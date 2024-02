Wieder hunderte Demos gegen „Rechts“ am Wochenende

von FrechePresseNet (opposition24)

Der T-ürmer.online dreht die Werbetrommel für eine ominöse Webseite, auf der für regierungstreue „Demos gegen Rechts“ geworben wird.

In Deutschland finden am nächsten Wochenende viele Proteste gegen Rechtsextremismus statt. Am Freitag sind schon über 30 in verschiedenen Städten geplant, darunter Kiel, Ludwigsburg, Oldenburg oder Wolfsburg, aber auch in kleineren Orten. Für Samstag sind landesweit über 100 Kundgebungen angekündigt. Besonders viele Menschen, über 100.000, werden in Berlin erwartet. Weitere Demos sind in Städten wie Hannover, Mainz, Dresden und auf der Insel Rügen vorgesehen. Am Sonntag geht es mit mehr als 50 Protesten weiter, zum Beispiel in Bremen, Lübeck, Magdeburg und Sonneberg. In Sonneberg wurde kürzlich der erste AfD-Politiker als Landrat gewählt. Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite demokrateam.org und weitere Details zu den Berliner Ereignissen können Sie hier lesen.

Dass an diesem Samstag die Bauern am Frankfurter Flughafen erwartet werden, gerät angesichts der breiten Berichterstattung in den Hintergrund. Was kostet eigentlich so eine Kampagne? Kriegt T-ürmer.online Geld dafür? Natürlich nicht. Schließlich erscheint die frohe Werbebotschaft im redaktionellen Teil. Da geziemt sich so etwas nicht. Aber sicher fließen ein paar Euro über die Medienförderung der Bundesregierung, nicht wahr? Und das zahlt natürlich wieder der brave Steuerzahler, gegen den unter anderem auf den Straßen auch demonstriert wird.

