Trotz Baerbock-Furie

Der Frieden wird erkämpft!

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Sogar der Papst, der noch vor zwei Jahren den Kampf der Russen gegen die NATO als „Sakrileg“ bezeichnet hatte, ist nach der erfolgreichen russischen Abwehr der Meinung: Die Ukraine müsse die weiße Fahne zeigen. Frieden? Den können Kriegsfurien wie die grüne Baerbock nicht ertragen; sie wagt es, den Papst zu fragen, was er denn für die ukrainischen Kinder tue. Sie sieht nur einen Weg: “Wir müssen an der Seite der Ukraine stehen und alles dafür tun, dass sie sich verteidigen kann.“ Gab es von der Baerbock auch nur ein Wort, als im Mai 2014 in Odessa das Gewerkschaftshaus in Flammen aufging und 48 Menschen ermordet wurden? Es waren Ukrainer, die russisch sprachen; die sind für widerliche Existenzen wie die Baerbock offenkundig unwertes Leben. Auch als die ukrainische Zentralregierung die Menschen im Donbass, die um ihre Freiheit kämpften, zerbombte, blieb die Baerbock stumm. Das Abschlachten der russischen Ukrainer passte ja ins Konzept der NATO. Und die NATO findet die Dame geil.

Friedenslied ist Volksverhetzung

Über den Krieg gegen Russland und die NATO dachten die Menschen, die sich am 10. März rund um das Ehrenmal für die sowjetischen Gefallenen des 2. Weltkriegs versammelt hatten, grundsätzlich anders: Sie wollten den Frieden mit Russland und das Ende des Krieges. Wohl deshalb wurde einer der Redner der Kundgebung schon vor Beginn der Veranstaltung verhaftet: Heiko Schöning, einer der Initiatoren der Aktion, passte der Berliner Polizei nicht ins Konzept. Auch der Musiker Malte wurde direkt von der Bühne wegen „Volksverhetzung“ verhaftet: Ein Friedenslied ist den indoktrinierten Beamten eines SPD-CDU-Senats immer ein garstiges Lied.

Die NATO-Ukraine hat verloren

In einer brillanten Rede sezierte die Publizistin Christiane Reymann den Krieg als menschenfeindlich und der Journalist Uli Gellermann wies anhand der aktuellen Umfragen nach, dass die am Mahnmal Versammelten die Mehrheit der Deutschen repräsentierten. Denn laut dem ARD-Deutschlandtrend vom 7. März sprechen sich 61 Prozent der Befragten gegen die Lieferung der „Taurus“-Marschflugkörper aus. Wenn sogar der Papst noch vor zwei Jahren eindeutig gegen die Russen eingestellt, heute mit der weißen Fahne wedelt, setzt sich die Erkenntnis durch: Die NATO-Ukraine hat verloren. Allerdings erst nach einem langen blutigen Kampf, angeheizt und munitioniert von den westlichen Ländern.

Tanz um Dein Leben!

Captain Future (DJ und Aktivist), der Organisator der Aktion, gab den Rhythmus an: Mit der Performance „Tanz um Dein Leben!“ zeigte er einen der Wege auf, sich gegen Baerbock & Co. zu wehren: Auch gute Laune ist ein Element des Widerstandes. – Der Frieden wird siegen: Das war der Tenor der Stimmung der Aktion am Ehrenmal. Einen Eindruck dieser Stimmung liefert das folgende Video:

