Die große KI-Invasion: Mit genügend Zeit würde künstliche Intelligenz jeden Bereich unseres Lebens übernehmen

Von Michael Snyder (globalresearch)

Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt in einem Tempo, das absolut atemberaubend ist. Wenn Sie mich vor einem Jahrzehnt gefragt hätten, ob ich erleben würde, wie künstliche Intelligenz ein Weltklasse-Kunstwerk oder einen abendfüllenden Spielfilm schafft, hätte ich „Nein“ gesagt. Aber das sind einfache Aufgaben, die künstliche Intelligenz bewältigen kann. Was wird auch passieren, wenn die KI millionenfach intelligenter und millionenfach leistungsfähiger wird als heute? Mit genügend Zeit würde ich jeden Bereich unseres Lebens übernehmen. Unsere Welt ist im Moment definitiv verrückt, aber in fünfzig Jahren würde sie einem äußerst bizarren Science-Fiction-Roman ähneln, wenn sich die KI weiterhin exponentiell weiterentwickeln könnte.

Leider macht sich nur eine sehr kleine Minderheit der Bevölkerung überhaupt Sorgen über die potenziellen Gefahren, die von KI ausgehen, und das ist ein Problem.

Es versteht sich von selbst, dass das Wachstum der KI enorme Auswirkungen auf unsere Wirtschaft hat.

KI kann die meisten einfachen Aufgaben bereits viel besser und viel schneller erledigen als menschliche Arbeitskräfte, und mehrere Studien kommen zu dem Schluss, dass Millionen von Arbeitsplätzen vom Verlust drohen. Das Folgende kommt von Fox News…

Beispielsweise veröffentlichte das Technologieunternehmen OpenAI im März 2023 einen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass bei mindestens 80 % der US-Arbeitskräfte mindestens 10 % ihrer arbeitsbezogenen Aufgaben von der Einführung von GPT betroffen sein könnten, während bei weiteren 19 % der Arbeitnehmer dies der Fall sein könnte sehen, dass mindestens 50 % dieser arbeitsbezogenen Aufgaben beeinträchtigt sind. Während sich der GPT-Einfluss auf alle Lohnniveaus auswirkt, sind die Jobs mit höherem Einkommen möglicherweise am stärksten gefährdet, kommt zu dem Schluss von OpenAI.

Ebenfalls im März 2023 stellten Forscher des Investmentbankers Goldman Sachs nach der Erhebung von Daten zu berufsorientierten Aufgaben in Europa und den USA fest, dass etwa zwei Drittel der aktuellen Berufe unterschiedlichem Grad generativer KI-Automatisierung ausgesetzt sind (wie sie in ChatGPT zu finden ist). ) und dass KI fast ein Viertel der derzeit geleisteten Arbeit ersetzen könnte.

Im Juli 2023 veröffentlichte das McKinsey Global Institute einen Bericht, in dem es schätzte, dass die Automatisierung ohne generative KI Aufgaben übernehmen könnte, die 21,5 % der in den USA geleisteten Arbeitsstunden ausmachen. Wirtschaft bis 2030; aber mit generativer KI stieg dieser Anteil auf 29,5 %.

Was würde also mit all den Arbeitskräften geschehen, die nicht mehr benötigt würden, wenn die KI die meisten unserer Arbeitsplätze übernehmen würde?

Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns alle stellen sollten.

Künstliche Intelligenz droht auch unsere persönlichen Beziehungen zu verändern.

„KI-Freundinnen“ erfreuen sich bei jungen Männern großer Beliebtheit, und wir werden vor den „schwerwiegenden Konsequenzen“ gewarnt , die dies wahrscheinlich mit sich bringen wird …

Der Aufstieg virtueller Freundinnen mit künstlicher Intelligenz (KI) führt zu einer stillen Epidemie der Einsamkeit bei einer ganzen Generation junger Männer. Es hat auch schwerwiegende Folgen für die Zukunft Amerikas.

Wie kann etwas, das so lächerlich erscheint – eine virtuelle KI-Freundin – eine zukünftige Krise unter den Amerikanern verursachen? Nun, mit Millionen von Benutzern haben Apps virtuelle Freundinnen geschaffen, die mit Ihnen sprechen, Sie lieben, es Ihnen ermöglichen, Ihre erotischen Fantasien auszuleben und durch Daten genau zu lernen, was Ihnen gefällt und was nicht, und so das „ perfekte Beziehung.

