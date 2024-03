Jeffrey A. Tucker (antikrieg)

Im Jahr 1960 veröffentlichte der Harvard-Soziologe Daniel Bell ein Buch mit dem Titel Das Ende der Ideologie. Darin vertrat er die Ansicht, dass es an der Zeit sei, all unsere lächerlichen Argumente der Vergangenheit – Sozialismus, Faschismus, Liberalismus, Anarchismus, Technokratie usw. – beiseite zu legen und einfach anzuerkennen, dass Eliten wie er alles unter Kontrolle haben. – und einfach anzuerkennen, dass Eliten wie er alles unter Kontrolle haben. Sie hatten bereits die Bausteine des Verwaltungsstaates geschaffen, damit echte Experten das Sagen haben und die Gesellschaft mit ruhiger Hand regieren können.

Der Rest von uns muss nur hart arbeiten, seine Steuern zahlen und sich fügen. Wir sollten frei sein, zu studieren, zu lesen und zu träumen. Aber, so schrieb er, das politische System ist für Revolutionäre tabu, weil sich die Sozialmanager der Nachkriegszeit als so kompetent und letztlich moderat in ihren Urteilen erwiesen haben. Die Weisen und gut Ausgebildeten haben die große Lektion der modernen Geschichte gelernt: Umsicht wird mehr geschätzt als Visionen. Die beste Utopie, auf die wir hoffen können, ist eine Fortsetzung dessen, was wir jetzt haben, mit vorsichtigen Anpassungen auf dem Weg dorthin.

In den letzten sechs Jahrzehnten haben wir uns weitgehend auf diese Idee eingelassen. Sicher, wir stritten uns über diesen oder jenen philosophischen Punkt in scheinbar intellektuellen Gesellschaftsspielen. Der Kalte Krieg selbst entwickelte sich zu einer netten Debatte, in der die USA die Idee der Freiheit und die Sowjetunion die Tyrannei verkörperten. Natürlich traf keine dieser Debatten wirklich ins Schwarze; es war eine Abstraktion, über die wir in den Abendnachrichten lasen und hörten.

Als das aufhörte – ach, wie traurig für die Eliten! – wurden die Dinge verwirrend, aber wir stapften auf jeden Fall weiter, zunehmend zufrieden in unseren sektiererischen Lagern der Konservativen, Liberalen und Libertären. Es gab Institutionen, Veranstaltungen und Publikationen, die unseren Appetit auf Zugehörigkeit und Spenden befriedigten. Keine große Notlage rief dauerhaft tiefe Leidenschaften hervor, geschweige denn Panik vor der Zukunft.

Dieses Gesellschaftsspiel wurde am 11. September 2001 („9/11“) ernsthaft in Frage gestellt, als der große Kampf ins Haus stand, aber selbst das verschwand mit der Zeit aus unserem Gedächtnis, als die Maschinerie der zentralisierten bürokratischen Kontrolle immer weiter wuchs und auf ihren großen Tag in der Sonne wartete. Dieser Tag kam vor vier Jahren.

Scheinbar aus dem Nichts und nur mit der scheinbar widerwilligen Unterstützung des US-Präsidenten schlossen die Regierungen auf allen Ebenen unsere Häuser, schlossen die Parks und Fitnessstudios, schränkten das Reisen ein, blockierten den Zugang zu öffentlichen Gottesdiensten und drängten uns alle, unser Essen auf Bestellung zu kaufen und ansonsten Streaming-Dienste zu nutzen. Und warum? Es hieß, man wolle einen Virus bekämpfen, der bereits als schwere Grippe beschrieben worden war, die nur alte und gebrechliche Menschen tödlich bedroht.

Man wollte ein Experiment an uns durchführen, während wir darauf warteten, dass Pharmaunternehmen einen Zaubertrank herstellen und vertreiben, der die Bevölkerung schützen und heilen würde. Die Charakterisierung „gewagt“ trifft auf diese Vorgangsweise nicht ganz zu. Unnötig zu sagen, dass sie nicht funktionierte, außer dass sie die Regeln des Systems durcheinander brachte. Auf dem Weg dorthin verursachte das System ein riesiges Gemetzel an verlorener Freiheit, Gesundheit und Vertrauen in die Institutionen. Es stellte sich heraus, dass Daniel Bells geliebte intellektuelle Klasse und die klugen Bürokratien doch nicht alles im Griff hatten. Sie haben ein noch nie dagewesenes Chaos angerichtet.

