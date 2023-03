Bill Gates plant einen globalen Pandemie-Gefängnisstaat

Man sollte meinen, dass eine epische Katastrophe wie die COVID-Reaktion eine gewisse Demut und ein Umdenken darüber bewirken sollte, wie die öffentliche Gesundheit so schief laufen konnte. Sie hatten ihren Versuch, aber sie haben eine globale Katastrophe für die Ewigkeit geschaffen.von Jeffrey A. Tucker (dirtyworld1)

Das ist für jeden kompetenten Beobachter mehr als offensichtlich. Der nächste Schritt könnte darin bestehen, zu sehen, ob es Orte gibt, an denen die Dinge recht gut gelaufen sind, und da fällt mir als erstes Schweden ein.

Es gab keine Verluste im Bildungsbereich, weil die Schulen nicht geschlossen wurden. Im Allgemeinen ging das Leben ganz normal weiter, und zwar mit hervorragenden Ergebnissen.

Man könnte annehmen, dass der schwedische Weg dadurch bestätigt wird. Leider interessieren sich unsere führenden Politiker offenbar nicht für Beweise.

Es geht ihnen um Macht und Geld um jeden Preis.

Infolgedessen sind wir Zeuge einer konzertierten Aktion, die darauf abzielt, die Fehler beim nächsten Mal nicht nur zu verdoppeln, sondern sie sogar noch zu verschlimmern.

Die beiden besten Exponate sind am Wochenende aufgetaucht.

New York Times: „Wir machen wieder die gleichen Fehler“ von Bill Gates.

Wall Street Journal: „Was gegen Covid funktionierte: Masken, Schließungen und Impfstoffe“ von Tom Frieden (ehemaliger Leiter der CDC).

Gates nutzt seinen privilegierten Platz bei der New York Times, um erneut für ein Global Health Emergency Corps zu werben, das bei der Weltgesundheitsorganisation angesiedelt ist und von denselben Leuten geleitet wird, die diesmal die Pandemiebekämpfung ins Leben gerufen haben.

Mit anderen Worten, es wäre das Herzstück der Weltregierung, die weitere Abriegelungen für die Welt vorantreibt – Abriegelungen, um auf eine weitere Runde von Impfstoffen zu warten.

Wenn man es glauben kann, hat er aus dem letzten Schlamassel, den er angerichtet hat, nichts gelernt. In der Tat ist er völlig schamlos.

Seiner Ansicht nach besteht das einzige Problem darin, dass wir nicht schnell genug reagiert haben, nicht schnell genug Impfstoffe auf den Markt gebracht haben und nicht früh genug geforscht haben, um den perfekten Impfstoff zu entwickeln.

Und ja, dies erfordert zwangsläufig eine Forschung zum Funktionsgewinn.

Mit anderen Worten: Gates ist der Ansicht, dass die Forschung weiterhin in den Labors mit Tricks herumspielen muss, die die Krankheitserreger der Zukunft vorwegnehmen, was wiederum das Risiko von Lecks in den Labors erhöht, die dann Korrekturen erforderlich machen, die nur von den pharmazeutischen Unternehmen, in die er so stark investiert hat, hergestellt und vertrieben werden können.

Daraus ergibt sich diese höllische Schleife: Gain-of-Function-Forschung, um dem nächsten Krankheitserreger zuvorzukommen, indem man ihn erzeugt und damit ein Leck im Labor riskiert, durch das der Erreger freigesetzt wird, der dann durch die Impfstoffe selbst behoben werden muss, aber die Welt abriegeln muss, bis sie in Milliarden von Waffen eingesetzt werden können.

Und vergessen Sie nicht, dass Gates nicht einfach nur ein Typ ist, der einen Meinungsartikel schreibt.

Er ist de facto selbst der Eigentümer der Weltgesundheitsorganisation, so dass sein Vorstoß für eine ständige Pandemie-Bürokratie viel Gewicht hat.

Seine Traum-Bürokratie würde die nationale Souveränität außer Kraft setzen und dafür sorgen, dass es nie wieder ein Schweden geben wird.