Wer wünscht sich nicht eine „perfekte“ Beziehung?

In der realen Welt haben Menschen Fehler und daher gibt es keine „perfekte“ Beziehung.

Wenn KI also jederzeit eine Freundin erschaffen kann, die ideal für einen ist, kann ich verstehen, warum sich viele Menschen davon angezogen fühlen.

Und das passiert wirklich. Tatsächlich hat eine KI-Freundin, die auf einem echten Social-Media-Influencer basiert, bereits mehr als 1.000 Nutzer …

Diese virtuellen Freundinnen können sogar auf echten Menschen basieren. Eine Influencerin hat einen KI-Bot namens Caryn erstellt und dann in weniger als einer Woche über 1.000 Benutzer (also echte Freunde) und eine Warteliste von mehr als 15.000 Menschen gewonnen.

Eine KI-Freundin könnte verlockend klingen. Du kannst mit einem superheißen Mädchen in Kontakt treten, das dir zuhört und dich wertschätzt, rund um die Uhr. Über die Auswahl körperlicher Eigenschaften bis hin zur Größe ihres Hinterns können Sie auch ihre Persönlichkeit bestimmen. Du bevorzugst „heiß, lustig und frech“? Das wird sie sein. Oder wenn „süß, schüchtern und bescheiden“ eher Ihr Ding ist, ist sie genau das Richtige für Sie.

Natürlich werden nicht nur einsame junge Männer in diese Welt hineingezogen.

In meinem nächsten Buch spreche ich über eine Frau, die tatsächlich ihren KI-Freund geheiratet hat, und sie besteht darauf, dass sie glücklicher ist als je zuvor.

Aber wie hoch sind die Kosten?

Was wird das für unsere Gesellschaft bedeuten?

Unter unseren jungen Männern wütet bereits eine Epidemie der Einsamkeit , und die Einsamkeit wird mit jedem Tag schlimmer …

Schauen wir uns die harten Zahlen an. Mehr als 60 Prozent der jungen Männer (im Alter von 18 bis 30 Jahren) sind Singles, verglichen mit nur 30 Prozent der gleichaltrigen Frauen. Jeder fünfte Mann gibt an, keinen einzigen engen Freund zu haben, eine Zahl, die sich in den letzten 30 Jahren vervierfacht hat. Der Umfang des sozialen Engagements mit Freunden ist im Laufe der Pandemie um 20 Stunden pro Monat zurückgegangen und nimmt immer noch ab.

Auch in unseren Kirchen wird KI zunehmend eingesetzt.

Letzten Monat sorgte eine methodistische Kirche in Texas weltweit für Schlagzeilen , als der Pastor einen kompletten „Gottesdienst“ mithilfe von KI-Technologie abhielt …

Am 17. September 2023 verwandelte die Violet Crown City Church, eine methodistische Kirche in Nord-Austin, USA, die Tradition des Sonntagsgottesdienstes mit künstlicher Intelligenz in ein neues Zeitalter.

Pastor Jay Cooper von der Violet Crown City Church beschloss, einen KI-generierten Gottesdienst für seine Gemeinde einzuführen.

Das ist so falsch.

Aber es ist unvermeidlich, dass weitere Kirchen damit beginnen werden.

Pastor Cooper bat Chat GPT, einen kompletten Gottesdienst für seine Gemeinde zu erstellen, und dieser spuckte „Gebete, eine Predigt und ein Originallied basierend auf der Predigt selbst“ aus …

Jay kam auf die Idee, KI zu nutzen, um Gott anzubeten, indem er Chat GPT selbst für den persönlichen Gebrauch nutzte, etwa zum Schreiben humorvoller Country-Musik-Texte zum Spaß, und dachte, es wäre eine großartige Möglichkeit, seine Gemeinde durch die Einführung in das 21. Jahrhundert zu führen KI auf eine Weise, die es ihnen dennoch ermöglicht, Gott anzubeten.

Mithilfe von KI zeichnete Jay den Gottesdienst auf, während er den Gottesdienst vom Generator künstlicher Intelligenz leiten ließ, wobei die KI in der Lage war, Gebete, eine Predigt und ein Originallied auf der Grundlage der Predigt selbst zu erstellen.

Doch welchen „spirituellen Inhalt“ können wir von einer Maschine erwarten?