Das warf aus ideologischer Sicht eine Reihe von Problemen auf. Das erste Problem, das es zu lösen gilt, betrifft die Frage, wer genau diesen Leuten das Kommando über uns andere übertragen hat. Wie haben sie die Macht erlangt, die Grundrechte so eklatant zu beschneiden und jede Freiheit, die wir für selbstverständlich hielten, mit Füßen zu treten? Sie behaupteten, es sei ihr Recht, dies zu tun, und behaupten dies auch weiterhin in jeder Gerichtsakte. Sie haben sich nicht für ihre Taten entschuldigt und werden es auch nicht tun. Schlimmer noch, sie haben Pläne geschmiedet, noch mehr davon zu tun.

Das stellt ein ernstes Problem dar. Wenn die Menschen selbst keinen Einfluss auf das Regierungssystem nehmen können, das sie regiert – wenn unsere Aufgabe lediglich darin besteht, auf Anweisungen zu hören und sie zu befolgen, auf die wir keinen Einfluss haben – dann sind wir wirklich in ein Zeitalter vor der Aufklärung zurückgefallen. In diesem Fall spielt die Ideologie von niemandem mehr eine Rolle. Wir haben nicht mehr das, was die moderne Zivilisation überhaupt erst hervorgebracht hat, nämlich die grundlegende Würde, die sich aus einem Regime ergibt, das die Menschenrechte anerkennt und auf demokratische Kontrolle antwortet.

Schlimmer noch: Je genauer wir untersuchen, was uns widerfahren ist, desto mehr entzieht es sich der konventionellen ideologischen Einordnung. Die Regierung, auf die sich die „Liberalen“ verließen, um die Menschen zu befähigen, hat diesen in Wirklichkeit ihre Rechte genommen und ihnen Pharmaprodukte injiziert, mit denen die größten Konzerne riesige Summen verdienen. Die Kirchen, gemeinnützigen Organisationen, Politiker und der Präsident, der einst von den „Konservativen“ gefeiert wurde, machten mit, während die „konservativen“ Publikationen nichts sagten. Die großen Konzerne, die lange Zeit von den „Libertären“ verteidigt worden waren, arbeiteten eng mit der Regierung zusammen, um die Bevölkerung zu versklaven und die kleinen Unternehmen auszuschalten.

Dies ist der Hauptgrund, warum die Ideologie in unserer Zeit so verworren erscheint. Am Ende wurden alle von den Institutionen verraten, die Professor Bell versprochen hatten, uns ins Licht zu führen. Sogar die Schulen wurden geschlossen, das Juwel der progressiven Krone. Wie sich herausstellte, arbeitete die Klasse der professionellen Manager im öffentlichen und privaten Sektor – letztlich eine Minderheit der Bevölkerung – an einem riesigen Plan mit, um sich selbst auf Kosten aller anderen Reichtum und Macht zu verschaffen.

Sie waren nicht die „Besten und Klügsten“, sondern vielmehr die brutalsten und sadistischsten, ganz zu schweigen von den Wichtigtuern und Herablassenden.

Während alle versuchen, sich neu zu formieren und umzudenken, wird uns klar, warum die Linke und die Rechte in diesen Tagen so unglaublich zerstritten sind. Es liegt daran, dass all unsere Erwartungen enttäuscht wurden und wir mit neuen Realitäten konfrontiert wurden, die nach einer Erklärung und Lösung schreien.

1. Die Freiheit der Ernährung und die Freiheit der Medizin – beides hat mit dem zu tun, was in unseren Körper gelangt, und beide wurden massiv angegriffen. Diese Themen werden traditionell mit der Linken in Verbindung gebracht. Und doch haben die Führer dessen, was heute als Linke bezeichnet wird, diese Anliegen völlig ignoriert, während sie die Zwangsmaskierung und Impfung der Bevölkerung feierten.

2. Die Rechte hat traditionell die Unternehmen verteidigt, aber heutzutage sind die meisten großen Medien, die Technologie, die Medizin und die Lebensmittelverteilung in staatlicher Hand, was die saubere Trennung zwischen öffentlich und privat ziemlich durcheinander bringt. Das Unternehmertum ist nicht mehr frei, und dennoch haben sich die Konservativen nicht in nennenswertem Umfang für die Verteidigung der zerschlagenen kleinen Unternehmen eingesetzt und sogar bei der Streichung religiöser Feiertage ein Auge zugedrückt.

