Iran zerschmettert US-Macht im Nahen Osten | Botschafter Chas Freeman

Wir haben gerade eine der größten Veränderungen in der Geopolitik des Nahen Ostens (oder Westasiens) seit Jahrzehnten erlebt. Der hochgezielte Angriff des Irans auf Israel und die Signale an die anderen arabischen Staaten, kombiniert mit seiner unglaublichen Diplomatie, ermöglichten es Teheran, sich aus dem Würgegriff der USA zu befreien. Diese Diskussion wurde nur Stunden vor Israels (begrenztem) Gegenangriff auf den Iran in den Morgenstunden des 19. April aufgezeichnet. Bisher scheint es, als hätte Botschafter Freeman richtig vorausgesagt, dass Israel seine strategischen Berechnungen ändern muss.

Botschafter Chas Freeman war von 1990-92 US-Botschafter in Saudi-Arabien und wurde dann von 93-94 zum stellvertretenden Verteidigungsminister. Homepage von Botschafter Freeman: https://chasfreeman.net

