Elf Anzeichen dafür, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist

und nicht mehr lange auf dem Planeten Erde überleben wird

von Mike Adams (dirtyworld1)

Die menschliche Spezies ist eine merkwürdige. Er hat den Planeten Erde beherrscht, indem er eine lange Liste von Arten und Ökosystemen ausgelöscht hat.

Und nun, da die Menschheit fast keine anderen lebenden Systeme mehr hat, die sie vergiften, verbrennen oder ausrotten kann, hat sie ihr endgültiges Ziel ins Visier genommen: die Menschheit selbst.

Das ist das Endspiel. Die selbstverschuldete Ausrottung der Menschheit.

Die Mittel, mit denen die endgültige Vernichtung erfolgt, werden nun immer klarer.

Der ehemalige UN-Waffeninspektor Scott Ritter glaubt, dass es zu einem globalen Atomkrieg kommen wird. Er sagt nun, dass 2023 das letzte Jahr der Menschheit auf dem Planeten Erde sein wird, und er fordert jeden heraus, ihm das Gegenteil zu beweisen.

Aus dem Kanal von Deborah Armstrong auf Medium.com:

„Wir stehen an der Schwelle zu einem thermonuklearen Krieg“, sagte Major Scott Ritter. Er erinnerte an seinen ehemaligen Mentor, General Polk, der während der Kubakrise unter Präsident John F. Kennedy diente. „Wissen Sie, wie wir während der Kubakrise einen Krieg vermieden haben? Diplomatie. Altmodische Diplomatie. Amerikaner im Gespräch mit Russen und Russen im Gespräch mit Amerikanern.“

„Aber heute reden wir nicht mehr. Ja, wir haben unsere Geheimdienstchefs in Ankara und an anderen Orten auf der ganzen Welt, aber das ist keine Verhandlung. Wir befinden uns nicht nur mitten in einer Verschärfung der Spannungen, sondern es fehlen uns auch die Mechanismen, um diese Spannungen zu lösen. Es gibt heute keine diplomatische Handlung zwischen den USA und Russland, die diesen Namen verdient.“

Oder werden es Biowaffen sein?

Andere Experten, die wir interviewt haben, glauben, dass das letzte Vernichtungskapitel in Form einer „End of Days“-Veröffentlichung von Biowaffen kommen wird… Vielleicht zeitlich abgestimmt, um die Wahl 2024 unmöglich zu machen.

Die Biowaffentechnik hat nach den Covid-Enthüllungen überhaupt nicht pausiert. Wenn überhaupt, ist es klar, dass das US-Verteidigungsministerium den Einsatz biologischer Waffen beschleunigt und sich nicht zurückzieht.

Wieder andere glauben, dass eine globale Hungersnot, die absichtlich herbeigeführt wird, das Ende der westlichen Zivilisation bedeuten wird. Ich habe kürzlich Michael Yon im Studio interviewt – dieses Interview wird diese Woche auf Brighteon.com laufen –, in dem ich ihn über den Krieg zwischen der Ukraine und Russland und seinen Ausgang befragt habe.

Seine Antwort war ernüchternd: Der Krieg in der Ukraine wurde absichtlich herbeigeführt, um eine weit verbreitete Hungersnot in ganz Westeuropa auszulösen.

Am Wochenende veröffentlichte Breitbart.com eine Geschichte, die Yons Analyse bestätigt. Es trägt die Überschrift: „Globale Nahrungsmittelkrise – Der ukrainische Agrarsektor wird sich mindestens 20 Jahre lang nicht erholen: Studie„. Aus dieser Geschichte:

Laut einem Bericht der Kyiv School of Economics wurde die ukrainische Landwirtschaft im vergangenen Jahr wegen der Kämpfe mit Russland schwer beschädigt, wobei Grundnahrungsmittel wie Mais, Hafer, Raps und Roggen voraussichtlich erst 2050 wieder auf das frühere Produktionsniveau zurückkehren werden.

Andere Sektoren wie Gerste, Sonnenblumen und Weizen dürften sich derweil erst 2040 wieder auf das Vorkriegsniveau erholen.

