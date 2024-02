Du wurdest genetisch manipuliert, um Pfizer’s Pfrankenstein-Proteine zu produzieren

Die Geschichte auf einen Blick

Die mRNA-COVID-19-Spritzen von Pfizer veranlassen die Zellen, zusätzliche „Off-Target“-Proteine zu produzieren, die erhebliche Gesundheitsrisiken bergen könnten

Diese Erkenntnis wurde von einem britischen Forscherteam gewonnen, das feststellte, dass die COVID-19-Impfung aufgrund einer genetischen Veränderung eine „Panne“ aufweist

Der Studie zufolge treten bei 25 bis 33 % der Personen, die die COVID-19-Impfung von Pfizer erhalten haben, zelluläre Immunreaktionen auf, die nicht dem Ziel entsprechen

Die „Pfrankenstein“-Proteine könnten möglicherweise zu gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich Autoimmunerkrankungen oder Störungen des Hormonsystems

Die Pfrankenstein-Proteine von Pfizer hätten entdeckt und reduziert oder eliminiert werden müssen, lange bevor die mRNA-COVID-19-Spritze Millionen von Menschen verabreicht wurde

von Dr. Joseph Mercola (dirtyworld1)

Das toxische Spike-Protein, das bei einer COVID-19-Spritze in Ihrem Körper entsteht, ist nicht das einzige Gesundheitsrisiko, das Sie beachten sollten. Die mRNA-COVID-19-Spritze von Pfizer veranlasst die Zellen auch, zusätzliche „Off-Target“-Proteine zu produzieren, die erhebliche Gesundheitsrisiken bergen könnten.

Dies wurde von einem britischen Forscherteam festgestellt, das eine „Panne“ bei der genetischen Veränderung der COVID-19-Impfstoffe entdeckte. Infolgedessen werden unerwünschte Proteine mit unbekannten Auswirkungen produziert – ein Phänomen, das hätte entdeckt werden müssen, lange bevor die experimentellen Impfungen Millionen von Menschen verabreicht wurden.

Modifizierte mRNA in COVID-19-Spritzen ist ‚anfällig für Lesefehler‘

Ribosomen entschlüsseln die mRNA in den Zellen, aber in etwa 8 % der Fälle lesen die Ribosomen in COVID-19-Spritzen die kodierten Anweisungen falsch, erklärt Maryanne Demasi, Ph.D., eine ehemalige medizinische Wissenschaftlerin der Universität Adelaide und ehemalige Reporterin für ABC News in Australien:

Die Forscher sagen, dass die Ribosomen, die für die Entschlüsselung der mRNA in den Zellen verantwortlich sind, in etwa 8 % der Fälle die kodierten Anweisungen falsch lesen können, was als „ribosomales Frameshifting“ bezeichnet wird. Die Forscher sagen, dass die „Panne“ damit zusammenhängt, wie die mRNA im Impfstoff genetisch verändert wurde. Im Gegensatz zu natürlich vorkommender mRNA wurde bei der mRNA in den Impfstoffen eine ‚Uridin‘-Base durch ein ‚N1-Methylpseudouridin‘ ersetzt (um sie zu stabilisieren), was sie leider anfällig für Lesefehler macht.“

Im Mai 2021 führte ich ein Interview mit Stephanie Seneff, Ph.D., seit mehr als fünf Jahrzehnten leitende Wissenschaftlerin am MIT, über die wahrscheinlichen Gefahren des Ersatzes von Uracil in der in den COVID-Spritzen verwendeten RNA durch synthetisches Methylpseudouridin. Dieser Prozess des Ersetzens von Buchstaben im genetischen Code ist als Codon-Optimierung bekannt, die bekanntermaßen problematisch ist.

Damals sagte Seneff voraus, dass die Impfungen zu einem Anstieg von Prionen-, Autoimmun- und neurodegenerativen Erkrankungen und in jüngeren Jahren zu Blutkrankheiten und Herzversagen führen würden. Einer der Hauptgründe dafür ist die genetische Manipulation der RNA in den Spritzen mit synthetischem Methylpseudouridin, das die Stabilität der RNA erhöht, indem es ihren Abbau hemmt.

