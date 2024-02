Tucker Carlson Interview mit Putin (deutsch)

Putin-Interview von Tucker Carlson: Mainstream dreht frei

Es ist Putins erstes Interview mit einem westlichen Moderator seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit Tagen hält sich der frühere Fox-News-Moderator Tucker Carlson in Moskau auf. Hier das Gespräch in deutscher Übersetzung.

Im folgenden eine geleakte Version des angeblichen Transkripts des Interviews. Für die Echtheit kann keine Garantie übernommen werden. Tucker Selbst hat das Gespräch derzeit noch nicht offiziell veröffentlicht.

Ohh, dann halte ich mich lieber noch zurück. Nur die erste Frage sei mir erlaubt.

***

TUCKER: Was würden Sie den Menschen sagen, die Amerika regieren?

PUTIN: Unsere Botschaft lautet: Russland ist nicht euer Feind. Wir wollen keinen Krieg. Wir sind zum Frieden bereit. Eure Führer suchen den Konflikt. Das ist nicht das, was wir wollen. Russland steht für sein eigenes Volk ein. Wir wollen nicht, was uns nicht gehört.

***

Das komplette Interview wird nachgeliefert.

Die grüne Göre jedenfalls könnte, was Diplomatie und Aussenpolitik anbetrifft, sehr viel aus dem Interview lernen. Andere Kriegshetzer, wie… (die Liste wäre zu lang) übrigens auch.