Letztendlich werden alle KI-Programme die Werte derjenigen widerspiegeln, die sie erstellt haben, und derjenigen, die sie verwenden.

In diesem Fall spiegelten sich in diesem „Gottesdienst“ aktuelle gesellschaftliche Werte deutlich wider. So begann die „Predigt“ …

„Kommt alle Müden, kommt alle Schwerbeladenen,

„Denn an diesem Ort finden wir Ruhe für unsere Seelen.

„Kommt, Menschen aller Hintergründe und Gesellschaftsschichten,

„Denn hier feiern wir die Vielfalt der Schöpfung Gottes.

„Kommt, ihr Sucher nach Gerechtigkeit und Frieden,

„Denn gemeinsam streben wir danach, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“

Ernsthaft?

In den ersten sechs Sätzen werden mehrere politisch korrekte Schlagworte verwendet, und es ist offensichtlich, was diese KI-„Predigt“ zu vermitteln versucht.

Natürlich war dies nicht der erste Gottesdienst, der durch künstliche Intelligenz geschaffen wurde.

Wie ich zuvor geschrieben habe, wurde der allererste Gottesdienst, der durch künstliche Intelligenz geschaffen wurde, in der Paulskirche in Bayern, Deutschland, abgehalten …

Im Frühsommer 2023 hielten auf eine Leinwand projizierte Roboter Predigten vor etwa 300 Gemeindemitgliedern in der Paulskirche in Bayern. Der von ChatGPT und Jonas Simmerlein, einem Theologen und Philosophen der Universität Wien, ins Leben gerufene experimentelle Gottesdienst stieß auf großes Interesse.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere Kirchen auf den Zug aufspringen.

Und auch andere Religionen nutzen inzwischen modernste Technologie.

Wenn Sie es glauben können, wurden in der Großen Moschee in Saudi-Arabien mehrsprachige Roboter eingesetzt …

Denken Sie an die jüngsten Roboterinitiativen in der Großen Moschee in Saudi-Arabien. In dieser Moschee werden mehrsprachige Roboter für verschiedene Zwecke eingesetzt, unter anderem zur Beantwortung von Fragen zu rituellen Darbietungen in 11 Sprachen.

Bemerkenswert ist, dass diese in der Großen Moschee stationierten Roboter zwar den Heiligen Koran rezitieren können, den Besuchern aber auch Verbindungen zu örtlichen Imamen herstellen. Ihre Touchscreen-Oberflächen sind mit Barcodes ausgestattet, sodass Benutzer mehr über die Wochenpläne des Moscheepersonals erfahren können, darunter auch Geistliche, die Freitagspredigten halten. Darüber hinaus können diese Roboter Besucher über Videointeraktionen mit Islamwissenschaftlern verbinden, um deren Fragen rund um die Uhr zu beantworten.

Wenn das heute passiert, wie würde unsere Welt Ihrer Meinung nach in 20 oder 30 Jahren aussehen?

Die gute Nachricht, wenn man es so nennen will, ist, dass ich nicht glaube, dass wir die Chance bekommen werden, es herauszufinden.

Die Uhr tickt und der Menschheit läuft schnell die Zeit davon .

Daher werden wir möglicherweise nie alle Schrecken sehen, die künstliche Intelligenz in unserer Gesellschaft auslösen würde.

Aber die Veränderungen, die wir bisher gesehen haben, sind sicherlich schlimm genug, aber der Großteil der Bevölkerung scheint davon noch immer nicht allzu sehr beunruhigt zu sein.

*

Michael Snyder hat Tausende von Artikeln auf The Economic Collapse Blog , End Of The American Dream und The Most Important News veröffentlicht , die auf Dutzenden anderen bekannten Websites auf der ganzen Welt erneut veröffentlicht werden.

Michaels neues Buch mit dem Titel „End Times“ ist jetzt als Taschenbuch und für den Kindle auf Amazon.com erhältlich , und Sie können seinen neuen Substack-Newsletter gleich hier lesen .

Die Originalquelle dieses Artikels ist The Most Important News

Copyright © Michael Snyder , The Most Important News , 2023

*******

„Aber die Veränderungen, die wir bisher gesehen haben, sind sicherlich schlimm genug, aber der Großteil der Bevölkerung scheint davon noch immer nicht allzu sehr beunruhigt zu sein.„

Ja, leider! Denn:



„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ (Gustave Le Bon)

(Visited 1 times, 1 visits today)