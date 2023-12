Es gab nie ein „neues Corona-Virus“, es gab nie eine Pandemie

Lügen und Unwahrheiten

All dies geschah zu einer Zeit, als das angebliche neue Coronavirus mit dem Namen 2019-nC0V noch nicht isoliert worden war, seine Identität nicht bestätigt worden war und die Zahl der gemeldeten Fälle in China äußerst niedrig war: „Am 3. Januar 2020 waren es 44 Von den gemeldeten Fällen sind 11 schwer erkrankt, während sich die restlichen 33 Patienten in einem stabilen Zustand befinden ( WHO-Bericht).

Es gab weder Hinweise auf eine sich ausbreitende Epidemie in China noch auf ein Laborleck . Die Aussage von CEPI in Davos bezüglich „der raschen weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus“ ist eine dreiste Lüge. (Siehe Bild oben)

Und dann, am 30. Januar 2020, erklärte der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros,einen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) , ohne jegliche Hinweise auf eine bedrohliche Epidemie.

Am selben Tag gab es weltweit 83 positive Fälle aus China bei einer Bevölkerung von 6,4 Milliarden Menschen. Siehe Tabelle unten: 5 positive Fälle in den USA, 3 in Kanada, 4 in Frankreich und 4 in Deutschland. Stellen Sie sich die Frage: Handelt es sich dabei um einen weltweiten Notfall?

Und diese (kumulativen) Fälle basieren auf dem RT-Polymerase-Kettenreaktionstest (PCR), der die Identität des Virus nicht nachweist. (Siehe Anhang).