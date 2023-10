Anthony Fauci erhält «Ethik-Preis» für die «Rettung von Millionen von Leben»

Seine Führungsrolle in «einer der schwierigsten Zeiten der Geschichte» – der Covid-19-Pandemie – sei ein Vorbild für alle, erklärte der Präsident der Case Western Reserve-Universität, Eric W. Kaler.

Experten beziffern die weltweite Übersterblichkeit seit Beginn der Corona-«Impfkampagnen» auf etwa 17 Millionen Menschen. Dennoch erhalten die Personen, die für diese Todeswelle verantwortlich sind, hohe Ehrungen.

Wie The Dossier berichtet, wird das Inamori International Center for Ethics and Excellence an der Case Western Reserve-Universität Dr. Anthony Fauci mit dem Inamori-Ethikpreis auszeichnen, einer jährlichen Ehrung für internationale Führungspersönlichkeiten, «deren Handeln und Einfluss die Lage der Menschheit erheblich verbessert hat».

Nein, dies sei keine Satire, das sei wirklich passiert, schreibt das Portal und fährt fort:

«Anthony Fauci, der als der zerstörerischste Regierungsbürokrat in der amerikanischen Geschichte gilt, wird mit einem Ethikpreis ausgezeichnet.»

In einer Pressemitteilung informierte die Universität am vergangenen Mittwoch, Fauci habe «Millionen von Leben gerettet». Der Präsident der Universität, Präsident Eric W. Kaler, erklärte:

«Dr. Fauci hat sich nicht nur um die Gesundheit der Nation, sondern auch um die Gesundheit der Welt gekümmert. Als Wissenschaftler, Forschungsleiter und Berater des öffentlichen Gesundheitswesens haben seine Beiträge zu wissenschaftlichen Entdeckungen tatsächlich Leben verbessert. Seine Führungsrolle in einer der schwierigsten Zeiten der Geschichte – der Covid-19-Pandemie – ist ein Vorbild für uns alle», erklärte der Case Western Reserve-Präsident Eric W. Kaler.

Fauci wird deshalb am 19. September 2024 auf dem Campus eine «kostenlose öffentliche Vorlesung» anlässlich der Auszeichnung halten, die auch mit einer finanziellen Belohnung verbunden ist.

Die Universität habe lange Zeit verlangt, dass alle Studenten mehrere Dosen der mRNA-«Impfungen» erhalten, um sich für den Unterricht einschreiben zu können, so The Dossier. Zudem habe sie mehrere Jahre lang eine Maskenpflicht durchgesetzt. Erst mit Beginn des Herbstsemesters habe man die missbräuchlichen Auflagen aufgehoben.

Obwohl er Ende letzten Jahres in den Ruhestand gegangen ist, geniesst Fauci laut The Dossier weiterhin vom Steuerzahler finanzierte Vergünstigungen in Millionenhöhe, wie beispielsweise einen Chauffeur, der rund um die Uhr zur Verfügung steht, und einen vollbesetzten Sicherheitsdienst der U.S. Marshals.

Wieder einmal bestätigt sich folgendes Zitat:

„Preise sind wie Hämorrhoiden, früher oder später bekommt jedes Arschloch einen“. (Billy Wilder)