Jetzt haben Forscher der Universität Cambridge und der Universitäten Kent, Oxford und Liverpool entdeckt, dass die Verwendung von Methylpseudouridin zu einer hohen Rate von ribosomalen „Frameshifting“ führt, was die Zellen veranlasst, Proteine außerhalb des Ziels mit unbekannten Auswirkungen zu produzieren. In einem Interview mit Demasi erläuterte der Forscher David Wiseman die besorgniserregenden Ergebnisse:

„Sie haben herausgefunden, dass der Impfstoff von Pfizer die Zellen veranlassen kann, Proteine zu bilden, die sie nicht bilden sollen – es entstehen so genannte ‚Pfrankenstein-Proteine‘. … Stellen Sie sich die folgenden englischen Wörter mit drei Buchstaben vor: ABE DAN TEA TON ERA TWO – die Buchstaben sind wie der Code der mRNA. Anstatt nun den Satz beim Buchstaben ‚A‘ des ersten Wortes zu lesen, springen Sie zum nächsten Buchstaben – dem ‚B‘. Das bedeutet, dass alle anderen Buchstaben nach links verschoben werden, und Sie erhalten einen neuen Satz mit den aus drei Buchstaben bestehenden Wörtern BED ANT EAT ONE RAT und so weiter. Die neuen Wörter haben also eine völlig andere Bedeutung als die ursprünglichen Wörter. Genau das ist im Körper einiger Menschen passiert, die mit dem Produkt von Pfizer geimpft wurden. Es wurden neue unerwünschte ‚Off-Target‘-Proteine produziert, die tatsächlich zu einer ‚Off-Target‘-Immunantwort führten.“

Ihr Körper wird zur Produktion von ‚Pfrankenstein‘-Proteinen missbraucht

Der Studie zufolge kommt es bei 25 bis 33 % der Personen, die die COVID-19-Spritze von Pfizer erhalten haben, zu zellulären Immunreaktionen, die nicht zum Ziel führen. „Das bedeutet, dass ihre Lymphozyten die Proteine schon vorher gesehen hatten – ihr Immunsystem war bereits durch eine frühere Exposition vorbereitet worden, vermutlich nachdem die Person den mRNA-Impfstoff erhalten hatte“, sagte Wiseman.

Die Autoren der Studie stellten fest, dass es keine negativen Folgen im Zusammenhang mit den „frameshifted products“ gab, und auch die Medien haben jegliches Risiko von Schäden heruntergespielt. Der Molekularvirologe David Speicher, Ph.D., sagte jedoch der Reporterin Sonia Elijah von Trial Site News:

„Immer wenn unsere Zellen eine Fülle unbeabsichtigter Proteine bilden oder die Produktion geeigneter Proteine verhindern, könnte dies zu einer unbeabsichtigten Immunreaktion führen, die ein enormes Schadenspotenzial birgt.“

Wiseman machte auch deutlich, dass die „Pfrankenstein“-Proteine möglicherweise zu gesundheitlichen Problemen führen könnten, einschließlich Autoimmunerkrankungen oder Störungen des Hormonsystems. Er sagte zu Demasi:

„Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Körper nicht nur zur Produktion von Spike-Protein missbraucht wird, sondern auch zur Produktion anderer, wie ich sie nenne, ‚Pfrankenstein‘-Proteine, die völlig uncharakterisiert sind. Wir wissen nicht, was sie sind, was sie tun, wie lange sie gebildet werden oder wie lange sie im Körper verbleiben, und wir haben keine Ahnung, wie giftig sie sind. Aus dem Nature-Artikel geht jedoch hervor, dass diese unerwünschten Proteine Immunreaktionen im Körper auslösen. … Die Forscher haben gezeigt, dass durch Frameshifting chimäre Proteine entstehen können. Wenn das Ribosom den Code für das Spike-Protein liest, kann es in der Mitte des Lesevorgangs einen Fehler machen. Die erste Hälfte ist also das Spike-Protein, und die zweite Hälfte ist ein Pfrankenstein-Protein. Stellen Sie sich vor, die eine Hälfte kann sich immer noch an den ACE2-Rezeptor auf den Zellen anlagern, aber auf der anderen Seite haben Sie dieses Pfrankenstein-Protein, das außerhalb der Zellen baumelt. Ihr Immunsystem wird die Zelle zerstören, weil sie fremd aussieht, und jetzt haben Sie etwas, das wie eine Autoimmunerkrankung aussieht. Oder man hat ein Protein, das zwar nicht unbedingt identisch ist, aber einem anderen Protein in unserem Körper, z. B. einem Hormon, hinreichend ähnlich ist, so dass es schließlich die Aktivität des Hormons nachahmt und das endokrine System stört.“

Lesefehler könnten reduziert werden – warum wurden sie nicht reduziert?

