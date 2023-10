Die Entstehung der Hamas

Jim Fitzgerald (antikrieg)

Das Gemetzel an unschuldigen Zivilisten, das die Hamas am 7. Oktober 2023 gegen Israel verübte, war verabscheuungswürdig, abscheulich und böse. Aus der Sicht Israels sind diese Akte des Grauens und des Terrors unverzeihlich.

Leider ist die Hamas für Israel das, was ISIS für Amerika war – eine Kreatur, die sie selbst geschaffen haben. Man mag es kaum glauben, aber die Hamas wurde von Israel gegründet, um der PLO von Jassir Arafat entgegenzuwirken und eine Zweistaatenlösung zu vermeiden, die ihnen von der internationalen Gemeinschaft aufgezwungen wurde.

Israel und die Hamas haben eines gemeinsam: Keiner von ihnen will eine Zweistaatenlösung für das israelisch-palästinensische Problem. Deshalb hat Israel die Hamas ermutigt, finanziert und geholfen, sie zu einer mit Arafats PLO rivalisierenden Organisation aufzubauen.

Bereits 2009 behauptete der Abgeordnete Ron Paul unter ähnlichen Umständen, dass Israel die Hamas ermutigt und im Wesentlichen gegründet hat, um Jassir Arafat und der PLO entgegenzuwirken und um die Zweistaatenlösung zu verhindern.

Kürzlich erklärte Professor John Mearsheimer von der Universität Chicago in einem Interview mit Andrew Napolitano, dass sich der Staat Israel „in gewissem Maße mit der Hamas verbündet hat, um die Palästinensische Autonomiebehörde zu untergraben… weil sie an einer Zweistaatenlösung interessiert waren.“ Und so, so Mearsheimer, „war Israel ein Partner der Hamas, um die Palästinensische Autonomiebehörde zu unterminieren.“

Natürlich hatte Arafat selbst dies in einem Interview mit einer italienischen Zeitung bestätigt und gesagt: „Die Hamas war ein Geschöpf Israels.“ Arafat sagte auch, dass der ehemalige israelische Premierminister Yitzhak Rabin ihm später gesagt habe, dass Israels Bemühungen, die Hamas zu ermutigen, der „schwerste Fehler“ gewesen sei.

Medhi Hasan von The Intercept berichtet, dass „der ehemalige israelische Brigadegeneral Yitzhak Segev… einem Reporter der New York Times erzählte, dass er geholfen habe, die palästinensische islamistische Bewegung zu finanzieren, als ‚Gegengewicht‘ zu… der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Fatah-Partei, die von Jassir Arafat geführt wird.“

Außerdem, so Hasan, „sagte Avner Cohen, ein ehemaliger israelischer Beamter für religiöse Angelegenheiten, der mehr als zwei Jahrzehnte in Gaza gearbeitet hat, dem Wall Street Journal im Jahr 2009, dass die Hamas ‚Israels Schöpfung‘ sei.“

Als die Hamas jedoch wuchs und immer schwerer zu kontrollieren war, intervenierten die USA und Israel in Gaza, damit die Palästinenser Wahlen abhalten konnten, in der Hoffnung, die Hamas zu ersetzen. Die Wahlen waren ein großer Erfolg. Das Ergebnis entsprach jedoch ganz und gar nicht den Erwartungen Amerikas und Israels. Die Hamas wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt und erhielt die Mehrheit der Sitze in der Legislative des Gazastreifens.

So wurde die Hamas mit amerikanischer und israelischer Hilfe von einer zusammengewürfelten Gruppe islamischer Kämpfer, die Israel zu kontrollieren und für seine eigenen ruchlosen Zwecke zu nutzen glaubte, in eine gut ausgebildete und gut bewaffnete radikal-islamische politische und militante Macht verwandelt.

Gegenwärtig befinden sich die USA und Israel in einer Art Frankenstein-Situation: „Wir haben das Monster erschaffen, und jetzt müssen wir es töten“.

Als Vergeltungsmaßnahme für die Angriffe vom 7. Oktober hat Israel inzwischen 4.500 Palästinenser in Gaza getötet, darunter 1.756 Kinder und 1.032 Frauen. Zusätzlich wurden 15.400 Palästinenser verwundet. Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich bei den Opfern um Zivilisten.

Berichten zufolge hat Israel in den ersten sechs Tagen des Krieges über 6.000 Bomben abgeworfen. Es wird geschätzt, dass jede Stunde 14 palästinensische Zivilisten getötet werden.

Selbst nach alttestamentarischen Maßstäben hat Israel bereits die Verhältnismäßigkeit der Lex Talionis „Auge um Auge, Hand um Hand, Zahn um Zahn, Leben um Leben“ überschritten.

Es scheint, dass Netanjahus Regierung entschlossen ist, dem palästinensischen Volk die schlimmste Bestrafung des Alten Testaments aufzuerlegen, die als Bann bekannt ist: jeden Mann, jede Frau und jedes Kind zu töten.

Darüber hinaus ist die Vertreibung von mehr als einer Million Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden Israels eigene Version der „Spur der Tränen“.

Die Vorenthaltung von Lebensmitteln, Wasser und anderer humanitärer Hilfe ist nicht nur unmenschlich, sie setzt den Hunger als Waffe ein. Der Angriff der Hamas auf Israel wurde von vielen Analysten zu Recht als mittelalterlich bezeichnet. Doch Israels vormoderne Kriegsführung im Stil einer Belagerung wurde nicht auf die gleiche Weise verurteilt.

Glücklicherweise durften am 21. Oktober die ersten Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen einfahren. Aber wie ein Bewohner des Gazastreifens gegenüber Reuters erklärte: „Wir wollen keine Hilfe erhalten. Wir wollen, dass die Zerstörung und das Töten von Kindern im Schlaf aufhört.

Es ist höchste Zeit, dass das Töten aufhört. Es gibt keine militärische Lösung für dieses Problem. Die Geiseln müssen freigelassen werden. Die Täter müssen vor Gericht gestellt werden. Und es müssen alle diplomatischen Anstrengungen unternommen werden, um das palästinensisch-israelische Problem ein für alle Mal zu lösen.

Dies ist nicht nur zum Wohle der Hamas oder des palästinensischen Volkes, das sie unterstützt. Es ist wichtig für das Überleben Israels als gesunder Staat.

Israel muss erkennen, dass die Hamas und die Hisbollah, mit denen es heute konfrontiert ist, nicht dieselben Feinde sind, mit denen es 1948, 1967 oder 1973 zu tun hatte. Sie sind heute viel stärker und furchterregender. Das Gleiche gilt für die Koalition der arabischen Staaten, die sich Israel in diesen Kriegen entgegenstellte.

Wenn die arabischen Staaten und die islamischen Milizen spüren, dass Israel eine rote Linie überschritten hat, und sie sind dem jetzt gefährlich nahe, dann haben sie derzeit die Möglichkeit, Israels Existenz zu bedrohen.

Der stellvertretende UN-Generalsekretär Khaled Khiari stellte fest, dass die geopolitischen Spannungen so hoch sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr: „Heute könnten präventive Diplomatie und Dialog nicht wichtiger sein.“

Khiari hat Recht, und es ist an der Zeit, dass Israel anfängt zuzuhören – in seinem eigenen Interesse.

erschienen am 26. Oktober 2023 auf > Antiwar.com > Artikel

im Fitzgerald ist Pfarrer der Presbyterianischen Kirche in Amerika und Missionar im Nahen Osten und Nordafrika. Seine Artikel sind in American Greatness, American Thinker, Antiwar.com und dem Aquila Report erschienen.

