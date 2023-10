Amerika am Rande der Schuldenfalle

Von Karsten Riise (globalresearch)

Die USA balancieren in einer Schuldenfalle.

Als die Schulden niedrig waren, belasteten die Zinsen den Staatshaushalt nicht.

Bei niedrigen Zinsen belastete eine hohe Verschuldung den Staatshaushalt auch nicht.

Im Jahr 2023 sind nicht nur sowohl die Schulden als auch die Zinsen hoch, sie explodieren beide sogar.

Dies ist die typische Situation, in der der Frosch schläfrig sitzt, während sich das Wasser im Topf langsam erwärmt. Zu Beginn spürte der Frosch – die US-Regierung beider Parteien – einfach eine angenehme Wärme von ihren Defiziten. Wie das Wall Street Journal heute, am 5. Oktober 2023, berichtet, hat sich die Schuldensituation für die US-Regierung im Laufe der Zeit sehr ungünstig entwickelt, aber bisher geschah dies „unter dem Radar“ sowohl von Ökonomen, Politikern als auch der Oligarchen an der Wall Straße.

Aber damit ist jetzt Schluss, denn zumindest die Oligarchen an der Wall Street beginnen aufzuwachen und reagieren darauf mit einem starken Anstieg der Zinsen auf US-Schulden, siehe Abbildung unten.

Die Schuldenzahlungen der USA drohen akut außer Kontrolle zu geraten.

Höhere Zinssätze für große Schulden bedeuten sehr hohe Zinszahlungen.

Hohe Zinszahlungen bedeuten noch höhere Schulden, noch höhere Zinssätze und eine beschleunigte Entwicklung der US-Schulden. Die US-Regierung steht kurz davor, alle Grundlagen nicht nur für ihre eigene Haushaltsexistenz, sondern auch für den gesamten US-Kapitalmarkt, das US-Finanzsystem und den US-Dollar zu zerstören.

Die daraus resultierende Krise kann fast jederzeit auftreten – sie wird die Krise von 2009 wie ein Paradies aussehen lassen – und es wird kein Heilmittel außer Schmerz, Schmerz, Schmerz geben.

Im Moment sind Rep. Matt Gaetz, Rep. Nancy Mace, et. al. werden verunglimpft, da sie bereit waren, den schläfrigen US-Frosch in die Luft zu jagen, indem sie die US-Regierung völlig zum Stillstand bringen ließen. Sogar das Wall Street Journal verbringt nicht weniger als zwei bis drei Leitartikel, um Matt Gaetz & Co. anzugreifen.

Aber Schuldensucht ist nicht leicht zu heilen – manchmal muss man einen kalten Entzug erzwingen. Vielleicht, ich sage nur vielleicht, ist es an der Zeit, ihnen zu danken.

Der interessanteste aller alten „Bösewichte“ ist Steve Bannon , weil er vor allem für die populistischen Republikaner spricht, die gerade das Repräsentantenhaus mit Atomwaffen bombardiert haben. Bannon definiert sich selbst als Populist, und selbst in einem alten und langen Interview akzeptiert Bannon Populisten auf der linken Seite. Bannon ist sehr eloquent. Bannon unterstützt in seinem eigenen Webkanal www.warroom.org nicht nur die Abgeordneten Matt Gaetz und Nancy Mace, sondern Bannon verbringt auch viel Zeit damit, zu erklären (ich finde das auf gute Weise), warum das Schuldenproblem wichtig ist und ist akut.

Was ich hier über Bannon hervorheben möchte, und ich stelle fest, dass Bannon für viele republikanische Populisten spricht, ist, dass Bannon anerkennt, dass Haushaltskürzungen allein nicht in der Lage sein werden, das außer Kontrolle geratene US-Haushaltsdefizit zu korrigieren. Bannon, ein Erzrepublikaner, argumentiert daher, dass Steuererhöhungen notwendig seien. Und nicht nur Bannon argumentiert, dass Steuererhöhungen notwendig seien. Bannon plädiert auch dafür, die Superreichen zu besteuern, und argumentiert, dass es nur deshalb gerecht und fair sei, sie zu besteuern, weil die Klasse der ultrareichen US-Oligarchen nicht nur zur Entstehung der fiskalischen Malaise beigetragen hat, sondern die ganze Zeit davon profitiert hat.

Was wir gerade mit dem Sturz des Sprechers des Repräsentantenhauses gesehen haben, ist nur der Anfang eines enormen politischen und finanziellen Kampfes, der nicht nur die gesamten USA, sondern die ganze Welt betrifft.

Karsten Riise ist ein Master of Science (Econ) der Copenhagen Business School und verfügt über einen Universitätsabschluss in spanischer Kultur und Sprachen der Universität Kopenhagen. Er ist ehemaliger Senior Vice President und Chief Financial Officer (CFO) von Mercedes-Benz in Dänemark und Schweden.

Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Karsten Riise , Global Research, 2023

