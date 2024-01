Klaus Schwabs WEF „Schule für Covid-Diktatoren“, ein Plan für den „Great Reset“

Doch die Liste der Absolventen der Schule beschränkt sich nicht nur auf politische Führungspersönlichkeiten.

Wir finden dort auch viele der Kapitäne der Privatwirtschaft, darunter Bill Gates von Microsoft, Jeff Bezos von Amazon, Global Leaders for Tomorrow Class von 1998, Richard Branson von Virgin und Chelsea Clinton von der Clinton Foundation.

Auch hier betont alle ihre Unterstützung für die weltweite Reaktion auf die Pandemie, und viele von ihnen erheblich von den Maßnahmen.

Wolff glaubte, dass die Menschen hinter dem WEF und der Global Leaders-Schule diejenigen sind, die wirklich darüber entscheiden, wer politischer Führer werden wird, obwohl er betont, dass er nicht glaubte, dass Schwab selbst diese Entscheidungen trifft, sondern lediglich ein Vermittler ist . Er weist außerdem darauf hin, dass zu den Absolventen der Schule nicht nur Amerikaner und Europäer, sondern auch Menschen aus Asien, Afrika und Südamerika gehören, was darauf hindeutet, dass ihre Reichweite wirklich weltweit ist.

Im Jahr 2012 gründeten Schwab und das WEF eine weitere Institution, die „Global Shapers Community“, die von ihnen identifizierte Führungspotenziale aus der ganzen Welt unter 30 zusammenbringt.

Bisher haben rund 10.000 Teilnehmer dieses Programm durchlaufen und es finden regelmäßig Treffen in 400 Städten statt. Wolff glaubte, dass dies ein weiteres Testgelände ist, auf dem zukünftige politische Führer ausgewählt, überprüft und ausgebildet werden, bevor sie im politischen Apparat der Welt positioniert werden.

Wolff weist darauf hin, dass nur sehr wenige Absolventen der Global Leaders School dies in ihren Lebensläufen erwähnen. Er sagt, er habe es nur auf einer Liste gesehen: nämlich auf der des deutschen Ökonomen Richard Werner, der ein bekannter Kritiker des Establishments ist.

Ökonom Ernst Wolff

Wolff weist darauf hin, dass die Schule offenbar auch Kritiker des Systems gerne in ihren Reihen aufnimmt, denn unter ihren Absolventen befindet sich auch Gregor Hackmack, der deutsche Chef von Change.org, der 2010 in der Klasse war. Dies liegt laut Wolff daran, dass sich die Organisation fair und ausgewogen präsentieren möchte, gleichzeitig aber auch sicherstellen will, dass ihre Kritiker eine kontrollierte Opposition sind.

Eine weitere Gemeinsamkeit der Global Leaders-Absolventen besteht darin, dass die meisten von ihnen abgesehen von der Teilnahme am Programm vor ihrer Beförderung in Führungspositionen über sehr spärliche Lebensläufe verfügen, was darauf hindeuten könnte, dass ihre Verbindung zu Schwabs Institutionen ausschlaggebend ist Faktor beim Berufseinstieg. Dies wird am deutlichsten, wenn die Absolventen der Schule öffentlich zu Themen befragt werden, über die sie nicht im Voraus sprechen sollten, und ihre Schwierigkeiten, Antworten zu finden, oft deutlich zu erkennen sind. Wolff behauptet, dass ihre Rolle lediglich darin besteht, als Sprachrohr für die Gesprächsthemen zu fungieren, die diejenigen, die im Schatten hinter ihnen stehen, in der öffentlichen Debatte diskutieren wollen.

Schwabs Ja, Männer in Aktion

Angesichts der wachsenden Unzufriedenheit mit den Anti-Covid-Maßnahmen der mittlerweile landesweit führenden Absolventen der Schule hält Wolff es für möglich, dass diese Leute aufgrund ihrer Bereitschaft ausgewählt wurden, alles zu tun, was man ihnen sagt, und dass sie eingestellt werden, so dass Die anschließende Gegenreaktion kann ausgenutzt werden, um die Schaffung einer neuen globalen Regierungsform zu rechtfertigen.

