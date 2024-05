Dr. Mike Yeadon: Alles, auf dem mRNA steht, wurde entwickelt, um schädlich zu sein

von (legitim)

In einer Diskussion mit Geoff Buys Cars im letzten Monat sagte Dr. Mike Yeadon, dass alles, was mRNA enthält, ausnahmslos dazu bestimmt ist, schädlich zu sein. Also „nehmt nicht noch mehr von diesen blöden Impfungen“. Dr. Mike Yeadon hat einen Abschluss in Toxikologie, arbeitet seit über 30 Jahren in der pharmazeutischen Industrie, u. a. bei Pfizer. In dieser Zeit machte er den größten Verkauf eines Biotechnologieunternehmens (2017).

Er wurde zunächst zensiert und dann verunglimpft – jetzt ist er eine „persona non grata“, weil er verschiedene Dinge gesagt hat, darunter:

Diese [Covid-]Impfungen sind nicht sicher.

Als Dr. Yeadon gefragt wurde, wie viel von Covid eine PsyOp war, antwortete er: „Alles.“

Am Tag der Abriegelung, als Boris Johnson sagte: ‚Ich muss Ihnen sagen, dass Sie zu Hause bleiben müssen‘, [mit anderen Worten] sie sperrten uns ein. Die Methode der Ausgangssperre wurde noch nie für irgendetwas verwendet. Das ist und war weder der Pandemieplan des Vereinigten Königreichs, noch der eines anderen Landes.

Im Jahr vor dem Ausbruch von Covid hat eine Gruppe von Wissenschaftlern, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beraten hat, alle Maßnahmen untersucht, die im Falle einer Epidemie ergriffen werden könnten. Sie kamen zu dem Schluss, dass keine der Maßnahmen, die später als Reaktion auf Covid eingeführt wurden, ergriffen werden sollten.

Sie sagten ausdrücklich, dass eine Abriegelung nicht möglich sei, weil sie wirtschaftlich, psychologisch und gesellschaftlich absolut zerstörerisch wäre. Eine Ausgangssperre war also in keinem Land vorgesehen, weil wir wussten, dass dies unsinnig und gefährlich wäre.

Als alle Länder fast gleichzeitig beschlossen, sich abzuschotten, haben sie anscheinend unabhängig voneinander beschlossen, das Gleiche zu tun.

Wenn es eine Absprache dazu gab, dann muss es wohl einen supranationalen Einfluss gegeben haben.

Dr. Yeadon weiß nicht, wer dieser Einfluss ist, aber …

Im Frühjahr 2020 war ich mir sicher, dass es eine supranationale Verschwörung gab, weil es keinen Sinn machte, das zu tun, was sie taten. Es würde enorm schlechte wirtschaftliche, psychologische und soziologische Auswirkungen haben – es konnte unmöglich hilfreich sein.

In seiner beruflichen Eigenschaft war er sich sicher, dass die so genannten Covid-„Impfstoffe“ den Menschen schaden würden, bevor die erste Dosis in einer Massenimpfkampagne verabreicht wurde. Die erste Massenimpfkampagne der Welt begann am 8. Dezember 2020 im Vereinigten Königreich. Eine Woche zuvor, am 1. Dezember 2020, verfasste er zusammen mit Dr. Wolfgang Wodarg einen offenen Brief an die Europäische Arzneimittelagentur (EMA“).

Dr. Yeadons Äusserung gegenüber Geoff Buys Cars:

Leider ist im Laufe der Jahre jede dieser spekulativen Befürchtungen [die wir in dem Brief aufgeführt haben] eingetreten.

Man kann kein Produkt, geschweige denn ein kompliziertes Produkt, in weniger als einem Jahr erfinden, ordnungsgemäß testen und dann in großem Maßstab herstellen. Meine Erfahrung und die der klinischen Entwicklung sowie die meiner Freunde auf der Herstellerseite zeigen, dass man das nicht in weniger als fünf Jahren schaffen kann. Es geht nicht darum, mehr Geld und Leute einzusetzen, sondern die Zeit, die für alle Schritte – einen nach dem anderen – benötigt wird, ist so lang. Wenn sie kürzer ist, hat man einige Schritte verpasst.