Darüber hinaus schicken die USA jetzt Panzermunition mit abgereichertem Uran in die Region, um Radioisotope auf dem gesamten dortigen Ackerland zu verteilen und die Region für kommende Generationen zu kontaminieren.

Die Auswirkungen auf die globale Nahrungsmittelversorgung, die weit über Westeuropa hinausreicht, werden katastrophal sein.

Wie Breitbart berichtet, produzierte die Ukraine routinemäßig „10 Prozent der weltweiten Weizenexporte, 15 Prozent der Gerste und des Mais und über 50 Prozent des Sonnenblumenöls“.

Dank des Krieges, der von den USA und der NATO provoziert wurde, indem sie Russland in einen Krieg um die Ukraine hineingelockt haben, ist diese Nahrungsmittelproduktion jetzt praktisch gleich Null.

Um das Szenario einer globalen Hungersnot, das absichtlich in Gang gesetzt wurde, noch zu verschlimmern, haben die NATO-Länder Russland im vergangenen Jahr aus dem SWIFT-Finanztransaktionssystem ausgeschlossen, was es Russland unmöglich macht, sowohl Düngemittel als auch das zur Herstellung dieses Düngemittels verwendete Erdgas zu exportieren.

Infolgedessen werden landwirtschaftliche Felder in ganz Westeuropa derzeit in erstaunlicher Zahl aufgegeben, und sowohl die Lebensmittelinflation als auch die Nahrungsmittelknappheit verschärfen sich stark.

Im Folgenden liste ich einige der offensichtlichsten Gründe auf, warum die Menschheit nicht mehr lange auf dem Planeten Erde überleben wird.

Es bedeutet nicht, dass jeder letzte Mensch untergehen wird, sondern dass die gegenwärtigen Konstrukte der menschlichen Zivilisation – und die überwiegende Mehrheit der Menschen, die von diesem Konstrukt abhängen – dabei sind, verdampft zu werden.

Elf Anzeichen dafür, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist

1) Bis zu 80% der Menschen sind dumm genug, eine Biowaffeninjektion zur Entvölkerung zu nehmen, weil ihnen gesagt wurde, dass es sich um einen „Impfstoff“ handelt. Dies zeigt, dass die Menschheit zu dumm ist, um auf dem derzeitigen Niveau zu überleben.

Wenn 4 von 5 Menschen leichtgläubig genug sind, sich aufzustellen und mit Biowaffen injiziert zu werden – während sie alle anderen belehren, weil sie „wissenschaftsfeindlich“ sind – gibt es nicht viel Hoffnung für die Spezies als Ganzes.

2) Der rasche kognitive Verfall breitet sich in allen Ländern aus, in denen Biowaffenimpfungen in großer Zahl verabreicht wurden. Kritisches Denken ist so gut wie verschwunden. Öffentliche Bildung ist fast nicht vorhanden, und Abiturienten können keine Grundkenntnisse in Mathematik.

3) Die Massen sind zu dick, faul, dumm und apathisch geworden, um der Tyrannei zu widerstehen. Wir leben auf einem „Wohlfahrtsplaneten“, auf dem sich die Menschen den Autoritären ergeben, um Konjunkturgelder und Almosen zu erhalten.

Anstatt sich wirklich darum zu bemühen, zu einer besseren Zukunft beizutragen, konzentriert sich die Mehrheit der Menschen darauf, herauszufinden, wie sie so viel gefälschte Fiat-Währung wie möglich aus einem sterbenden System herausholen können, das sie bereits verraten hat.

4) Wir haben die Lebensmittelversorgung mit Bioschlamm, Pestiziden und Herbiziden vergiftet, bis zu dem Punkt, an dem „ewige Chemikalien“ jetzt die meisten Farmen in den Vereinigten Staaten kontaminieren. Wir haben die Ozeane und Wasserstraßen mit Atrazin und Mikroplastik vergiftet.

