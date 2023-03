Der sich abzeichnende Billiarden-Dollar-Derivate-Tsunami

„Finanzielle Massenvernichtungswaffen“

Von Ellen Braun (globalresearch)

Am Freitag, dem 10. März, brach die Silicon Valley Bank (SVB) zusammen und wurde von den Bundesbehörden übernommen. Die SVB war die 16. größte Bank des Landes und ihre Insolvenz war die zweitgrößte in der Geschichte der USA, nach Washington Mutual im Jahr 2008. Trotz ihrer Größe war die SVB keine „systemisch wichtige Finanzinstitution“ (SIFI) im Sinne des Dodd- Frank Act, der von insolventen SIFIs verlangt, das Geld ihrer Gläubiger zu „bail-in“, um sich selbst zu rekapitalisieren.

Technisch gesehen liegt die Grenze für SIFIs bei 250 Milliarden Dollar an Vermögenswerten. Der Grund, warum sie als „systemrelevant“ bezeichnet werden, ist jedoch nicht ihre Vermögensgröße, sondern die Tatsache, dass ihr Scheitern das gesamte Finanzsystem zum Einsturz bringen könnte. Diese Bezeichnung kommt hauptsächlich von ihrem Engagement in Derivaten, dem globalen Casino, das so stark vernetzt ist, dass es ein „Kartenhaus“ ist. Ziehen Sie eine Karte heraus und das ganze Haus bricht zusammen. SVB hielt 27,7 Milliarden US-Dollar an Derivaten , eine nicht geringe Summe, aber es sind nur 0,05 % der 55.387 Milliarden US-Dollar (55,387 Billionen US-Dollar), die von JPMorgan, der größten US-Derivatebank, gehalten werden.

Die SVB könnte der Kanarienvogel in der Kohlemine sein, der das Schicksal anderer überdehnter Banken ankündigt, aber ihr Zusammenbruch ist nicht die Art von „systemischem Risiko“, von dem vorhergesagt wird, dass es eine „Ansteckung“ auslöst. Wie von CNN berichtet :

„Trotz anfänglicher Panik an der Wall Street sagten Analysten, dass der Zusammenbruch der SVB wahrscheinlich nicht die Art von Dominoeffekt auslösen wird, der die Bankenbranche während der Finanzkrise erfasst hat.

„Das System ist so gut kapitalisiert und liquide wie nie zuvor“, sagte Mark Zandi, Chefökonom von Moody’s. „Die Banken, die jetzt in Schwierigkeiten sind, sind viel zu klein, um eine ernsthafte Bedrohung für das breitere System darzustellen.“

Spätestens am Montagmorgen haben alle versicherten Einleger vollen Zugriff auf ihre versicherten Einlagen, so die FDIC. Es wird nicht versicherten Einlegern innerhalb der nächsten Woche eine ‚Vorschussdividende‘ zahlen.“

Ein ausführlicherer Bericht über den Zusammenbruch der SVB muss auf die Entwicklungen am Wochenende und kurz danach warten.

Diese Kolumne konzentriert sich unterdessen auf Derivate und ist eine Fortsetzung meiner Kolumne vom 23. Februar über die „Bail-in“-Bestimmungendes Dodd-Frank-Gesetzes von 2010, das Rettungsaktionen für Steuerzahler abschaffte, indem es von insolventen SIFIs verlangte, sich mit den Mitteln ihrer Gläubiger zu rekapitalisieren. „Gläubiger“ sind so definiert, dass sie Einleger umfassen, aber Einlagen unter 250.000 $ sind durch eine FDIC-Versicherung geschützt. Der FDIC-Fonds reicht jedoch aus, um nur etwa 2 % der 9,6 Billionen US-Dollar an versicherten US-Einlagen zu decken. Eine landesweite Krise, die Bankruns im ganzen Land auslöste, wie es in den frühen 1930er Jahren geschah, würde den Fonds auslöschen. Heute prognostizieren einige Finanzexperten eine Krise dieses Ausmaßes auf dem Billiarden-Dollar-plus-Derivatemarkt aufgrund der schnell steigenden Zinssätze. In dieser Kolumne wird untersucht, wie wahrscheinlich das ist und was getan werden kann, um dies zu verhindern oder auszuweichen.