Als er für Pfizer arbeitete, erklärte er:

Wenn ein Präparat, z. B. ein einfaches, stabiles, kristallines, weißes Pulver, für die Entwicklung vorgeschlagen wurde, konnten wir die Präparate mit etwas Glück innerhalb eines Jahres unseren ersten Probanden verabreichen. Und das war, als es einen starken Druck gab, schnell voranzukommen … Das sind nur die ersten paar Dosen bei 10 oder 20 Freiwilligen.

Für ein komplexes biologisches Produkt … [nach Hedley Rees] würde selbst die Entwicklung der Methoden zur Überprüfung aller Schritte … länger als ein Jahr dauern – allein die Methoden, die Validierung der Methoden.

Alle Arzneimittel, auch wenn sie Vorteile haben, können auch Schaden anrichten. Wenn Sie eine Person sind, die von einem Medikament profitieren könnte, dann können Sie den Nutzen und die Risiken abwägen. In den frühen Tagen, als die meisten Menschen außerhalb spezieller wissenschaftlicher Kreise nichts von den potenziellen Schäden der Covid-Injektionen wussten.

Dr. Yeadon fragte daraufhin:

Warum sollte man Kindern etwas injizieren, wenn die [offiziellen] Statistiken zeigen, dass keines von ihnen durch [Covid] gestorben ist? Es bestehe kein Risiko, dass Kinder ernsthaft erkranken oder an Covid sterben, also gibt es auch keinen potenziellen Nutzen von Covid-„Impfstoffen“. Es ist Wahnsinn, Kinder zu impfen.

Für diejenigen, die glauben, dass Covid real ist, stellt Dr. Yeadon ein weiteres Rätsel in den Raum. Wenn man Covid hatte und sich erholt hat, ist man immun gegen eine erneute Ansteckung.

Wenn das nicht wahr wäre, würden wir uns alle ständig anstecken. Mütter können ihre Immunität auch über die Muttermilch an ihre Babys weitergeben.

Wenn jemand Covid hatte und sich erholt hat, würde man normalerweise sagen: ‚Nein, es geht dir gut, du brauchst [den Impfstoff] nicht – du solltest ihn wahrscheinlich sogar nicht bekommen. Und doch haben sie alle verfolgt, ob sie [Covid] hatten oder nicht.

Schließlich führte Dr. Yeadon das Beispiel der schwangeren Frauen an:

In den letzten 60 Jahren, seit dem Contergan-Skandal, haben die pharmazeutische Industrie und die Ärzteschaft schwangere Frauen nie neuen medizinischen Behandlungen ausgesetzt. Niemals. Das ist eine rote Linie. Es ist die härteste rote Linie im Buch der medizinischen Ethik.

Jeder Arzt weiss das, und jeder Arzt, der schwangere Frauen dazu ermutigt hat, sich impfen zu lassen, oder ihnen einen Covid-‚Impfstoff‘ gespritzt hat, ist eine ‚absolute shower‘ (britischer Slang für inkompetent, wertlos oder völlig nutzlos, oder einfach ausgedrückt eine ’shower of sh*t‘).

Dr. Yeadon appellierte an die Ärzte, sich nicht länger an kriminellen Aktivitäten zu beteiligen. (Vgl. rumble.com)

Es wurden keine Tests zur Reproduktionstoxizität von Covid-Injektionen durchgeführt, weder vor noch nach der Einführung des Covid-Impfstoffs. Und dennoch hat das Royal College of Obstetricians and Gynaecologists („RCOG“) die Öffentlichkeit belogen.

Sie sagten Ihnen, es sei notwendig, sicher und wirksam. Und ich denke, sie sollten in der Hölle schmoren, weil sie Zehntausende von schwangeren Frauen geimpft haben. Das ist so offensichtlich rücksichtslos dumm. Selbst wenn kein Schaden entsteht, ist es immer noch leichtsinnig dumm. Und ich denke, es ist Schaden entstanden.