Tatsächlich stellt Wolff fest, dass Politiker mit einzigartigen Persönlichkeiten und starken, originellen Ansichten selten geworden sind und dass das herausragende Merkmal der nationalen Führer der letzten 30 Jahre ihre Sanftmut und ihr Festhalten an einer strengen globalistischen Linie waren, die von oben diktiert wurde. Dies wurde besonders deutlich in der Reaktion der meisten Länder auf die Pandemie, als Politiker, die nichts über Viren wussten, vor zwei Jahren plötzlich verkündeten, dass Covid eine schwere Gesundheitskrise sei, die es rechtfertige, Menschen in ihren Häusern einzusperren, ihre Geschäfte zu schließen und ganze Häuser zu zerstören Volkswirtschaften.

Es ist schwierig, genau zu bestimmen, wie die Schule funktioniert, aber Wolff hat es geschafft, etwas darüber zu lernen. In den Anfangsjahren der Schule trafen sich die Mitglieder jeder Klasse mehrmals im Laufe des Jahres, darunter eine zehntägige „Führungskräfteschulung“ an der Harvard Business School. Wolff glaubte, dass die Absolventen durch die Begegnung mit ihren Kommilitonen und die Einbindung in ein größeres Netzwerk Kontakte knüpfen, auf die sie sich im späteren Berufsleben verlassen können.

Heute umfasst das Programm der Schule Kurse, die über einen Zeitraum von fünf Jahren in unregelmäßigen Abständen angeboten werden und sich in einigen Fällen mit dem Beginn einer politischen oder beruflichen Laufbahn einige Teilnehmer überschneiden können – das heißt, sie werden Davos regelmäßig besuchen. Emmanuel Macron und Peter Buttigieg zum Beispiel wurden vor weniger als fünf Jahren für die Schule ausgewählt, was bedeutet, dass sie möglicherweise während ihrer politischen Amtszeit regelmäßig an Programmen im Zusammenhang mit Young Global Leaders teilgenommen haben und diese möglicherweise auch heute noch besucht haben.

Ein weltweites Netzwerk von Reichtum und Einfluss

Absolventen der Young Global Leaders-Schule und vor ihnen Global Leaders for Tomorrow sind sehr gut aufgestellt, da sie dann Zugriff auf das Kontaktnetzwerk des WEF haben. Dem derzeitigen Kuratorium des WEF gehören Persönlichkeiten wie Christine Lagarde, ehemalige Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds und derzeitige Präsidentin der Europäischen Zentralbank;

Königin Rania von Jordanien, die vonForbes wurde als eine der 100 mächtigsten Frauen der Welt gekürt; und Larry Fink , CEO von BlackRock, dem größten Investmentverwaltungsunternehmen der Welt, das jährlich etwa 9 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Indem man die Verbindungen zwischen den Absolventen der Schule nachverfolgt, behauptet Wolff, dass man sehen kann, dass sie sich noch lange nach ihrer Teilnahme an den Global Leaders-Programmen gegenseitig auf die Unterstützung ihrer Initiativen verlassen.

Wolff ist der Ansicht, dass viele Eliteuniversitäten in dem vom WEF bestimmten Prozess eine Rolle spielen und nicht länger als außerhalb von Politik und Wirtschaft agierend angesehen werden sollten. Als Beispiel nennt er die Harvard Business School, die jedes Jahr Millionen von Dollar von Spendern erhält, sowie die Harvard School of Public Health, die in Harvard TH Chan School of Public Health umbenannt wurde, nachdem sie 350 Millionen Dollar aus Hongkong erhalten hatte Milliardär Gerald Chan. Das Gleiche gilt für die Johns Hopkins School of Public Health, die zur Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health wurde, nachdem der Medienmogul Michael Bloomberg der Schule im Jahr 2018 1,8 Milliarden US-Dollar gespendet hatte.

Wolff gibt jedoch an, dass der Einfluss des WEF weit über diejenigen hinausgeht, die die Programme „Global Leaders“ und „Global Shapers“ durchlaufen haben, da die Zahl der Menschen, die an den letzten Davos-Konferenzen teilnehmen, viel größer ist, als viele vermuten; Er erwähnte, dass ihm mitgeteilt wurde, dass jedes Jahr rund 1.500 Privatjets Besucher zu der Veranstaltung bringen und damit die Schweizer Flughäfen überlasten.