3. Beide Seiten der Guten hier – die Leute, die die besten Werte der alten Linken und Rechten ernst genommen haben – sind sich einig über die Rechte des Einzelnen und der Unternehmen, ihren eigenen Weg gegen den korporatistischen Hegemon zu gehen. Diese Gruppen finden endlich zueinander, um dem Zensurregime zu trotzen und entdecken mehr Gemeinsamkeiten, als sie bis dato gewusst hatten.

4. In der Zwischenzeit steht die Führung der alten linken, rechten und libertären Organisationen fest auf der Seite des Hegemons und tut so, als ob nichts wirklich Wichtiges vor sich ginge, weshalb sich das Establishment in allen Lagern nicht um die Impfpflicht, die Angriffe auf die Amish, die Zensur, die medizinische Vereinnahmung oder den Großen Reset im Allgemeinen kümmert.

5. Dies führt zu dem, was als „Populismus“ bezeichnet wird, aber besser als eine echte Freiheitsbewegung gegen die Agenda der herrschenden Klasse auf allen Seiten zu beschreiben ist. Die Covid-Kontrollen haben den Vorhang gelüftet, und jetzt sehen viele, was vorher weitgehend unsichtbar war. Das ist nicht nur in den USA so, sondern überall auf der Welt. Es zeigt sich in Bauernprotesten, neuen politischen Parteien in parlamentarischen Systemen und neuen Medien, die die alten um ihren Einfluss auf eine neue Generation bedrohen.

Auffallend ist heute, wie die Freiheitsbewegung durch die Unterdrückung verschiedener Bereiche belebt wird, die die zentralen Verantwortlichen lange Zeit zu schützen versprochen hatten. Diese Bewegung betrifft insbesondere die Bereiche Bildung, Ernährung und Medizin, also das, was sich am stärksten auf unser Denken, unsere Ernährung und unsere Gesundheit auswirkt.

Der Aufstieg des öffentlichen Schulwesens, der im späten 19. Jahrhundert begann, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Norm erhoben, zur gleichen Zeit, als die medizinischen Fakultäten unter zentrale Kontrolle kamen und die Lebensmittelregulierung zu einer Causa célèbre der progressiven Elite wurde. Geld und Finanzen wurden zur gleichen Zeit zentral kontrolliert, wiederum mit einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die dank wissenschaftlicher Verwaltung bessere Ergebnisse versprach.

Stellen Sie sich das vor: die staatliche und unternehmerische Kontrolle von Bildung, Medizin, Lebensmitteln und Geld/Finanzen ist im Lichte der letzten vier Jahre in Verruf geraten und hat sich als wenig mehr als ein Versuch herausgestellt, alternative Wege zu unterdrücken, die von den Menschen selbst gewählt werden könnten. Hier steht sehr viel auf dem Spiel. Wir sprechen hier von einem Jahrhundert an Präzedenzfällen, die nun von einer großen Zahl von Menschen aus einer Vielzahl unterschiedlicher ideologischer Perspektiven in Frage gestellt werden.

Rückblickend erscheint Daniel Bells „Ende der Ideologie“ eher wie ein Versuch, einen grünen Samtvorhang zuzuziehen, der etwas Schreckliches verbarg, nämlich dass wir die Kontrolle über unsere Gesellschaften nach und nach an eine Elite abgegeben haben, die vorgab, über Weisheit, Urteilsvermögen und Klugheit zu verfügen, so dass der Rest von uns nichts Besseres zu tun hatte, als unsere Vorliebe für die Ausübung von Freiheit und Demokratie an sie auszulagern. Wenn wir den Vorhang zurückziehen, finden wir Ignoranz, institutionelle Interessen, Betrug, Bestechung und einen schockierenden Mangel an Empathie.

Diese Bande ist jetzt diskreditiert. Und doch haben sie weiterhin die Kontrolle. Das ist das wesentliche Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind. Es ist ein Problem, das alle unteren Schichten der Gesellschaft überall auf der Welt quält, während sie versuchen, friedlich Wege zu finden, um die Eliten von ihrer missbrauchten Macht zu entbinden. In diesem Kampf ist nicht Daniel Bell unser Prophet, sondern C. Wright Mills und Murray Rothbard, die sich trotz ihrer unterschiedlichen ideologischen Ansichten in einem Punkt einig waren: es ist ungerecht und unhaltbar, dass eine kleine Elite die Welt ohne die Zustimmung der Regierten regiert.

erschienen am 5. März 2024 auf > The Brownstone Institute > Artikel

(Visited 1 times, 1 visits today)