„Es ist schwierig für ein einzelnes Land, die Ausbreitung einer Krankheit im Alleingang zu stoppen“, schreibt er. „Viele der sinnvollsten Maßnahmen erfordern eine Koordination auf höchster Regierungsebene.“

Das Modell ist immer dasselbe und stammt aus der Welt der Computerwissenschaft. Es gibt eine saubere Festplatte, die mit dem menschlichen Körper oder ganzen Gesellschaften verglichen wird.

Sie funktionieren gut, aber dann kommt eine exogene Bedrohung in Form von Schadsoftware hinzu. Um sie zu bekämpfen, brauchen wir eine Software, die aktualisiert wird. Sie sollten Ihren Computer auf keinen Fall einschalten, bevor Sie nicht die Festplatte bereinigt haben.

Ich meine das ernst: Gates‘ Verständnis von Viren ist nicht weiter entwickelt als das. Er hat in den letzten Jahren absolut nichts gelernt. Er wiederholt immer noch die lächerlichen Sätze aus seinen TED-Talks von vor Jahren.

In Wirklichkeit hat dies nichts mit biologischen Viren zu tun, die wir mit Hilfe des Immunsystems in den Griff bekommen haben – ein Konzept, das ihm völlig fremd ist.

Für ihn ist es unvorstellbar, dass die beste Strategie für gesunde Menschen darin besteht, dem Virus zu begegnen und das Immunsystem zu trainieren.

Er ist sogar entsetzt über diese Idee und befürwortet nur mehr injizierbare Substanzen zur Bekämpfung von Krankheiten.

Ihm ist auch entgangen, dass Viren – ob aus dem Labor oder aus der Natur – alle der natürlichen epidemiologischen Dynamik der Krankheitsausbreitung gehorchen müssen.

Je tödlicher sie sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich ausbreiten.

Umgekehrt gilt: Je weiter sie verbreitet sind, wie COVID, desto weniger schwerwiegend sind sie.

Der Grund ist einfach: Ein Erreger braucht einen lebenden Wirt. Ja, es gibt noch andere Variablen wie die Latenzzeit, die angibt, wie lange das Virus im Wirt lebt, bevor schwächende Symptome auftreten.

Abgesehen davon kann ein Labor nichts erschaffen, das sich aus dieser Matrix herausspielt.

Wenn Sie diesen Absatz verstehen können, kann ich Ihnen Folgendes versprechen. Sie wissen jetzt viel mehr über Viren als Bill Gates.

Und doch ist er es, der den entscheidenden Einfluss auf die Pandemiepolitik in der ganzen Welt hat. Der Grund dafür ist äußerst simpel: Es ist sein Geld. An seiner Intelligenz liegt es sicher nicht.

In der Tat ist es ziemlich schockierend, wie es ihm allein mit seinem Geld gelungen ist, das Schweigen von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt zu erkaufen, die sich gegenüber dem Spinnertum, mit dem Gates seit Jahrzehnten hausieren geht, als erschreckend unterwürfig und ehrerbietig erwiesen haben.

Ein gutes Beispiel stammt von Tom Frieden, dem Autor des oben erwähnten Artikels im Wall Street Journal. Trotz aller Probleme bei der Pandemiebekämpfung, schreibt er, wissen wir, was funktioniert: Maskierung, Abriegelung und Impfstoffe (idealerweise vorgeschrieben).

Der Artikel ist so ärgerlich, dass es sogar frustrierend ist, eine Antwort zu schreiben. Und das liegt daran, dass seine Schlussfolgerung bereits in die Prosa eingearbeitet ist.

Er wirft mit einer Reihe von Links zu anderen Studien um sich, für den Fall, dass man seinen Wahrheitsgehalt anzweifelt, während er die große Anzahl von Studien, die das Gegenteil beweisen, sorgfältig vermeidet.

Ja, ich habe in dieser Woche zu viel Zeit damit verbracht, mir die Beweise für seine These anzusehen. Zum Thema Masken zitiert er absurde Studien von vor drei Jahren.