Wir haben den Himmel mit industrieller Verschmutzung vergiftet, und globalistische Konzerne treiben Terraforming-Operationen voran, um der Atmosphäre CO2 zu entziehen und die meisten Pflanzen auf dem Planeten auszurotten, was die globale Hungersnot und das soziale Chaos weiter beschleunigt.

5) Wir haben die Fähigkeit zur Fortpflanzung weitgehend verloren. Die Anzahl und Beweglichkeit der Spermien sinkt rapide. Die weibliche Unfruchtbarkeit explodiert. Geburtshäuser schließen in großer Zahl und Neugeburten brechen in der Zeit nach der Impfung ein.

Kinder, die geboren werden, leiden häufiger an Autismus, Unfruchtbarkeit und neurologischen Defekten als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit, und Abtreibungsfabriken führen aggressiv Massenmord an menschlichen Babys durch, während die politische Linke dies feiert.

6) LGBT-Kulturkriege zielen auf Mütter, Väter und Familien ab, als böswilliger Versuch, die Nachhaltigkeit der Menschheit zu stoppen. Sie verstümmeln die Fortpflanzungsorgane von Kindern und nennen es „geschlechtsangleichende Pflege“. Sie ermorden gesunde Babys und nennen es „reproduktive Gesundheit von Frauen“.

Sie impfen kleine Kinder mit Neurotoxinen, um Autismus, geistige Behinderung und Unfruchtbarkeit hervorzurufen. Die LGBT-Sekte hat sich mit dem autoritären Staat verschmolzen, um staatlich geförderten Fanatismus gegen Perversion, Homosexualität, Pädophilie, Menschenhandel und Kindesvergewaltigung zu verpflichten.

Das Endergebnis ist, dass weniger Kinder zum Erwachsenenalter heranreifen und die angeborenen Fortpflanzungsfähigkeiten erhalten bleiben.

7) Menschliche Institutionen unterdrücken Innovationen, um Unternehmensinteressen zu schützen. Die Technologie der freien Energie existiert bereits, wird aber systematisch an den Rand gedrängt und verspottet. Heilmittel für Krebs gibt es schon seit Jahrzehnten, werden aber vom von der Pharmaindustrie kontrollierten medizinischen Establishment angegriffen.

Lösungen für eine skalierbare, pestizidfreie Nahrungsmittelproduktion gibt es bereits, die die ganze Welt ernähren können, doch sie werden zugunsten von GVO und Pestiziden unterdrückt, die mächtigen Agrargiganten finanziell zugute kommen.

Dort, wo Innovationen eingeführt werden dürfen – wie z. B. bei KI-Systemen – werden sie als Waffe eingesetzt, um menschliches Wissen einer Gehirnwäsche zu unterziehen oder zu unterdrücken, anstatt es zu verbessern.

Es gibt keine großen Institutionen mehr auf dem Planeten Erde, die dem Fortschritt des menschlichen Wissens überhaupt Priorität einräumen. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die Unterdrückung von Wissen, Wahrheit und Transparenz, um die Menschheit über die bereits begonnene Vernichtung auf planetarischem Ausmaß im Dunkeln zu halten.

8) Die derzeitigen politischen Führer der Menschheit haben kein Wissen darüber, was eine nachhaltige Zivilisation ausmacht, und sie treffen routinemäßig politische Entscheidungen, die zu Leid und Zusammenbruch führen. Sie sind motiviert, eine Politik voranzutreiben, die auf Tugendsignalen und wahnhaften Mythen (wie dem Klimawandel) basiert, anstatt auf der Realität eines nachhaltigen Lebens.

Sie streben nach Macht auf Kosten von Redundanz oder Dezentralisierung, und in ihrem Streben nach Macht unterwerfen sie die gesamte Zivilisation katastrophalen Konsequenzen, die zu einem kaskadenartigen Zusammenbruch führen. Vieles davon ist gewollt. Manches ist unbeabsichtigt. Aber die Ergebnisse sind die gleichen: Katastrophe und Chaos.