„Finanzielle Massenvernichtungswaffen“

Im Jahr 2002 schrieb der Mega-Investor Warren Buffett , dass Derivate „finanzielle Massenvernichtungswaffen“ seien. Damals wurde ihr „nominaler“ Gesamtwert (der Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte, von denen die „Derivate“ „abgeleitet“ wurden) auf 56 Billionen US-Dollar geschätzt . Investopedia berichtete im Mai 2022 , dass die Derivateblase nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) schätzungsweise 600 Billionen US-Dollar erreicht hat und dass die Gesamtsumme oft auf über 1 Billiarde US-Dollar geschätzt wird. Niemand weiß es genau, weil die meisten Geschäfte privat getätigt werden .

Ab dem dritten Quartal 2022 waren laut dem „ Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activities “ des Office of the Comptroller of the Currency (der Bundesbankaufsichtsbehörde) insgesamt 1.211 nationale und bundesstaatliche Geschäftsbanken und Spareinlagen in den USA versichert Verbände hielten Derivate, aber 88,6 % davon konzentrierten sich auf nur vier große Banken: JP Morgan Chase (54,3 Billionen US-Dollar), Goldman Sachs (51 Billionen US-Dollar), Citibank (46 Billionen US-Dollar), Bank of America (21,6 Billionen US-Dollar), gefolgt von Wells Fargo (12,2 Billionen US-Dollar). Eine vollständige Liste finden Sie hier . Anders als in den Jahren 2008/09, als die großen Derivatgeschäfte hypothekenbesicherte Wertpapiere und Credit Default Swaps waren, sind heute Zinsprodukte die größte und riskanteste Kategorie.

Der ursprüngliche Zweck von Derivaten bestand darin, Landwirten und anderen Erzeugern dabei zu helfen, die Risiken dramatischer Veränderungen auf den Rohstoffmärkten zu bewältigen. Aber in letzter Zeit sind sie zu mächtigen Vehikeln für fremdfinanzierte Spekulation (Kreditaufnahme zum Glücksspiel) explodiert. In ihrer Grundform sind Derivate nur Wetten – ein riesiges Casino, in dem Spieler sich gegen eine Vielzahl von Änderungen der Marktbedingungen (Zinssätze, Wechselkurse, Zahlungsausfälle usw.) absichern. Sie werden als Versicherung gegen Risiken verkauft, die an die Gegenpartei der Wette weitergegeben werden. Aber das Risiko ist immer noch da, und wenn die Gegenpartei nicht zahlen kann, verlieren beide Parteien. In „systemrelevanten“ Situationen zahlt der Staat die Rechnung.

Wie auf einer Rennstrecke können Spieler wetten, obwohl sie kein Interesse an dem zugrunde liegenden Vermögenswert (dem Pferd) haben. Dies hat Derivatewetten auf ein Vielfaches des globalen BIP anwachsen lassen und ein weiteres Risikoelement hinzugefügt: Wenn Ihnen die Scheune, auf die Sie wetten, nicht gehört, ist die Versuchung groß, die Scheune niederzubrennen, um die Versicherung zu erhalten. Die Finanzunternehmen, die diese Wetten eingehen, sichern sich in der Regel ab, indem sie in beide Richtungen wetten, und sie sind stark miteinander verbunden. Wenn Kontrahenten nicht bezahlt werden, können sie ihre eigenen Kontrahenten nicht bezahlen, und das gesamte System kann sehr schnell zusammenbrechen, ein systemisches Risiko, das als „ Dominoeffekt “ bezeichnet wird.

Aus diesem Grund mussten insolvente SIFIs in der globalen Finanzkrise (GFC) von 2007 bis 2009 gerettet werden, zuerst mit 700 Milliarden Dollar an Steuergeldern und dann von der Federal Reserve mit „quantitativer Lockerung“. Derivate standen im Mittelpunkt dieser Krise. Lehman Brothers war eines der derivativen Unternehmen mit Wetten im gesamten System. Ebenso die Versicherungsgesellschaft AIG, die aufgrund einer Rettungsaktion in Höhe von 182 Milliarden Dollar vom US-Finanzministerium überlebte; aber Lehman galt als zu schwach besichert, um gerettet zu werden. Es ging unter, und die Große Rezession folgte.