Die Autoren der Nature-Studie behaupten zwar, dass Produkte mit Rahmenverschiebungen nicht schädlich sind, doch sie halten es für wichtig, dass künftige mRNA-Technologien Ribosomen-Rahmenverschiebungen reduzieren. Sie schlugen vor, die verstümmelten Stellen oder Sequenzen zu identifizieren und die mRNA-Sequenz zu ändern, um solche Effekte in Zukunft zu reduzieren.

Doch wie Wiseman betonte, hätte dies bereits geschehen müssen. „Diese Arbeit hätte von den Impfstoffherstellern und den Aufsichtsbehörden durchgeführt werden müssen, bevor das Produkt zugelassen und an Milliarden von Menschen verabreicht wurde. Sie haben Menschen gebeten, einen Impfstoff zu nehmen und ihn Kindern zu verabreichen, ohne zu wissen, was im Körper passiert.“

Außerdem stützen die Studienautoren ihre Einschätzung, dass von diesen „Pfrankenstein-Proteinen“ keine Gefahr ausgeht, auf nur 21 Personen. Wiseman weiter zu Demasi:

Die Autoren schrieben: „… es gibt keine Hinweise darauf, dass durch die BNT162b2-Impfung erzeugte Produkte mit Rahmenverschiebung beim Menschen mit unerwünschten Ergebnissen in Verbindung stehen. Aber sie untersuchten nur 21 Personen, die den Impfstoff von Pfizer erhalten hatten, so dass man beim besten Willen nicht von einer seriösen Sicherheitsstudie sprechen kann. Und wie wurden diese Personen ausgewählt? Die Freiwilligen nahmen an einer anderen von der Regierung finanzierten Studie teil und hatten nicht über unzulässige Auswirkungen der Impfung berichtet. Da sie keine Probanden untersuchten, die über unerwünschte Wirkungen der Impfung berichtet hatten, war die Auswahl der Teilnehmer wahrscheinlich voreingenommen. … Was sie jetzt zu sagen versuchen, ist, dass bei 21 Personen keine Probleme festgestellt wurden, dass es aber in der Zukunft Probleme geben könnte, so dass wir die Studie einfach weiterführen sollten. Wollen Sie mich verarschen? Was sie sagen, ist: ‚Wir werden euch zuerst injizieren und die Sicherheitsfragen später stellen‘. Das ist nicht gut genug.“

Es ist erwähnenswert, dass zwei der Forscher des Teams eine Patentanmeldung für die mRNA-Technologie eingereicht haben, so dass sie sicherlich Grund haben, das Problem herunterzuspielen und vorzuschlagen, dass wir nur ein wenig nachbessern müssen, und alles wird gut werden.

Integriert sich fremde DNA in menschliche Zellen?

Zusammen mit den Pfrankenstein-Proteinen von Pfizer besteht die Möglichkeit, dass die DNA-Integration durch COVID-19-Impfungen eine Gefahr für das menschliche Genom darstellt. Tucker Carlson sprach mit dem Generalarzt des US-Bundesstaates Florida, Dr. Joseph Ladapo, der ein Ende der COVID-19 mRNA-Spritzen gefordert hat, weil er Bedenken wegen der in den Produkten enthaltenen DNA-Fragmente hegt.

„Könnte fremde DNA durch das mRNA-COVID-Vax in Ihre Zellen gelangen und Ihre DNA – und die Menschheit selbst – für immer verändern? Klingt verrückt. Ist es aber nicht“, twitterte Carlson. „Das könnte durchaus passieren“, sagt Dr. Joseph Ladapo, der Generalarzt von Florida. In einem Schreiben vom 6. Dezember 2023 an die US-Arzneimittelbehörde FDA und das CDC hat Ladapo Erkenntnisse dargelegt, die das Vorhandensein von Lipid-Nanopartikel-Komplexen und Promotor/Enhancer-DNA des Affenvirus 40 (SV40) belegen.