Der RCOG empfiehlt schwangeren Frauen nach wie vor, sich die letzte Auffrischungsimpfung gegen Covid zu besorgen (siehe Abbildung unten).

Covid-19-Impfstoffe, Schwangerschaft und Stillen FAQs, Fragen und Antworten, aktualisiert am

20. Oktober2023, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, abgerufen am 7. Mai 2024

(Vgl. rcog.org.uk.)

Jedes synthetische Medikament enthält Moleküle, Atome, Strukturen oder Formulierungen, weil sich jemand dafür entschieden hat, sie in eine Flasche oder Tablette hinein zu geben. Alles ist da, weil jemand beschlossen hat, es hinzuzufügen. Und sie haben all diese Substanzen dort hineingetan, um eine Funktion zu erfüllen … Alle Substanzen sind aus einem bestimmten Grund dort drin enthalten. Der Schaden, den die Covid-Injektionen verursachen, ist beabsichtigt. Er war von vornherein bekannt und eingeplant.

Wenn ich mir das Design [des Covid-‚Impfstoffs‘] ansehe, [und mit meiner Erfahrung] schaue ich dem Designer quasi über die Schulter und denke: ‚Was hast du dir dabei gedacht, was wolltest du mit diesen Strukturen und Eigenschaften erreichen?‘ Ich kam zu dem Schluss, dass es mehrere, unabhängige und für Leute wie mich offensichtliche Wege gibt, Menschen zu schaden. Es gibt mindestens drei verschiedene offensichtliche Möglichkeiten, dies zu tun … und sie können nicht durch Zufall entstehen, denn nicht nur ist alles in einem synthetischen Medikament freiwillig da. Sondern … die Leute untersuchen diese Dinge auf jede erdenkliche Art und Weise. Denn das Allerschlimmste, was Sie wollen, ist, dass Ihr Produkt aufgrund einer vorhersehbaren und offensichtlichen Toxizität versagt.

Wenn ich diese Struktur [der Covid-Injektion] 10 meiner ehemaligen Kollegen geben würde … und ich zeigte sie ihnen und sagte: ‚Könnt ihr alle in eure eigenen Ecken gehen und dieses Molekül durchsehen und dann in ein paar Stunden zurückkommen und mir sagen, ob es irgendwelche Bedenken gibt‘ … Um zu glauben, dass dies ein Zufall ist, müssten Sie denken, dass alle 10 dieser Leute gesagt hätten: ‚Nein, es ist in Ordnung, Chef, ich habe nichts gesehen‘, wohingegen ich denke, dass sie alle mindestens zwei von ihnen bekommen hätten. Ein weiterer Beweis dafür, dass es Absicht war, ist, dass die Regierung, sobald die Dinge anfingen, schief zu laufen, anfing, sehr, sehr stark zu zensieren. Und sie tun es immer noch.

Alles, was mit mRNA beschriftet ist, ist ausnahmslos schädlich, so Yeadon, also nehmen Sie keine dieser verdammten Impfungen mehr!

Dr. Yeadon warnte, dass derzeit riesige Fabriken für die Massenproduktion dieser Produkte gebaut werden. Mehrere Länder haben bereits angekündigt, dass sie bereits eine Vereinbarung über den Erwerb der nächsten Injektion getroffen haben.

Ich habe nachgeschaut, und es sind genug Impfstoffe für 10 [Injektionen pro Person].

Sie können Dr. Yeadons Diskussion mit Geoff Thompson, dem Moderator von Geoff Buys Cars, unten verfolgen. Starten Sie etwa 10 Minuten vor dem Ende, wo Dr. Yeadon seine Warnung ausspricht.

Geoff Buys Cars: Geoff Buys Cars und Mike Yeadon Interview, 11. April 2024 (52 Min.)

Quelle: The Exposé