Im Schatten verborgene Risiken

Derivate sind größtenteils eine Schöpfung des „Schattenbanken“-Systems, einer Gruppe von Finanzintermediären, die die Kreditschöpfung weltweit erleichtert, deren Mitglieder jedoch keiner behördlichen Aufsicht unterliegen . Das Schattenbankensystem umfasst auch unregulierte Aktivitäten regulierter Institute. Dazu gehört der Repo-Markt, der sich zu einer Art Pfandhaus für große institutionelle Anleger mit mehr als 250.000 US-Dollar zum Einzahlen entwickelt hat. Der Repo-Markt ist ein sicherer Ort für diese Kreditgeber, einschließlich Pensionsfonds und des US-Finanzministeriums, um ihr Geld zu parken und ein wenig Zinsen zu verdienen. Aber seine Sicherheit wird nicht durch die FDIC gewährleistet, sondern durch solide Sicherheiten, die von den Kreditnehmern gestellt werden, vorzugsweise in Form von Bundeswertpapieren.

Wie von Prof. Gary Gorton erklärt :

„Dieses Bankensystem (das „Schatten“- oder „Parallel“-Bankensystem) – auf Verbriefung basierendes Repo – ist ein echtes Bankensystem, so groß wie das traditionelle, regulierte Bankensystem. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Wirtschaft, da sie die Finanzierungsgrundlage für das traditionelle Bankensystem darstellt. Ohne sie werden traditionelle Banken keine Kredite vergeben und Kredite, die für die Schaffung von Arbeitsplätzen unerlässlich sind, werden nicht geschaffen.“

Es stimmt zwar, dass Banken das Geld, das sie verleihen, einfach dadurch erzeugen, dass sie Kredite auf die Konten ihrer Kreditnehmer schreiben, aber sie benötigen immer noch Liquidität, um Abhebungen zu verrechnen; und dafür verlassen sie sich weitgehend auf den Repo-Markt, der allein in den USA einen täglichen Umsatz von über 1 Billion Dollar hat. Der britische Finanzkommentator Alasdair MacLeod stellt fest , dass der Derivatemarkt auf billigen Repo-Krediten aufgebaut wurde. Aber die Zinsen sind in die Höhe geschossen und Kredite sind nicht mehr billig, selbst für Finanzinstitute.

Laut einem Bericht der BIZ vom Dezember 2022 stehen 80 Billionen US-Dollar an Devisenderivaten, die außerbilanziell sind (nur in den Fußnoten von Bankberichten dokumentiert), kurz vor dem Reset (Rollover bei höheren Zinssätzen). Finanzkommentator George Gammon diskutiert die Bedrohung, die dies darstellt, in einem Podcast, den er „ BIZ warnt vor 2023 Black Swan – A Derivatives Time Bomb “ nennt. Eine weitere Zeitbombe in den Nachrichten ist die Credit Suisse, eine riesige Schweizer Derivatebank, die Ende 2022 von einem Run auf ihre Einlagen in Höhe von 88 Milliarden Dollar von großen institutionellen Anlegern getroffen wurde. Die Bank wurde von der Schweizerischen Nationalbank durch Swap-Linien mit den USA gerettet Federal Reserve zu 3,33 % Zinsen.

Die perversen Anreize, die durch „Safe Harbor“ im Konkurs geschaffen wurden

In The New Financial Deal: Understanding the Dodd-Frank Act and Its (Unintended) Consequences widerlegt Prof. David Skeel, was er den „Lehman-Mythos“ nennt – die weit verbreitete Annahme, dass der Zusammenbruch von Lehman aus der Entscheidung resultierte, es scheitern zu lassen. Er macht die Safe-Harbor-Änderung des Insolvenzgesetzes aus dem Jahr 2005 verantwortlich, die besagt, dass die von insolventen Kreditnehmern gestellten Sicherheiten sowohl für Repo-Darlehen als auch für Derivate einen „Safe-Harbor“-Status haben, der sie von der Beitreibung durch das Insolvenzgericht ausschließt. Als Lehman in Schwierigkeiten zu sein schien, beeilten sich alle Repo- und Derivatehändler, die Sicherheiten einzufordern, bevor sie aufgebraucht waren, und das Gericht hatte keine Macht, sie daran zu hindern .

