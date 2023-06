Grüne Ideologen verbieten Treffen historischer Fahrzeuge in Hessen

Von Cantaloop (ansage)

Aus angeblichen “Naturschutzgründen” hat ein eifrige Grünen-Aktivistin, namentlich Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid, kurzerhand Deutschlands größtes, eintägiges Oldtimertreffen vier Tage vor dessen geplanten Beginn abgesagt. Die Veranstaltung hätte am Sonntag, 25. Juni beginnen sollen. Über 3.000 klassische Fahrzeuge und bis zu 30.000 Besucher wurden in Rüsselsheim erwartet, darunter viele Familien mit Kindern, die diesem Großevent auf den Mainwiesen schon lange entgegenfiebern. Alle Vorbereitungen waren bereits abgeschlossen. Seit vielen Jahren, genauer seit 2001, wurde dies schon so zelebriert – doch plötzlich ist Schluss damit: Das “Klima“, vor allem aber die Grünen erlauben es zukünftig nicht mehr.

Längst wissen wir, dass automobiles Kulturgut und die damit verbundenen Traditionen in gewissen politischen Kreisen, die sich selbst als progressiv wähnen, nicht viel gelten. Im Gegenteil, der Betrieb, ja selbst der Besitz von historischen Fahrzeugen und Motorrädern ist vielen Ökobewegten schon lange ein Dorn im Auge. Somit war es nur eine Frage der Zeit, dass es diesbezüglich erste Verbote hagelt. Die enorme Machtfülle, die sich grüne Politiker, Beamte und NGOs mittlerweile angeeignet haben, erlaubt, ja forciert solcherlei Einschränkungen regelrecht – und das wird naturgemäß ausgenutzt. Der Bürger steht hilflos daneben.

“Politik, die den Menschen wehtut”

Damit nicht genug; bei Fahrverboten für Zweiräder ist man, ebenfalls scheinlegitimiert durch grünen “Bevölkerungs-” beziehungsweise “Klimaschutz” – schon deutlich weiter: Vielerorts dürfen Biker an Sonn- und Feiertagen bereits nicht mehr fahren oder sich treffen. Folgen ihnen nun die Fahrer von klassischen Oldtimerfahrzeugen nach? Das wäre nur konsequent – denn Ausfahrten zum reinen Vergnügen darf es, gemäß grünlinker Doktrin, in Zukunft sowieso nicht mehr geben In Anbetracht des ach so dramatischen “Klimawandels” hat man, ausgehend von Regierungskreisen bis hinab auf untergeordnete Ebenen, faktisch einen Freibrief erhalten, um derlei Aktivitäten auch künftig den Stecker zu ziehen. Ein Widerspruch ist natürlich weder erwünscht noch geboten. Denn wer will schon ein Umweltfrevler sein in diesen hysterischen Zeiten, da uns doch der schreckliche Klimawandel alle töten wird – und zwar schon in wenigen Jahren?

“Wir werden Politik machen, die den Menschen wehtut”: Explizit diese Äußerung wurde vor nicht allzu langer Zeit von einigen Nachwuchsgrün*Innen genau so veröffentlicht. Es scheint, als hätten sie eine diebische Freunde daran gefunden, den Bürgern willkürlich alle Dinge zu verbieten, die ihnen lieb und teuer sind. Seit Beginn der Ampelkoalition hat diese autoritäre und dogmatische Art von Politik gewissermaßen einen Nachbrenner bekommen: Nahezu alle gesellschaftlichen Prozesse werden mit grünen Phrasen zugetextet, es werden Symbolkonflikte geschaffen.

Wehret den Anfängen!

Man kommt kaum noch hinterher, wollte man all die Alltagsbeschränkungen, Regularien, Verbote und Absagen aufzählen, die stets von derselben Gruppe fanatischer Öko-Sozialisten um Habeck, Özdemir & Co übers Volk gebracht werden – und die dabei selbstredend angeblich immer nur dem Wohle und Schutz der Bevölkerung und der Rettung des “Klimas” dienen. Wie edel! Andere würden sagen; Es ist Umweltbesessenheit im Endstadium. Und fast die gesamte deutsche Restbevölkerung wird dabei in politische Geiselhaft genommen.

Wollen wir einmal hoffen, dass die Oldtimerfreunde sich nicht so einfach ins Boxhorn jagen lassen; immerhin sind einige von ihnen gesellschaftlich und politisch ebenfalls einflussreich und finanziell gut aufgestellt. Denn hier droht eine deutlich größere Gefahr: Wenn die Obrigkeit mit dem Verbot dieses speziellen Oldie-Events nun ungestreift durchkommt, dann ist der Weg frei für weitere Initiativen dieser Art. Immer geht es einen Schritt weiter, man lotet die Grenzen des Zumutbaren aus. Vielleicht schon nächstes Jahr darf dann kein klassisches Kraftfahrzeug mehr in Betrieb genommen werden, weil es ja das Klima so furchtbar belastet! Grünlinks hat dieses Deutschland in ein kollektives Freiluftgefängnis der Angst verwandelt, in dem alle Bundesbürger zu Häftlingen ihres Gesinnungsterrors gemacht werden. Es wird höchste Zeit, sich daraus zu befreien. Sonst wird es zukünftig wohl nur noch Lastenfahrrad-Treffen geben…

Lastenfahrrad-Treffen!

Die Grünen werden bei den nächsten Landtagswahlen im Osten ihr blaues Wunder erleben. Lassen Sie sich überraschen.

