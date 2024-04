von WiKa (qpress)

BRDigung: Die Herausforderungen der Staatspropaganda werden von Jahr zu Jahr größer und verändern sich nachhaltig. Das gilt auch für die systemisch zu verteilenden Meriten, bei denen sich die Prämissen ebenfalls beträchtlich geändert haben. So kommt der noble „Freiheitspreis der Medien“ nicht umhin seiner neuen Bestimmung gerecht zu werden. Bei genauerem Hinsehen kann man feststellen, dass damit ursächlich die Schmähung des Feindes erreicht werden soll, um kollateral noch etwas Abglanz für die originär definierten Ziele des besagten Preises generieren zu können.

Was ist das für ein Preis?

Naja, eigentlich ist es schon der Gipfel an sich, aber man tarnt die Show mit dem Ludwig Erhard Gipfel. Letzterer war der Wirtschaftswunderliche von der CDU und weil er Deutschland einmal wieder mit auf die Füße stellte, musste jetzt wohl mal ein Preis nach ihm benannt werden, der allerdings von einer privaten Mediengruppe gestiftet wurde und wird, wie man auf der Seite des Ludwig Erhard Gipfel https://ludwig-erhard-gipfel.de/freiheitspreis/ nachlesen kann.

Auf dem LUDWIG-ERHARD-GIPFEL wird zugleich der Freiheitspreis der Medien verliehen. Gestiftet haben ihn die Verleger der WEIMER MEDIA GROUP, Dr. Wolfram Weimer und Christiane Goetz-Weimer. Der Preis wird an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich in besonderer Weise für die freie Meinungsäußerung, den politischen Dialog und die Demokratie einsetzen.

Die zuvor zitierte Definition, den Preis betreffend, bitte mal etwas länger als 5 Sekunden im Hinterkopf behalten, damit wir beim genaueren Hinsehen feststellen können wie zielsicher dieses Prunkstück verliehen oder vielleicht doch eher verschleudert wird. Die traditionellen Werte diese Preises sind, wie sollte es anders sein, total überholt. In Kriegszeiten sind es dann so schillernde Kriegshelden wie Wolodemord Selenksyj oder auch die Ex- eines Putinkritikers Nawalny, um klarzumachen was die Freiheit der Medien heute wirklich bedeutet.

Freiheitspreis als Waffe

Es ist so eine Art mediales Sturmgeschütz für die korrekte und systemkonforme Meinung, die klaglos sogar regierungsamtlich vertreten werden könnte. Sonst würde sich ein BlackRocker und Pseudo-Oppositioneller, wie der Friedrich Merz einer ist, nicht für eine Laudatio hergeben, soweit die politischen Ziele des Preises nicht mit seinen bezahlten Konzernan- und -einsichten übereinstimmten. Bei der Wichtigkeit des Preises kann man Mindermeinungen kaum berücksichtigen und schon gar keine Öffentlichkeitsarbeit dulden, die beispielsweise das eigene System in Frage stellte. Das hätte nichts mit medialer Freiheit im Sinne dieser Preisvergabe zu tun.

Bei einer echten Unvoreingenommenheit wäre Julian Assange sicher noch eher auszuzeichnen gewesen. Aber der hat den werten Westen so bösartig verraten, statt sich wie Selenskyj und Nawalny für denselben verbraten zu lassen. Kurzum, die korrekte politische Haltung ist das entscheidende Momentum und das definieren die systemkriecherischen Stifter. Höchste Anerkennung beispielsweise verdiente sich der Berufskomiker Selenskyj, wenn auch erst im Nachgang, mit dem Verbot von Oppositionsparteien und vieler Medien in der Ukraine, die den Kampf gegen Russland und damit den für die Freiheit und Demokratie des Westens hätten entwürdigen können. Auf diese Leistung des Selenskyj kann der Westen bei der Unterstützung des US-Stellvertreterkrieges in der Ukraine gegen Russland wirklich stolz sein.

Man darf zusammenfassend sagen, dass dieser Preis seit 2022, mit vier Verleihungen, eine wohldurchdachte und und gut dosierte Pinkeltour an Putins Reputationsbeinchen darstellt. Kein Preisempfänge der nicht irgendwie mit Opposition zu Russland in Verbindung zu bringen wäre. Nur gut, dass sowas niemandem auffällt. Augenscheinlich lassen sich allein damit die Ziele eines solchen Preises verwirklichen. Ein klarer Hinweis an Journalisten und Akteure aller Couleur, die Russland ins Visier nehmen, sich genau an dieser Stelle die Meriten zu verdienen. Aber wer es jetzt gerne etwas systemkonformer berichtet hätte, der bemühe doch einfach diese Quelle dazu … [Tagesschau].

Spötter würden den Freiheitspreis der Medien vermutlich ganz neu definieren

Es ist ein wenig so, als würde man einen Preis für Meinungsfreiheit vergeben, wenn der Empfänger wirklich nachweisen kann frei von jeglicher Meinung zu sein. Oder im vorliegenden Fall noch etwas präziser, dass die Medien wirklich jegliche Freiheit haben, sich auch den regierungsamtlichen Narrativen straflos hingeben zu dürfen und dabei sogar noch auf Streicheleinheiten hoffen dürfen, weil sie ihre Rolle einfach phantastisch spielen. Ok, das alles hat wenig mit den tradierten Werten solcher Preise zu tun, aber so ist das nun mal mit dem Wandel der Zeit, wenn man mal wieder neue freiheitlich -demokratisch entwickelte totalitäre Konzepte erproben muss.

Die Moral von der Geschichte ist vermutlich, dass alle Preise die in eine ähnliche Richtung verteilt werden, mehr oder minder dem Anspruch genügen müssen der vorherrschenden Ideologie zu folgen und im Moment ist die mal wieder maximal auf Krieg gebürstet. Schade eigentlich, die Menschheit verliert weitere Jahre in ihrer Entwicklung und tritt abermals den Gang durch die Gosse und geistigen Niederungen an, nur um einer kleinen Elite zu gefallen, die so gerne die Menschheit turnusmäßig durch den Fleischwolf dreht.

