Könnte China zuerst zuschlagen?

Eric S. Margolis (antikrieg)

Der Anfang dieses Monats verstorbene ehemalige Pentagon- und Rand Corp- Beamte Daniel Ellsberg hat zwei große Bomben veröffentlicht. Von der Rechten gehasst, von der Linken und den Liberalen gelobt, war Ellsberg in unseren Augen ein echter amerikanischer Held.

Die erste Bombe war seine Enthüllung einer Reihe von geheimen Pentagon-Studien über den Vietnamkrieg, die zeigten, dass der Krieg in den 1970er Jahren auf einem Sammelsurium von Lügen und falschen Voraussetzungen beruhte und zum Scheitern verurteilt war. Ich war damals in der US-Armee, und die meisten von uns wussten, dass der Krieg ein riesiger Schlamassel war, der durch Milliarden von Dollar und große Lügen vorangetrieben wurde.

Die Pentagon-Papiere zogen dem Vietnamkrieg den Boden unter den Füßen weg und entlarvten seine militärischen und zivilen Hintermänner als Lügner und Narren. Präsident Lyndon Johnson beschloss klugerweise, wegen des Vietnam-Desasters nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.

Der Atomkriegsplaner Ellsberg hat es in seinem faszinierenden Buch „The Doomsday Machine“ (2017) wieder getan. In dieser Studie zur nuklearen Kriegsführung machte Ellsberg seine zweite bahnbrechende Enthüllung, die von den Medien und der Öffentlichkeit kaum beachtet wurde.

Ellsberg enthüllte, dass die US-Regierung im Falle eines Krieges beabsichtigte, alle größeren Städte und Häfen Chinas mit Atomwaffen zu treffen. Dieser Plan ist heute von besonderer Bedeutung, da das kommunistische China und die Vereinigten Staaten immer näher an einen großen Krieg um Taiwan und das Südchinesische Meer heranrücken.

Ellsberg zufolge plante das Pentagon, zuerst Russland lahmzulegen und dann seinen Verbündeten China zu vernichten. Beide würden durch massive Nuklearangriffe in die Steinzeit zurückgebombt werden.

Ellsberg enthüllte auch die alarmierende Tatsache, dass das Weiße Haus hochrangige militärische Regionalkommandeure beauftragt hatte, den Einsatz von Atomwaffen ohne vorherige Genehmigung des Präsidenten zu genehmigen.

Ellsbergs mutige Tat wurde später von den amerikanischen Patrioten Edward Snowden und Chelsea Manning nachgeahmt, die die Kriegsverbrechen und die Lügen der Regierung über Afghanistan aufdeckten. Die Wahrheit über Amerikas Sucht nach Kriegen und den außer Kontrolle geratenen Militarismus zu sagen, wurde unter dem absurden Spionagegesetz von 1917 aus der Zeit des Ersten Weltkriegs als schweres Verbrechen angesehen.

China, das am Rande eines aus Versehen ausgelösten Krieges mit den USA steht, hat auf die geplanten Angriffe auf chinesische Städte reagiert, indem es sein Atomwaffenprogramm auf Hochtouren laufen ließ. Der Vorsitzende Mao pflegte zu scherzen, sein Land könne es sich leicht leisten, in einem nuklearen Schlagabtausch mit den USA 100 Millionen Menschen zu verlieren und den Verlust kaum zu bemerken. Doch jetzt, da der größte Teil Chinas unter dem nuklearen Visier der USA zu stehen scheint, ist die heitere Stimmung in Peking durch Kriegsfieber und grimmige Entschlossenheit ersetzt worden.

Das ist in den USA nicht der Fall, wo die mächtige Kriegspartei weiterhin die Trommeln schlägt und so tut, als sei 1945 schon wieder vorbei. Im Falle eines Krieges ist es wahrscheinlich, dass auch Nordkorea involviert sein wird. Solch ein verrücktes Verhalten erinnert an die schiere Idiotie der Tage vor dem Ersten Weltkrieg, als kleine Gruppen von Fanatikern den Großen Krieg entfachten, der Europa verwüstete und das britische und russische Imperium zerstörte.

Jetzt treiben die rechtsextremen Demokraten die USA in eine potenzielle nukleare Konfrontation mit Russland. Sie sind so übermütig bei dem Gedanken, Putins Russland fertig zu machen, dass sie keine Vorstellung von den offensichtlichen Gefahren haben, die ein zerfallendes Russland mit sich bringen wird.

China muss sich fragen, ob es die USA mit Atomwaffen angreifen sollte, bevor Washington sich zu einem Angriff auf China entschließt. Deutschland stand in zwei Weltkriegen vor demselben Dilemma. Im Atomkrieg gewinnt die Seite, die zuerst zuschlägt. China weiß, dass es sich auf Messers Schneide befindet. Die meisten Amerikaner und Kanadier, die von der Anti-Putin-Propaganda besessen sind, wissen das nicht.