In einer wurde die Maskierung in Arizona über drei Wochen hinweg untersucht und ein Unterschied in den Infektionsraten festgestellt.

Diese Studie wurde jedoch während der kleinsten anfänglichen Welle im Jahr 2020 durchgeführt und wird durch spätere Analysen derselben beiden Bezirke völlig entkräftet, ganz zu schweigen von den vielen Hunderten von Qualitätsstudien, die absolut keinen Unterschied in der Virusausbreitung in Abhängigkeit von der Maskierung gezeigt haben.

Eine andere Studie stammt von einem Marineschiff, bei der die Menschen um Selbstauskunft gebeten wurden. Das ist nicht einmal seriöse Wissenschaft, und dennoch zitiert der ehemalige Leiter der CDC diese Studie.

Dieselbe Studie wurde von der CDC angeführt, um ihren eigenen Vorstoß für Masken zu rechtfertigen. Sie erschien drei Jahre lang in der MMWR-Serie, die einige der schlechtesten wissenschaftlichen Erkenntnisse enthielt, die je von einer modernen Bürokratie verbreitet wurden.

Was die Betriebsschließungen betrifft, so macht sich Frieden nicht einmal die Mühe, eine Studie zu ihrer Verteidigung zu zitieren. Er behauptet einfach das Recht der Regierungen, Geschäfte zu schließen, wenn sie es wollen.

Was diese Leute nie erwähnen, ist, dass die Schließung von Geschäften auch das Recht der Regierung einschließt, Ihr Haus für Hauspartys und Ihre Kirche für Gottesdienste zu schließen. Mit anderen Worten, dies ist ein massiver Angriff auf die Menschenrechte, die in 1.000 Jahren hart erkämpft wurden.

Was schließlich die Wirksamkeit von Impfstoffen betrifft, so beruht jede von ihm zitierte Studie auf gefälschten Computermodellen, die auf der Grundlage der Parameter der Eingangsvariablen zu jeder beliebigen Schlussfolgerung führen können.

Es handelt sich dabei um die Art von Modellen, die seriöse Wissenschaftler, die z. B. in den Wirtschaftswissenschaften arbeiten, schon vor vielen Jahrzehnten nicht mehr verwenden.

Und doch schwelgen die Epidemiologen immer noch in ihnen, um für ihre bevorzugte Politik zu argumentieren.

Natürlich ignoriert er die vielen Hundert Studien aus den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt, die keinerlei Zusammenhang zwischen staatlichen Eingriffen und guten Gesundheitsergebnissen während der Pandemie zeigen.

Es gibt einen Grund, über diese beiden Artikel zutiefst beunruhigt zu sein. Die Autoren sprechen für einige der mächtigsten Menschen der Welt.

Sie erklären genau das, was sie tun wollen. Sie sind völlig unempfänglich für Beweise. Und sie offenbaren jede Ambition, alles, was einmal als Freiheit bekannt war, außer Kraft zu setzen, umzukehren und effektiv abzuschaffen.

Unglaublich, dass sie die Chuzpe haben, inmitten des Gemetzels, das sie beim letzten Mal angerichtet haben, so etwas zu schreiben.

All das erinnert mich an die berühmte Zusammenfassung des Römischen Reiches, die der große Historiker Tacitus schrieb, indem er Calgacus paraphrasierte:

„Diese Plünderer der Welt, nachdem sie das Land durch ihre Verwüstungen erschöpft haben, durchwühlen den Ozean: von Habgier angeregt, wenn ihr Feind reich ist; durch Ehrgeiz, wenn er arm ist; unersättet vom Osten und vom Westen: die einzigen Menschen, die Reichtum und Armut mit gleicher Begierde betrachten. Verwüsten, abschlachten, unter falschen Titeln an sich reißen, nennen sie Imperium; Und wo sie eine Wüste machen, nennen sie es Frieden.“

Bill Gates und Tom Frieden haben eine Wüste geschaffen und nennen sie Gesundheit.

Quelle: https://www.theepochtimes.com/bill-gates-plots-a-global-pandemic-prison-state_5138824.html

