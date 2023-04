Visa-Affäre: Ist das Baerbocks Ende?

Die vollständige Fassung des Videos NUR unter: https://www.compact-online.de/neue-vi…

Die Außenministerin Annalena Barbock steht im Zentrum eines Visa-Skandals. Dieser könnte sie jetzt sogar zu Fall bringen. Noch am Freitag hat sich die Grüne auf dem Bundespresseball köstlich amüsiert. Inmitten von Inflation und Energiekrise gab es im Luxushotel Adlon nur das Feinste vom Feinsten. Und das in rauen Mengen: 4000 Austern, 80 Kilo Kalbsrücken, 60 Kilo Ochsenbacke. Baerbock kam in einer goldenen Toga. Spätrömische Dekadenz an der Spree. Doch die Party ist vorbei. COMPACT erfuhr von einer Mail, die das Auswärtige Amt an die Visa-Stelle von Islamabad in Pakistan gesendet hat. Der Inhalt hat es in sich. Und es geht nicht nur um einen Einzelfall. Könnte die Außenministerin nun stürzen?

Und wer will ihre Immunität aufheben? Der Bundestag?