Die Allianz von Großunternehmen und Regierung

Das Hauptziel der WEF-Aktivitäten besteht laut Wolff darin, die hochrangige Zusammenarbeit zwischen Großunternehmen und nationalen Regierungen zu erleichtern und zu fördern, was wir bereits beobachten. Viviane Fischer, eine weitere Teilnehmerin des Corona Committee- Podcasts, weist darauf hin, dass das in Großbritannien ansässige Unternehmen Serco unter anderem Migranten für die britische Regierung abwickelt und auch Gefängnisse auf der ganzen Welt verwaltet. Auch die internationale Reichweite der Pharmaindustrie ist beträchtlich: Wolff erwähnte, dass beispielsweise der Global-Leaders-Absolvent Bill Gates über die öffentlichen Gesundheitsinitiativen seiner Stiftung seit langem Geschäfte mit Pfizer , einem der Haupthersteller der umstrittenen mRNA-Anti-Covid-Impfstoffe, Afrika schon unterhält Lange vor Beginn der Pandemie. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Gates zu einem der führenden Befürworter der Lockdowns und der Covid-Impfstoffe geworden ist, seit diese verfügbar sind, und das Wall Street Journal hat berichtet, dass seine Stiftung vor der Pandemie etwa 200 Milliarden US-Dollar an „sozialen Vorteilen“ durch die Verteilung der Impfstoffe erzielt hatte sogar begonnen. Man kann sich nur vorstellen, wie hoch die Impfstoffgewinne heute sind.

Die mittlerweile allgegenwärtige digitale Technologie spielt auch bei den globalen Entwürfen der Elite eine herausragende Rolle. Wolff betont, dass BlackRock, das vom Global-Leaders-Absolventen Larry Fink geleitet wird, derzeit der größte Berater der Zentralbanken der Welt ist und seit mehr als 30 Jahren Daten über das Weltfinanzsystem sammelt und mit Sicherheit über ein besseres Verständnis dessen verfügt, wie dieses System funktioniert funktioniert als die Zentralbanken selbst.

Eines der Ziele der gegenwärtigen Politik vieler Regierungen besteht laut Wolff darin, die Unternehmen kleiner und mittlerer Unternehmer zu zerstören, damit multinationale Konzerne mit Sitz in den USA und China überall Geschäfte monopolisieren können. Insbesondere Amazon, das bis vor Kurzem vom Global-Leaders-Absolventen Jeff Bezos geführt wurde, hat durch die Lockdown-Maßnahmen, die die Mittelschicht verwüstet haben, enorme Gewinne gemacht.

Wolff behauptet, dass das ultimative Ziel dieser Dominanz großer Plattformen die Einführung einer digitalen Bankwährung sei. Erst in den vergangenen Monaten schlug Chinas dem WEF ähnliches International Finance Forum die Einführung des digitalen Yuan vor, der wiederum durch das Blockchain-basierte Währungsnetzwerk Diem internationalisiert werden könnte. Interessanterweise ist Diem der Nachfolger von Libra, einer Kryptowährung, die erstmals von Mark Zuckerbergs Facebook angekündigt wurde, wurde darauf hingewiesen, dass es sich um eine globale Währung handelt, die über die Macht des Dollars oder des Yuan hinausgeht und durch die Zusammenarbeit von Chinesen, Europäern und Amerikanern verwaltet wird Unternehmensnetzwerke werden derzeit diskutiert. Dem Aufsichtsrat des International Finance Forum gehören Namen wie Christine Lagarde vom WEF; Jean-Claude Trichet, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank; und Horst Köhler, der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds.

Wolff erklärt weiter, dass die weltweiten Lockdowns und Rettungsaktionen der vergangenen zwei Jahre viele Länder an den Rand des Bankrotts gebracht hätten. Um eine wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern, greifen die Regierungen der Welt auf 650 Milliarden Sonderziehungsrechte (SZR) zurück, bei denen es sich um zusätzliche Devisenreserven handelt, die vom Internationalen Währungsfonds verwaltet werden. Wenn diese schließlich fällig werden, werden dieselben Regierungen in eine schwierige Lage geraten, weshalb die Einführung digitaler Währungen möglicherweise plötzlich zu einer Priorität geworden ist – und dies könnte die ganze Zeit über den verborgenen Zweck der Sperren gewesen sein.

