Prämissen – sowohl wissenschaftlich als auch moralisch – der Klimamigration vollständig ablehnt.

Quelle: Border Hawk