Warum also die Änderung nicht rückgängig machen? In einem Artikel aus dem Jahr 2014 mit dem Titel „ The Roots of Shadow Banking “ erklärte Prof. Enrico Perotti von der Universität Amsterdam, dass die Safe-Harbor-Ausnahme ein entscheidendes Merkmal des Schattenbankensystems ist, eines, das es braucht, um zu funktionieren. Wie traditionelle Banken schaffen Schattenbanken Kredite in Form von Krediten, die durch „forderungsfähige Schulden“ besichert sind – kurzfristige Kredite oder Einlagen, die bei Bedarf zurückgefordert werden können. Im traditionellen Bankensystem wird das Versprechen, dass der Einleger sein Geld auf Verlangen zurückerhalten kann, durch eine staatlich abgesicherte Einlagensicherung und den Zugang zu Zentralbankfinanzierung glaubwürdig gemacht. Die Schattenbanken brauchten ihre eigene Variante der „forderungsfähigen Schulden“, und sie bekamen sie durch das Privileg der „übergeordneten Priorität“ im Konkurs. Perotti schrieb:

Der Safe-Harbor-Status gewährt das Privileg, von der Aufenthaltspflicht und grundsätzlich von allen anderen Beschränkungen ausgeschlossen zu werden. Safe-Harbor-Kreditgeber, zu denen derzeit Repos und Derivat-Margins gehören, können verpfändete Sicherheiten sofort zurücknehmen und weiterverkaufen. Dies gibt Repos und Derivaten eine außerordentliche Vorrangstellung gegenüber allen anderen Forderungen, einschließlich Steuer- und Lohnforderungen, Einlagen, dinglich besicherten Kredit- und Versicherungsforderungen . [Betonung hinzugefügt.]

Das Dilemma unseres derzeitigen Bankensystems besteht darin, dass die Kreditgeber die kurzfristige Liquidität, die zur Finanzierung von Repo-Darlehen benötigt wird, nicht ohne eine eiserne Garantie bereitstellen; aber die Garantie, die das Geld des Kreditgebers sicher macht, macht das System selbst sehr riskant. Wenn ein Schuldner auf wackeligen Beinen zu stehen scheint, kommt es zu einem vorhersehbaren Ansturm bevorzugter Gläubiger, um sich die Sicherheiten zu schnappen, in Eile zu den Ausgängen, die einen ansonsten lebensfähigen Schuldner in den Bankrott treiben können; und genau das ist mit Lehman Brothers passiert.

Derivaten wurde „sicherer Hafen“ gewährt, weil ihr Ausfall ebenfalls als systemisches Risiko angesehen wurde. Es könnte den „Dominoeffekt“ auslösen und das gesamte System zum Erliegen bringen. Der Fehler, sagt Prof. Skeel, lag in der Passage der Safe-Harbor-Änderung von 2005. Aber das Problem bei der jetzigen Aufhebung besteht darin, dass wir den Dominoeffekt bekommen werden, indem sowohl der Billiarden-Dollar-Derivatemarkt als auch die mehr als Billionen Dollar, die täglich auf dem Repo-Markt gehandelt werden, zusammenbrechen .

Der Zinsschock

Zinsderivate sind im heutigen Hochzinsumfeld besonders anfällig. Von März 2022 bis Februar 2023 schoss der Leitzins (den die Banken ihren besten Kunden berechnen) von 3,5 % auf 7,75 % in die Höhe , ein radikaler Sprung. Marktanalystin Stephanie Pomboy spricht von einem „Zinsschock“. Es wird nicht wirklich auf den Markt kommen, bis die Verträge mit variablen Zinssätzen zurückgesetzt werden, aber US-Unternehmensverträge in Höhe von 1 Billion US-Dollar werden in diesem Jahr zurückgesetzt, eine weitere Billion im nächsten Jahr und eine weitere Billion im Jahr danach.

Ein paar Bankpleiten sind verkraftbar, aber ein Zinsschock für den massiven Derivatemarkt könnte die gesamte Wirtschaft zum Erliegen bringen. Wie Michael Snyder 2013 in einem Artikel mit dem Titel „ A Chilling Warning About Interest Rate Derivatives “ schrieb:

Werden die schnell steigenden Zinsen wie ein riesiges Rasenmähermesser durch das US-Finanzsystem rasen? Ja, die US-Wirtschaft hat in der Vergangenheit viel höhere Zinssätze überstanden, aber damals hingen Zinsderivate im Wert von Hunderten von Billionen Dollar nicht wie ein Damoklesschwert über unserem Finanzsystem.