Wolff sagt, dass zwei europäische Länder bereits bereit sind, mit der Verwendung digitaler Währungen zu beginnen: Schweden und die Schweiz. Es ist vielleicht kein Zufall, dass es in Schweden aufgrund der Pandemie praktisch keine Lockdown-Beschränkungen gab und die Schweiz nur sehr leichte Maßnahmen ergriffen hat. Wolff glaubte, dass der Grund dafür möglicherweise darin liegt, dass die beiden Länder ihre Wirtschaft nicht durch Lockdown-Maßnahmen zum Absturz bringen mussten, weil sie bereits vor Beginn der Pandemie auf den Einsatz digitaler Währungen vorbereitet waren. Er behauptet, dass möglicherweise eine neue Runde von Lockdowns vorbereitet wird, die die Weltwirtschaft endgültig ruinieren wird, was zu massiver Arbeitslosigkeit und damit zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und der Verwendung einer von einer Zentralbank verwalteten digitalen Währung führen wird. Diese Währung kann unbedingt eingehalten werden, sowohl hinsichtlich der Ausgaben, die für die Einteilung, die sie ausgeben können, als auch hinsichtlich des Zeitraums, in dem sie ausgegeben werden müssen.

Darüber hinaus weist Wolff darauf hin, dass die derzeit weltweit zu beobachtende Inflation eine unvermeidliche Folge der Tatsache ist, dass nationale Regierungen, nachdem sie Kredite von den Zentralbanken aufgenommen hatten, in weniger als zwei Jahren etwa 20 Milliarden US-Dollar in die Weltwirtschaft geschleust haben . Während sich frühere Rettungspakete an die Märkte richteten, ging diese letzte Runde an die einfachen Leute, und als Ergebnis trieben die Preise für Produkte in die Höhe, für die einfachen Leute ihr Geld ausgeben, wie zum Beispiel Lebensmittel.

Die Demokratie wurde abgeschafft

Die endgültige Schlussfolgerung, die man aus all dem ziehen muss, ist laut Wolff, dass die Demokratie, wie wir sie können, stillschweigend abgeschafft wurde und dass, obwohl der Anschein demokratischer Prozesse in unseren Ländern fortgesetzt wird, es sich tatsächlich um eine Untersuchung der Frage handelt Es handelt sich um die Tatsache, dass die Regierungsführung auf der ganzen Welt heute funktioniert, zeigt, dass eine Elite superreicher und mächtiger Individuen tatsächlich alles kontrolliert, was in der Politik geschieht, was insbesondere im Zusammenhang mit der Reaktion auf die Pandemie deutlich wurde.

Der beste Weg, ihre Pläne zu bekämpfen, besteht laut Wolff einfach darin, die Menschen über das Geschehen aufzuklären und ihnen klarzumachen, dass das Narrativ vom „supergefährlichen Virus“ eine Lüge ist, die darauf ausgelegt ist, sie dazu zu manipulieren, Dinge zu akzeptieren die ihren eigenen Interessen zuwiderlaufen. Wenn auch nur 10 % der Bürger sich dessen bewusst werden und sich zum Handeln entschließen, könnten die Pläne der Elite durchkreuzen und den Bürgern möglicherweise die Möglichkeit geben, die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal zurückzugewinnen.

Ernst Wolff wird in dieser Videoreihe von Dr. Reiner Fuellmich interviewt, einem Anwalt deutschen und Politiker, der einen Podcast namens „Corona Ausschuss“ moderiert, der sich kritisch mit der Reaktion der Bundesregierung auf die Pandemie auseinandersetzt. Diese Videos stammen aus einem ihrer Podcasts.

Mit im Gruppenchat sind auch Viviane Fischer , eine in Berlin ansässige Wirtschaftsanwältin und Volkswirtin, die regelmäßig im Corona-Ausschuss mitwirkt; und Wolfgang Wodarg , ein ehemaliger deutscher Abgeordneter der Sozialdemokratischen Partei, der sich lautstark gegen die Lockdown- und Impfmaßnahmen der deutschen Regierung ausgesprochen hat.

