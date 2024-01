In Frankreich gehen die Landwirte ganz anders zur Sache als in der Besatzungs Republik. Raus aus NATO, WHO, EU …, dann ist genug Geld vorhanden.



Bei einer Demonstration von Landwirten in Frankreich sind am Dienstag mehrere Teilnehmer in einen Supermarkt eingedrungen. Die Landwirte fuhren in einem Konvoi von der Landwirtschaftskammer zur Präfektur der Stadt, weshalb der Verkehr an einigen Stellen blockiert wurde.

Als Zeichen des Protests entluden die Landwirte Gülle, Abfälle und Holz vor der Stadtverwaltung. Die Landwirte fordern umfangreichere staatliche Finanzhilfen, faire Verhandlungen zwischen Erzeugern und Händlern sowie Neuverhandlungen über staatliche Darlehen.

Tausende von Landwirten demonstrierten heute von Okzitanien bis Toulouse und kippten mehr als hundert Anhänger mit Gülle und Abfälle vor den Rathäusern ab.