… Steigende Zinssätze könnten die Derivatblase zum Platzen bringen und „massive Insolvenzen rund um den Globus“ verursachen [zitiert den mexikanischen Milliardär Hugo Salinas Price]. Natürlich gibt es da draußen eine ganze Menge Leute, die sich freuen würden, wenn die „too big to fail“-Banken bankrott gehen würden, aber die Wahrheit ist, dass, wenn sie untergehen, unsere gesamte Wirtschaft mit ihnen untergeht. … Unser gesamtes Wirtschaftssystem basiert auf Krediten, und genau wie wir es 2008 gesehen haben, wenn die großen Banken zusammenbrechen, frieren die Kredite ein und plötzlich kann niemand mehr Geld für irgendetwas bekommen.

Es gibt sicherere Wege, das Bankensystem zu gestalten, aber sie werden wahrscheinlich nicht vorhanden sein, bevor die Billiarden-Dollar-Derivateblase platzt. Snyder schrieb vor 10 Jahren und es ist noch nicht geplatzt; aber das lag hauptsächlich daran, dass die Fed mit dem „Fed Put“ durchkam – die Annahme, dass sie „den Markt“ in jeder Art von Finanzkrise stützen würde. Bis jetzt hat es sich wie erwartet entwickelt, aber der Fed-Put hat es seiner „Unabhängigkeit“ und seiner Fähigkeit beraubt, seine gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Dies ist ein kompliziertes Thema, aber zwei hervorragende Bücher dazu sind Nik Bhatias Layered Money (2021) und Lev Menands The Fed Unbound: Central Banking in a Time of Crisis (2022).

Heute scheint die Fed ihre Unabhängigkeit wiederzuerlangen, indem sie den Fed-Put mit seinem Drängen auf Zinserhöhungen absichtlich tötet. (Siehe meinen früheren Artikel hier .) Es bremst den Offshore-Dollar-Markt immer noch mit „Swap-Linien“, Vereinbarungen zwischen Zentralbanken zweier Länder, um Währung für Mitgliedsbanken verfügbar zu halten, aber der neueste Swap-Linien-Satz für die Europäische Zentralbank ist a teuer 4,83%. Kein „Free Lunch“ mehr für die Banken.

Alternativlösungen

Alternativen, die zur Auflösung der massiven Derivateblase vorgeschlagen wurden, umfassen die Aufhebung der Safe-Harbor-Änderung und die Erhebung einer Finanztransaktionssteuer, in der Regel eine Steuer von 0,1 % auf alle Finanztransaktionen . Aber diese Vorschläge gibt es schon seit Jahren, und der Kongress ist dem Aufruf nicht gefolgt. Anstatt darauf zu warten, dass der Kongress handelt, sagen viele Kommentatoren, dass wir unsere eigenen parallelen alternativen Währungssysteme bilden müssen.

Krypto-Befürworter sehen in Bitcoin vielversprechend; aber wie Alastair MacLeod feststellt , ist der Preis von Bitcoin zu volatil, um als nationale oder globale Reservewährung zu dienen, und es hat nicht den Status eines durchsetzbaren gesetzlichen Zahlungsmittels. MacLeods bevorzugte Alternative ist eine goldgedeckte Währung, nicht von der Sorte, die im 19. Jahrhundert zu Bankruns führte, als den Banken das Gold ausging, sondern von der Sorte, die jetzt von Sergey Glazyev für die Eurasische Wirtschaftsunion vorgeschlagen wird . Der Goldpreis wäre ein Maßstab für die Bewertung nationaler Währungen, und physisches Gold könnte als Abrechnungsmedium zum Ausgleich von Handelsbilanzen verwendet werden.