Die Richtlinien berücksichtigen jedoch nicht die Lipid-Nanopartikel und andere Faktoren in der COVID-19-Impfung, die das Eindringen von DNA in eine Zelle verstärken könnten.

„Lipid-Nanopartikel sind ein effizientes Vehikel für den Transport der mRNA in den COVID-19-Impfstoffen in menschliche Zellen und können daher ein ebenso effizientes Vehikel für den Transport von kontaminierter DNA in menschliche Zellen sein. Das Vorhandensein von SV40-Promotor/Enhancer-DNA kann auch ein einzigartiges und erhöhtes Risiko der DNA-Integration in menschliche Zellen darstellen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Florida Department of Health (DOH).

In einer Preprint-Studie aus dem Jahr 2023 untersuchten der Mikrobiologe Kevin McKernan – ein ehemaliger Forscher und Teamleiter des MIT-Human-Genom-Projekts – und Kollegen die Nukleinsäurezusammensetzung von vier abgelaufenen Fläschchen der mRNA-Spritzen von Moderna und Pfizer. „Es wurde eine DNA-Kontamination festgestellt, die die Anforderungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) von 330ng/mg und der FDA von 10ng/Dosis übersteigt.

Neben dem Spike-Protein und der mRNA in den COVID-19-Spritzen entdeckte McKernans Team also auch SV40-Promotoren, die seit Jahrzehnten im Verdacht stehen, beim Menschen Krebs zu verursachen. Nach Angaben des DOH von Florida heißt es in der FDA-Leitlinie von 2007 außerdem:

„Die DNA-Integration könnte sich theoretisch auf die Onkogene eines Menschen auswirken – die Gene, die eine gesunde Zelle in eine Krebszelle verwandeln können.

Die DNA-Integration kann zu einer chromosomalen Instabilität führen.

Der Leitfaden für die Industrie erörtert die biologische Verteilung von DNA-Impfstoffen und wie eine solche Integration unbeabsichtigte Teile des Körpers beeinflussen könnte, einschließlich Blut, Herz, Gehirn, Leber, Niere, Knochenmark, Eierstöcke/Hoden, Lunge, ableitende Lymphknoten, Milz, den Ort der Verabreichung und die Unterhaut an der Injektionsstelle.“

Die FDA antwortete auf Ladapos Schreiben am 14. Dezember 2023, lieferte aber keine Beweise dafür, dass eine angemessene Bewertung der DNA-Integration durchgeführt worden war. Ladapo forderte daraufhin einen Stopp der Verwendung dieser Mittel. „Es fängt bei verrückt an, aber es endet irgendwo anders, dass jemand einfach so nonchalant und, offen gesagt, unüberlegt mit etwas so Kostbarem und Heiligem wie unserer menschlichen DNA umgehen kann“, sagte Ladapo zu Carlson.

Hilfe für Menschen, die an Verletzungen durch COVID-19-Spritzen leiden

Wenn Sie unter den Nebenwirkungen einer COVID-19-Spritze leiden, müssen Sie als Erstes das Spike-Protein – und/oder jedes abweichende Off-Target-Protein – beseitigen, das Ihr Körper produziert. Zwei Mittel, die nachweislich an das SARS-CoV-2-Spike-Protein binden und dessen Beseitigung erleichtern, sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Es ist nicht bekannt, ob diese Medikamente auch bei Off-Target-Proteinen wirken, aber ein Versuch kann wahrscheinlich nicht schaden.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für die Zeit nach der Impfung namens I-RECOVER entwickelt. Das Protokoll wird laufend aktualisiert, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen. Am besten laden Sie die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter.

Der World Council for Health (WCH), ein weltweiter Zusammenschluss gesundheitsorientierter Organisationen und zivilgesellschaftlicher Gruppen, hat außerdem einen Leitfaden zur Entgiftung von Spike-Proteinen herausgegeben, der einfache Schritte enthält, die Sie ergreifen können, um die Auswirkungen toxischer Spike-Proteine zu verringern, und die möglicherweise hilfreich sind.

Eine weitere Möglichkeit ist die Saunatherapie, die ebenfalls dazu beitragen kann, toxische und fehlgefaltete Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregt.

Quellen:

Quelle: https://www.mercola.com/