9) Die Menschheit ist selbstmörderisch und baut Massenvernichtungswaffen, die nicht nur sich selbst, sondern das gesamte planetarische Ökosystem bedrohen. Atomwaffen sind nur ein Beispiel. Auch KI-Systeme stellen eine existenzielle Bedrohung für die Existenz der Menschheit dar.

Die Menschheit baut und entfesselt auch biologische Waffen – wie Covid und Covid-„Impfstoffe“ – gegen Mitmenschen und arbeitet aktiv daran, die globale Entvölkerung mit allen notwendigen Mitteln zu erreichen, einschließlich der Entfesselung selbstreplizierender Biowaffen in die Wildnis.

Diese Aktionen sind katastrophal und werden nur zum Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation führen. Im Moment stehen wir am Rande der globalen nuklearen Vernichtung, und fast niemand spricht sich gegen die wahnsinnige, inkompetente und machtbesessene US-Regierung aus, die uns mit voller Geschwindigkeit in dieses Vernichtungsszenario treibt.

10) Die Menschheit hat jeglichen Bezug zur Realität in Bezug auf Geld und Finanzen verloren, was zu einem unvermeidlichen globalen Schuldenkollaps führt, der die Menschheit in Not und Chaos stürzen wird. Irgendwie wurden die Staats- und Regierungschefs der Welt einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass Schulden keine Rolle spielen und dass buchstäblich endloses Gelddrucken nachhaltig und sogar gesund für eine Volkswirtschaft ist.

Durch ihre Fiat-Geldfälschung (Druckereien) saugen sie das Produkt der Arbeit anderer Menschen aus, was zu einer monumentalen Verschwendung von Talenten und der Fehlallokation von Ressourcen führt, was das Überleben für Milliarden von Menschen äußerst schwierig macht.

Während ehrliches Geld viele dieser Probleme lösen würde, will die globale Elite, die die Bankenkartelle kontrolliert, kein ehrliches Geld. Sie wollen die totale Herrschaft über das Geld der Welt, auch wenn dies bedeutet, dass die finanzielle Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit der Menschheit zerstört wird. Sie wollen die Kontrolle behalten, auch wenn sie die menschliche Zivilisation in die Knie zwingen.

11) Die Bemühungen der Menschheit, den Planeten Erde vollständig zu zerstören – durch Terraforming, Massenvergiftung in der Landwirtschaft, Atomwaffentests, Mikroplastikverschmutzung und mehr – werden früher oder später die Aufmerksamkeit von Nicht-Erd-Zivilisationen auf sich ziehen, die beschließen werden, die Menschen vom Planeten auszurotten und ihn für sich zu beanspruchen.

Das liegt daran, dass die Erde ein kosmisches Juwel ist, reich an natürlichen Ressourcen (wie seltenen Elementen und flüssigem Wasser), die im gesamten Universum geschätzt werden. Die Erde hat viele andere Eigenschaften, die sie ideal für fast jede biologische Lebensform machen, und wenn die Menschen dumm genug sind, den Planeten in einem so alarmierenden Tempo zu zerstören, wird früher oder später eine intelligentere Spezies eingreifen und die „menschliche Seuche“ ausrotten.

…

Einige Leute glauben, dass dieser Prozess bereits begonnen hat und dass nicht-irdische Wesen tatsächlich die Terraforming-Operationen unter dem Deckmantel des „Klimawandels“ leiten könnten, um die Erdatmosphäre zu verändern und sie für die derzeitigen Biomasse-Lebensformen, die den Planeten bewohnen (einschließlich der Menschen), unwirtlich zu machen.

Wenn sich die Menschheit als zu dumm und selbstzerstörerisch erweist, um den Planeten Erde zu verwalten, muss man schließlich kein Genie sein, um zu erkennen, dass jemand anderes wahrscheinlich glücklich ist, die Macht zu übernehmen und einen besseren Job zu machen.

Quelle: https://www.naturalnews.com/2023-06-19-eleven-signs-humanity-is-doomed-and-wont-survive.html

*******

Die Anzeichen sind m.E. durchaus nachvollziehbar. Den letzten Punkt allerdings kann ich mir nicht vorstellen.