Lev Menand, Autor von The Fed Unbound , ist außerordentlicher Professor an der Columbia Law School, der bei der New Yorker Fed und dem US-Finanzministerium gearbeitet hat. In Bezug auf das Problem des außer Kontrolle geratenen, unregulierten Schattenbankensystems erklärte er in einem Interview mit The Hill im Juli 2022 : „Ich denke, dass eine der großen möglichen Reformen die Bewegung des öffentlichen Bankwesens und die Nachbildung erfolgreicher öffentlicher Bankunternehmen ist die wir jetzt an manchen Orten haben oder die wir in der Vergangenheit hatten.“

Sicherlich sind öffentliche Banken für unsere kommunalen Einlagen eine wichtige Lösung. Staatliche und lokale Regierungen haben in der Regel weit mehr als 250.000 US-Dollar bei SIFI-Banken hinterlegt, aber die lokalen Gesetzgeber betrachten sie als geschützt, weil sie „besichert“ sind. In Kalifornien zum Beispiel müssen Banken, die staatliche Einlagen annehmen, diese mit Sicherheiten in Höhe von 110 % der Einlagen selbst absichern . Das Problem besteht darin, dass Derivat- und Repo-Antragsteller mit „supra priority“ die gesamten Sicherheiten einer bankrotten Bank vernichten können, bevor andere „gesicherte“ Einleger darauf zugreifen können.

Unsere Steuergelder sollten in unseren eigenen Gemeinden für uns arbeiten und nicht aus gescheiterten SIFIs an der Wall Street Kapital schlagen. Unser herausragendes (und einziges) staatseigenes Modell ist die Bank of North Dakota, die North Dakota mit Bravour durch die Finanzkrise 2008/09 getragen hat. Nach der GFC (der globalen Finanzkrise von ’07 bis ’09) erzielte es Rekordgewinne, indem es die Einnahmen des Staates in den Staat reinvestierte, während große Geschäftsbanken Milliarden an den spekulativen Märkten verloren. Mehrere bundesstaatliche Gesetzgeber haben derzeit Rechnungen in ihren Büchern, die dem Präzedenzfall von North Dakota folgen.

Für eine bundesstaatliche Problemumgehung könnten wir dem Beispiel von Jesse Jones‘ Reconstruction Finance Corporation folgen, die den New Deal finanzierte, der das Land aus der Weltwirtschaftskrise herausholte. Ein Gesetzentwurf für eine nationale Investmentbank, der derzeit im Kongress ist und breite Unterstützung findet, basiert auf diesem sehr effektiven Modell, das die Notwendigkeit einer Erhöhung der Steuern oder der Staatsverschuldung vermeidet.

Alle diese Alternativen hängen jedoch von der Gesetzgebung ab, die möglicherweise zu spät ist. Inzwischen erfreuen sich autarke „vorsätzliche“ Gemeinschaften wachsender Beliebtheit, falls Ihnen diese Option zur Verfügung steht. Gemeinschaftswährungen, einschließlich digitaler Währungen, können für den Handel verwendet werden. Sie können „Arbeitsdollars“ oder „Lebensmitteldollars“ sein, die durch die Waren und Dienstleistungen gedeckt sind, für die die Gemeinschaft zugestimmt hat, sie anzunehmen. (Siehe meinen früheren Artikel hier .) Die Technologie existiert jetzt, um ein Netzwerk von Community-Kryptowährungen zu bilden, die durch Assets gesichert und privat geschützt sind, aber das ist ein Thema für eine andere Kolumne.

Das aktuelle Finanzsystem ist fragil, volatil und anfällig für systemische Schocks. Es ist ein Reset fällig, aber wir müssen sicherstellen, dass das System so geändert wird, dass es für die Menschen funktioniert, deren Arbeit und Kredite es unterstützen. Unsere hart erarbeiteten Einlagen sind heute die einzige Quelle billiger Liquidität für die Banken. Wir können diese Macht nutzen, indem wir auf eine Weise zusammenarbeiten, die dem öffentlichen Interesse dient.

Ellen Brown ist Anwältin, Vorsitzende des Public Banking Institute und Autorin von dreizehn Büchern, darunter Web of Debt , The Public Bank Solution und Banking on the People: Democratizing Money in the Digital Age . Sie ist außerdem Co-Moderatorin einer Radiosendung auf PRN.FM mit dem Titel „ It’s Our Money “. Ihre über 400 Blog-Artikel werden auf EllenBrown.com veröffentlicht . Sie schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

