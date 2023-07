Warum die NATO von der Ukraine besessen war und jetzt in Panik ist

Larry C. Johnson (antikrieg)

Um die Frage in meiner Überschrift zu beantworten, müssen Sie sich nur zwei Zahlen ansehen – 1) den Rang der Ukraine in Bezug auf ihre natürlichen Ressourcen und 2) die Größe der ukrainischen Armee im Februar 2022. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs betrachtet der Westen die Ukraine als eine wichtige Figur auf dem globalen Schachbrett, um Russland anzugreifen und zu besiegen. Die gemeinsamen Bemühungen von CIA und MI-6 zur Destabilisierung der Sowjetunion, die 1947 mit der Bereitstellung von Geldern, Waffen und Ausbildungsmaßnahmen für die Organisation von Stefan Bandera begannen, wurden von den Sowjets 1952 zerschlagen. Kurz danach, nach dem Tod Stalins 1953, schenkte Chruschtschow der Ukraine die Krim (1954). War dies eine Belohnung für die ukrainische Hilfe bei der Niederschlagung des von der CIA unterstützten OUN-Aufstandes?

Wie kommt es, dass die Ukraine am Vorabend der russischen militärischen Operation im Februar 2022 das ärmste Land Europas war, aber in Bezug auf die natürlichen Ressourcen an vierter Stelle in der Welt stand?

Das Land [die Ukraine] steht weltweit an vierter Stelle, was den geschätzten Gesamtwert der natürlichen Ressourcen angeht, mit einer jährlichen Produktion von etwa 15 Milliarden Dollar und einem potenziellen „geschätzten Wert, der bis zu 7,5 Billionen Dollar betragen könnte“, wie es in dem Bericht heißt.

Darüber hinaus wird angenommen, dass die Ukraine über das größte Angebot an förderbaren Seltenen Erden in Europa verfügt, auch wenn ein Großteil davon unerschlossen ist. Die Mineralien der Seltenen Erden (Cer, Yttrium, Lanthan und Neodym) und ihre Legierungen werden in vielen Geräten verwendet, die die Menschen täglich benutzen, z. B. in Computerspeichern, wiederaufladbaren Batterien, Mobiltelefonen und vielem mehr.

Die Antwort ist einfach: Die westlichen Oligarchen, die die politischen Führer der NATO-Länder finanzieren, waren damit beschäftigt, mit ukrainischen Oligarchen Geschäfte zu machen, um die Kontrolle über diese Seltenerdmineralien und Energieressourcen zu erlangen. Glauben Sie, dass es nur ein Zufall war, dass Hunter Biden zusammen mit dem ehemaligen CIA-Chef für Terrorismusbekämpfung, Cofer Black, im Vorstand von Burisma sitzt? Aber Achtung – der Plan, die Ukraine ihres natürlichen Reichtums zu berauben, beinhaltete keinen Plan, der die wirtschaftliche Entwicklung des ukrainischen Volkes sicherstellen sollte. Nur diejenigen, die eng mit westlichen Oligarchen verbunden sind, würden davon profitieren.

Vergleichen Sie einfach, was Russland seit der Übernahme der Regierungsgeschäfte durch Wladimir Putin im August 1999 erreicht hat, mit dem nationalen Elend der Ukraine. Russland ist die Nummer eins in der Welt, wenn es um natürliche Ressourcen geht, und Putin hat den Plänen der Oligarchen einen Riegel vorgeschoben, die zusammen mit den westlichen Partnern in den 1990er Jahren Russland schadenfroh vergewaltigten, um sich selbst zu bereichern. In den letzten 23 Jahren hat Putin Russland aus der Asche des wirtschaftlichen Ruins auferstehen lassen, das Militär wiederhergestellt, die Infrastruktur in den 11 Zeitzonen, zu denen Russland gehört, wieder aufgebaut und eine lebendige, moderne Wirtschaft geschaffen. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Russlands Raumfahrtprogramm übertrifft das aller westlichen Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten.

Die Ukraine dagegen hat dank einer Clownparade unfähiger, korrupter Führer ihr Land und ihre Seele an den Westen verkauft. Das ist der Grund, warum die Ukraine das ärmste Land Europas ist und nicht eines der reichsten.

Der Westen hatte keinerlei Interesse daran, eine echte, legitime Demokratie in der Ukraine zu fördern. Die Ukraine war nichts weiter als ein Stellvertreter für die Schwächung Russlands und die Zerstückelung des Landes in Teile, die der Westen leicht verschlingen konnte, um die schwächelnden Volkswirtschaften zu stützen. Vor dem Beginn der russischen militärischen Operation wurde die Ukraine de facto als NATO-Mitglied behandelt. Es gab NATO-Ausbildungsstützpunkte in der Ukraine. Das US-Verteidigungsministerium richtete in der Ukraine Dutzende von Bioforschungslabors ein. Und die NATO und das US-Europakommando führten in der Ukraine jährliche militärische Übungen mit ukrainischen Streitkräften durch.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die ukrainische Armee hatte (nach Angaben vom Februar 2022) 700.000 aktive Soldaten und eine Million Mann in der Reserve. Damit war die Ukraine als De-facto-Mitglied die zweitgrößte Armee der NATO. Die Vereinigten Staaten stellen mit 2.307.630 Soldaten den größten Anteil an der NATO. An dritter Stelle hinter der Ukraine liegt die Türkei mit 1.069.900 Mann. Die Streitkräfte der Ukraine sind größer als die Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands zusammen. Wir wissen jetzt, dass die NATO die Ukraine als Schocktruppe einsetzen wollte, um Russland zu schwächen, damit die NATO Putin und sein Militär erledigen kann.

Nach 18 Monaten Kampfhandlungen hat die Ukraine mindestens 600.000 militärische Opfer (Gefallene und Verwundete) zu beklagen. Das sind mehr als 30 Prozent der Truppenstärke zu Beginn des Krieges im Februar 2022. Die NATO hat weder den Mumm noch die Ressourcen noch die politische Unterstützung in ihren jeweiligen Ländern, um ihre Truppen in den Schlund von Tod und Zerstörung zu schicken, der die Ukraine ist. Die NATO wird es nicht öffentlich zugeben, aber ohne die Ukraine und die Türkei hat sie null Chance, Russland zu besiegen.

(Visited 1 times, 1 visits today)