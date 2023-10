Tja, so sieht’s aus: NATO-Ministerin impliziert, dass ukrainische Menschenleben ein billiges Mittel sind, um die Interessen der NATO zu schützen

von (legitim)

Ein weiterer Fall, in dem ein westlicher Beamter den leisen Teil laut ausspricht, sind die umstrittenen Äußerungen der niederländischen Verteidigungsministerin vom Mittwoch, in denen sie die Unterstützung der Ukraine als „billigen“ Weg zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit bezeichnet.

„Es gibt natürlich Grund zur Sorge“, begann die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren auf dem Warschauer Sicherheitsforum, als sie gefragt wurde, ob der Westen das Niveau der Unterstützung aufrechterhalten kann, die die Ukrainer benötigen, um Russland zurückzudrängen. Sie fuhr fort, den seit 20 Monaten andauernden Konflikt vor der östlichen Haustür Europas mit kosteneffizienten Worten zu beschreiben.

In ihrer Antwort betonte sie zunächst, dass die NATO-Verbündeten in letzter Zeit ihre Unterstützung verstärkt haben, was „die Ukraine überrascht hat, was sicherlich auch (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin und den Kreml überrascht hat“.

„Ich denke, wir haben auch uns selbst überrascht, dass wir zu vielem fähig sind, und das haben wir in den letzten anderthalb Jahren bewiesen, und das Einzige, was wir tun müssen, ist, so weiterzumachen“, sagte sie. Dann ging sie dazu über, von der Sicherheit Europas insgesamt zu sprechen und nicht nur von der der Ukraine.

Sie bezeichnete die Entwicklungen in Washington – wo Bidens Wunsch, im Verteidigungshaushalt für das nächste Jahr zehn Milliarden mehr für Kiew bewilligt zu bekommen, im Kongress gescheitert ist – als „besorgniserregend“, und dass die fehlende Unterstützung durch die USA eine „erhebliche“ negative Entwicklung wäre.

„Wir können nicht so tun, als ob wir einfach abwarten würden, wie die amerikanischen Wahlen verlaufen“, sagte sie und fügte hinzu, dass europäische Politiker den Dialog mit amerikanischen Kollegen und Freunden aufnehmen müssten.

Das sagte sie, als sie auf den „sehr billigen Weg“ verwies, die NATO zu schützen…

Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren: „Es ist sehr in unserem Interesse, die Ukraine zu unterstützen. Denn sie kämpfen in diesem Krieg. (…) Es ist ein sehr billiger Weg, um sicherzustellen, dass Russland mit diesem Regime keine Bedrohung für das NATO-Bündnis darstellt.“

„Weil sie in gewisser Weise natürlich dasselbe Interesse haben, ist die Unterstützung der Ukraine ein sehr billiger Weg, um sicherzustellen, dass Russland mit diesem Regime keine Bedrohung für das NATO-Bündnis darstellt. Und es ist wichtig, diese Unterstützung fortzusetzen“, sagte sie. Sie betonte auch: „Sie führen diesen Krieg, wir [die Europäer] führen ihn nicht.“ Natürlich ist es in einem Moment, in dem die einfachen Ukrainer leiden, weil ihr Land der Ausgangspunkt eines sich zuspitzenden Stellvertreterkriegs zwischen Russland und der NATO ist, leicht zu verstehen, wie sie Ollongrens Worte logischerweise dahingehend interpretieren könnten, dass ukrainische Leben billig sind.

Der niederländische Verteidigungsminister sagte, die Unterstützung der Ukraine sei ein „sehr billiger Weg“, um Russland einzudämmen – die Tränen, die Verluste, das Leid und das Leben der Menschen sind also ein billiger Weg?

Einige Online-Kommentatoren merkten an, wie selbstgefällig die niederländische Verteidigungsministerin diese Zeilen vor dem tragischen Hintergrund der vielen zehntausend Toten vortrug. Doug Bandow vom Cato Institute hat zuvor geschrieben, dass einige US-NATO-Beamte offenbar bereit sind, Russland „bis zum letzten Ukrainer“ zu bekämpfen, anstatt Friedensverhandlungen zu führen. Offensichtlich gehört Ollongren zu diesem Lager.

Quelle: Zero Hedge

