Geht es Ihnen nicht auch so?

Wie umgehen, mit all dem Scheiß?

von Jürgen

Ich war glücklich und zufrieden, solange ich von nichts etwas wußte! Freilich, in Anspruch genommen ist und war man ja immer. Ob als Ehemann, Vater, Opa, im Beruf oder Verein, es gab immer etwas zu tun. Nicht, daß man auf den Gedanken gekommen wäre, dies zu hinterfragen, es war einfach so und es war auch gut so! Es war durchaus, bei aller Last, befriedigend und zeitigte auch durchaus erfreuliche Resultate.

Ich weiß nicht, wie es denen so ergeht, die immer noch in diesem Schema verweilen, aber, was mittlerweile „von Regierung“ von einem verlangt wird, wird es es nicht verstanden oder schlichtweg ignoriert? Als ob Ausblenden weiterhelfen würde?

Soli? Bezahlten wir! EEG? Bezahlten wir! GEZ? Bezahlen wir! CO2 Steuer? Bezahlen wir! Flüchtlinge? Bezahlen wir! Krieg in der Ukraine? Bezahlen wir! Klimarettung? Bezahlen wir! Kampf gegen rechts? Bezahlen wir! Staatsräson? Bezahlen wir!

Krankenhausreform, Pflege- und Erziehungskräfte, Altersarmut, Inflationsausgleich und Rente, Mindestlohn und prekäre Beschäftigungsverhältnisse … sind aber zu teuer?

Nun, wem diese Diskrepanz nicht aufgeht, dem ist vermutlich eh nicht mehr zu helfen, aber, wie damit umgehen? Wer es kapiert hat, er steht, einsam und verlassen, auf weiter Flur und wird, wenn er sich dahingehend äußert, auch noch angefeindet!

Nicht nur von diesen unwissenden Ignoranten, sondern auch von Staats wegen. „Ihre Betrachtung entspricht nicht der offiziellen Verkündung“ und ist daher zu verurteilen! Nicht nur, angeblich, China, Nordkorea oder Rußland lassen grüßen! 😉

Nur, wenn ich nicht mehr sagen darf, was ich denke oder „was mein Herz mir befiehlt“, wo leben wir denn eigentlich? Ist es dann noch „das beste Deutschland, welches wir je hatten“?

Wer nicht mitmacht, von höchster Stelle, zu Dunkeldeutschland, Pack oder aktuell, hirnlos erklärt wird, was soll er davon halten?

Herabgestuft zu Primaten, wer nicht der offiziell propagierten Linie folgt! Wer widerspricht, wird zum Affen erklärt! Das ist die heutige Meinungsfreiheit! Wer nicht spurt, der ist zumindest rechts, rassistisch oder gar antisemitisch. Kein Problem, ab in den kunstvoll dafür geschaffenen Käfig!

Beweisführung, ob dieser Anschuldigungen, natürlich Fehlanzeige! Wie anders könnte es sein? Es geht nur um die Verklagung! Weil nicht sein darf, was nicht sein kann! Da könnte ja jeder daherkommen und Zweifel säen … Wenn nicht direkt gelogen wird, dann wird halt unterschlagen! Oder, erst mal, wie bei diesem Krieg in der Ukraine, in den Raum gestellt; es kann aber leider nicht verifiziert werden! Hauptsache, „das Böse“ ist einmal mehr benannt worden!

Argumentativ sich darauf einlassen, geht mal gar nicht! Die „Wissenschaft“ hat festgestellt, daß CO2 die Welt entstellt! Sonnenaktivität oder sonstiges, wenn man schon auf Spurensuche sein wollte, werden aber geflissentlich ignoriert! Wie auch sonst, wem oder was kann man eigentlich noch glauben, wenn doch offen erkennbar wird, dass „Nachrichten“, Talkshows und sonstige mediale „Aufklärung“ alle nur auf dem gleichen Gleis unterwegs sind? Und wenn alles nichts hilft, dann wird der Zweifel eben strafbewehrt unterdrückt!

Woran sich noch klammern, wenn jeglicher Glaube an einst bewährte Institutionen, wie Staat oder auch Kirche, verloren gegangen ist? Auf was noch hoffen, wenn jeder Ausweg blockiert erscheint? Wo ist da noch Liebe unter den Menschen, wenn die Jugend benutzt wird und zur „letzten Generation“ mutiert, die sich, um „die Welt zu retten“, lieber unfruchtbar machen läßt? Das Leben verhindern, um zu überleben? Geht es eigentlich noch bescheuerter?

Die Erkenntnis ist der erste Schritt, nur, man möchte ja auch nicht gegen Windmühlen ankämpfen, wie einst ein Don Quichotte! Zumal diese Mühlen ja da stehen, wo Normalo gar keinen direkten Zugriff hat! Berlin, Brüssel, Washington, … alles viel zu weit weg und natürlich „demokratisch abgesichert“! Von WHO, NATO und sonstigem mal ganz abgesehen!

Was bleibt, wenn man nicht resignieren will, ist, den Mund halt doch aufzumachen! Aber nicht, um wild in der Gegend herumzuschimpfen, sondern da, wo es geboten erscheint! Dann plagt man halt mal seine Ortschaftsverwaltung, seinen Gemeinderat und die darin enthaltenen Parteien! Tretet ein, in diese „grüne“ Partei, bei den Sozen oder wo auch immer!

Nutzt die Bürgerfragestunden beim Ortsvorsteher oder auch bei Gemeinderatssitzungen! Macht ihnen einfach das Leben schwer, holt sie heraus aus ihrer politisch korrekten Blase!

Freilich, ich höre es schon, „Das dauert alles viel zu lange!“. Aber, es ist ein Weg, ein Anfang! Und, je mehr diesen Weg gehen, desto ungemütlicher wird es für diese Amtsträger! Wer sich nicht traut, er nehme Gleichgesinnte mit! Holt sie alle heraus, aus ihrer „gewählten“ Komfortzone! Sie sollen sich bekennen müssen, zu ihrem Mitläufertum! Nur so lassen sie sich fangen! Sie sollen Rede und Antwort stehen für das was sie tun oder nicht tun!

Man muß sie einfach in die Verantwortung nehmen; ihnen klar machen, daß auch sie dafür geradestehen müssen, was von oben verordnet! Daß man nicht einfach „der höheren Politik“ zuschieben kann, wenn vor Ort gemessert und vergewaltigt wird! Und erst recht nicht, dass wir es „alternativlos“ hinzunehmen hätten!

