Renteneintrittsalter in Deutschland könnte sinken

von WiKa (qpress)

BRDigung: Man muss die Feste feiern wie sie fallen. Während die Franzosen sich mit Händen und Füßen gegen ein erhöhtes Renteneintrittsalter wehren, sind wir in Deutschland bereits ein großen Schritt weiter. Bei uns laufen Planungen, wonach das bislang starre Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Sterblichkeit gekoppelt werden soll. Der Grundgedanke dabei ist: je länger die Leute leben, desto später sollen sie gefälligst in Rente gehen. Diese Vorgehensweise muss vornehmlich das Überleben des speziellen Plünderungssystems namens Rente sicherstellen.

Letztlich konnte man die Rentenkasse über die vergangen Jahrzehnte hinweg erfolgreich für so allerhand sachfremde Leistungen plündern. Daraus ergab sich die deutsche Besonderheit und Notwendigkeit, einerseits das Rentenniveau in Deutschland auf eines der niedrigsten in der EU abzusenken und flankierend dazu das Renteneintrittsalter sukzessive heraufzusetzen. Hier genauer nachzulesen: So viel Geld bleibt deutschen Rentnern im europäischen Vergleich … [Merkur]. Demnach erreicht Deutschland in der Europa-Liste den sechsten Platz bei den Nettobezügen … allerdings nur von hinten

So kann die Plünderung der Massen in Deutschland erfolgreich fortgesetzt werden. Dieser Prozess, mit dem sich erhöhenden Renteneintrittsalter sollte nach dem Willen der CDU automatisiert werden. Die Grundformel lautete demnach wie folgt: Die Regelaltersgrenze soll um vier Monate für jedes gewonnene Lebensjahr steigen. Das empfiehlt eine Fachkommission der Partei und ist hier nachzulesen: „Aus Gründen der Generationengerechtigkeit“:CDU will Rente an Lebenserwartung koppeln … [Sueddeutsche].

Wobei allein schon das Wort Gerechtigkeit in der Überschrift verdächtig ist. Die Arbeiterverräter-Partei SPD und Linke kritisieren den Vorschlag scharf, müssen sie auch, weil ihnen sonst die Wähler weglaufen. Aber richtig was dagegen tun ist spätestens bei einer Regierungsbeteiligung nicht mehr angesagt. Da wollen wir mal hoffen, dass das Konzept, wie diskutiert, auch wirklich umgesetzt wird, damit unsere frohe Botschaft nicht verpufft.

Und jetzt kommt sie, die frohe Botschaft zum Renteneintrittsalter

Tadaaaaa … das statistische Bundesamt klärt auf: Die Lebenserwartung sinkt. Man kann es hier nachlesen: Lebenserwartung in Deutschland seit Beginn der Pandemie gesunken … [destatis]. Auszugsweise zitieren wir jetzt, damit es jedermann etwas besser einleuchtet.

<img decoding=async class=“alignright wp-image-18003 size-medium lazy“ src=“data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%20300%20233’%3E%3C/svg%3E“ data-src=https://qpress.de/wp-content/uploads/2016/06/Deutscher_Renten_Wetterbericht_Rentenvorhersage_Altersarmut_Altenplage_Rentnerschwemme_Buergerwehr_Rentenkasse_sozialvertraegliches_fruehableben-300×233.jpg alt=“Renteneintrittsalter in Deutschland könnte sinken“ width=300 height=233 data-srcset=“https://qpress.de/wp-content/uploads/2016/06/Deutscher_Renten_Wetterbericht_Rentenvorhersage_Altersarmut_Altenplage_Rentnerschwemme_Buergerwehr_Rentenkasse_sozialvertraegliches_fruehableben-300×233.jpg 300w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2016/06/Deutscher_Renten_Wetterbericht_Rentenvorhersage_Altersarmut_Altenplage_Rentnerschwemme_Buergerwehr_Rentenkasse_sozialvertraegliches_fruehableben-768×597.jpg 768w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2016/06/Deutscher_Renten_Wetterbericht_Rentenvorhersage_Altersarmut_Altenplage_Rentnerschwemme_Buergerwehr_Rentenkasse_sozialvertraegliches_fruehableben-1024×796.jpg 1024w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2016/06/Deutscher_Renten_Wetterbericht_Rentenvorhersage_Altersarmut_Altenplage_Rentnerschwemme_Buergerwehr_Rentenkasse_sozialvertraegliches_fruehableben-1320×1026.jpg 1320w, https://qpress.de/wp-content/uploads/2016/06/Deutscher_Renten_Wetterbericht_Rentenvorhersage_Altersarmut_Altenplage_Rentnerschwemme_Buergerwehr_Rentenkasse_sozialvertraegliches_fruehableben.jpg 1458w“ data-sizes=“(max-width: 300px) 100vw, 300px“ title=“Renteneintrittsalter in Deutschland könnte sinken 3″> WIESBADEN – Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug im Jahr 2021 für neugeborene Mädchen 83,2 Jahre und für neugeborene Jungen 78,2 Jahre. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat sich die Lebenserwartung von Neugeborenen im Vergleich zum letzten Vorpandemiejahr 2019 deutlich verringert: Bei Jungen um 0,6 Jahre, bei Mädchen um 0,4 Jahre. Hauptgrund für diese Entwicklung sind die außergewöhnlich hohen Sterbefallzahlen während der Coronawellen. Die Entwicklung der Lebenserwartung zeigt Veränderungen der Sterblichkeit an, die von der Altersstruktur unabhängig sind. Sie ist deshalb besonders gut für Zeitvergleiche geeignet.

Nach aktueller Datenlage könnte es also fast einen Monat früher in Rente gehen, soviel schneller wird heute schon gestorben. Das ist zumindest formal mal was richtig Gutes mit Blick auf die Thematik. Man muss ja nicht immer gleich über anderweitige Folgen sinnieren. Nur leider läuft es halt dem Plünderungszweck der Rentenkasse zuwider und wird allein aus dem Grunde dann nicht realisiert werden können. Man mag sich die Schlagzeilen schon ausmalen: „Weil immer mehr Menschen früher sterben, müssen die Überlebenden länger arbeiten, um das System aufrecht zu halten“ … oder so ähnlich.

Ein Streit darum, warum die Lebenserwartung inzwischen sinkt, wird es sicher nicht geben, weil sonst die massenhaften Gentherapien mit in die Überlegungen einfließen müssten. Dabei reden wir dann über „Long-Impf“, während die offiziellen Stellen aber nur über „Long-Covid“ reden möchten. Die eigentliche Sterblichkeit begann ja erst nach der eigentlichen Pandemie, als man nur noch zwei Jahre lang mit dem Spritzen beschäftigt war.

Schade, wer hätte das gedacht, dass dieser generöse Vorschlag von der CDU, an sich eine Erweiterung des Plünderungsgedanken, jetzt wieder vom Tisch verschwindet, weil er tatsächlich einen gegenteiligen Effekt bewirkt hätte. Also dann, bitte nicht auf verbesserte Rentenbedingungen einstimmen, sondern auf ein geldwertes verfrühtes Ableben, welches uns die Statistik bereits verheißt.

(Visited 1 times, 1 visits today)