Kann man Putin einfach so „tuckern“ lassen?

von WiKa (qpress)

Moos kauen: Der westliche, gut auf Linie gebürstete Mainstream tobt und mit ihm sehr viele wohlmeinende, um die eigenen Existenz besorgte Politiker, die wissen, dass andere Meinungen, wenn sie wahrgenommen werden, gefährlich werden können. Man möchte es gerade nicht so tuckern lassen. Das Mühen innerhalb der EU, um so eine Art Wahrheitsministerium, welches politisch korrekte Fakten zertifiziert und gegenläufige bzw. unangenehme Fakten verräumt, ist keine neue Absucht. Seit Jahren wird zielstrebig daran gearbeitet, die armen hirnlosen Schafe vor eigenen (kritischen) Denkleistungen zu bewahren. Eine noble Geste, nicht wahr?

Viel schöner ist es natürlich, wenn sich Meinungsmacher und -multiplikatoren ideologisch mit der „richtigen Seite“ verbünden, dann entsteht erst gar kein Konflikt mit der Macht und die Herde kann schiedlich friedlich in Richtung Schlachtbank gelenkt werden. So muss man, in der sicher nicht ausbleibenden Endphase, weniger unliebsame Menschen und Meinungen entsorgen. Das hat übrigens im Nationalsozialismus relativ gut funktioniert. Erst ziemlich spät, nachdem bereits viele Menschen drauf reingefallen waren, wurde es dann richtig hässlich. Naja, das wird uns Wissenden natürlich nicht noch einmal passieren, wenngleich gerade alle Indikatoren das Gegenteil belegen.

Tucker Carlson hat zu dicke Eier …

Jetzt kommt so ein Störenfried um die Ecke und will Erzfeind Putin von Russland interviewen. Ein absolutes NoGo. Der Typ hat wohl nicht verstanden, dass niemand die Sichtweise von Putin hier hören sollte. Sonst könnte noch wer darauf kommen, dass einige der russischen Positionen sogar eine fundierte Berechtigung haben. Das wiederum könnte die Zerstörung des so sorgsam gezüchteten Feindbildes (Klassiker) nach sich ziehen, was mit der Implosion des eigenen Systems gleichzusetzen wäre. Jetzt sollte jeder die große Gefahr erkannt haben, die von Tucker Carlson für den werten Westen und den Weltkrieg Weltfrieden ausgeht.

Eigentlich müsste man Tucker, diesen Nestbeschmutzer, gänzlich verbieten oder zumindest sanktionieren oder aber das Reisen nach Russland verbieten. Wie kann er es wagen? Einfach so nach Moskau zu reisen, um dort den Anführer des ersten Feindstaates zu interviewen? Bei so einem Charakter zeigt sich nachträglich, das ein durchaus systemkonformes Medium wie FoxNews, ihn damals zurecht gefeuert hat. Sowas unsensibles und undemokratisches, indem er einfach die Grundrechte gemäß US-Verfassung für sich beansprucht. Sowas schreckliches würde keinem Deutschen einfallen, daran sollte sich Tucker mal orientieren.

Dementsprechend schäumen hierzulande alle professionellen Schreiberlinge und Schaumschläger des Mainstreams bis zum Anschlag. Hier mal ein Überblick dazu: Mainstream in der Kernschmelze: Tucker Carlsons Putin-Interview versetzt Elite in Aufruhr … [freedert]. Da kann sich jede Regierung bestätigt fühlen, die sich sorgsam um die Meinungshygiene seiner Schäfchen bemüht. Anders als Tucker Carlson wissen wir natürlich sehr genau, dass Meinungsfreiheit wirklich etwas verpflichtendes hat, nämlich frei von jedweder Meinung zu sein. Das erst ist der korrekt gelebte Ausdruck dieser Tugend, nur eben noch zu wenig bekannt.

Wer Krieg will, muss es richtig anzetteln

Des Pudels Kern ist natürlich ein anderer. Der dürfte darin zu suchen sein, dass bestimmte, nicht einflusslose Kreise, derzeit stark auf eine Eskalation der Auseinandersetzung mit Russland hinarbeiten. Dabei ist die Ukraine womöglich längst verloren, nur niemand gibt das zu. Das heißt also, jetzt müssen die nächsten Nationen ins Feuer hüpfen, damit dieser Plan noch aufgehen kann. Vorzugsweise sind das die EU-Staaten. Die Ukraine wird zunehmend blutleerer, weil das Kanonenfutter ausgeht und auch die Zwangsrekrutierungen nicht unbedingt die Kanonenfutter-Qualität erbringen, die es braucht um mit Russland fertig zu werden.

Tucker Carlson könnte all diese Bemühungen mit einem Putin-Interview konterkarieren und die Lust auf Krieg im Wertewesten in einer unangemessenen Weise stören. Solange die Einseitigkeit der Informationen gewährleistet ist, wird es selbstverständlich allzeit genügend Befürworter für einen Krieg geben. Diejenigen, die um die wahren Verhältnisse wissen, werden sowieso nicht daran teilnehmen. Die konzentrieren sich auf Hetze/Anstiftung und das Abkassieren der erwartbaren Kriegsdividenden. Kurzum, Tucker Carlson entwickelt sich zu einer echten Bedrohung des Systems und dem gilt jetzt das ganze weltweite Unmutsgeschrei, seine Person betreffend.

