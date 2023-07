Das Bankensystem macht unsere Versklavung unausweichlich

(Es ist alles schwarze Magie. Geld ist nur eine Zahl in einem Hauptbuch, das von den Rothschilds geführt wird. Gelegentlich produzieren sie Gutscheine, d.h. eine Währung, um sie real erscheinen zu lassen. Wir haben bereits eine digitale Währung. Ein Sozialkredit nach chinesischem Vorbild ist im Kommen.)

Im März gingen ein halbes Dutzend US-Regionalbanken in Konkurs und verloren 500 Milliarden Dollar an Einlagen. Haben diese Einleger ihr Geld verloren? Nein. Die Fed hat einfach 500 Milliarden Dollar aus dem Nichts erschaffen. Diese Satanisten haben sich den US-Staatskredit unter den Nagel gerissen und schöpfen ihn so lange aus, bis der US-Dollar zusammenbricht.

Politiker und Polizisten, deren Gehälter wir zahlen, arbeiten nicht für uns, sondern für das Zentralbankenkartell, das die Menschheit für immer einsperren will. Das Gleiche gilt für die Massenmedien und die meisten Berufe. Jeder tanzt nach der Melodie des Geldes, und Rothschild ist der Rattenfänger.

Wir leiden an einer Blutvergiftung. „Geld“ ist die Blutversorgung der Gesellschaft. Dieses „Tauschmittel“ zirkuliert wie das Blut in einem menschlichen Körper. Mit ihm ist jeder heiter, ohne es ist man ein Leichnam. Leider haben unsere trägen Vorfahren die Kontrolle über die Geldschöpfung den kabbalistischen Juden und Freimaurern überlassen, die Vorwände (Kriege, Betrügereien) finden, um es in Form von Schulden bei sich selbst endlos zu produzieren.

Ihr Ziel ist es, ihr Monopol über die Geldschöpfung zu einem Monopol über buchstäblich alles (z. B. Gedanken, „Wokeness“) auszuweiten und die Menschheit in ihren satanistischen Sexkult einzubinden. Sie haben die Erkältung als Vorwand benutzt, um die Menschheit zu dezimieren und zu versklaven. Dies ist die Essenz des Kommunismus und der Neuen Weltordnung.

Die Menschheit ist dem Untergang geweiht, es sei denn, die Zentralbank wird verstaatlicht, die „Schulden“ werden abgeschafft und das Geld wird schulden- und zinsfrei geschaffen.

Dies wird wahrscheinlich nicht geschehen, solange ihre Lakaien alles kontrollieren.

Geld ist ein Gedankenspiel

„…Sie schufen das Kreditgeld mit dem Ziel, sein Volumen nahezu unendlich zu machen.

…es ist eine Abstraktion, ein Gedankenwesen, eine Zahl, eine Zahl, ein Kredit, ein Glaube….“

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Quelle und weiterlesen henrymakow.com

(Visited 1 times, 1 visits today)