„Wiki-Gate“: Julian Assange wurde von den Menschen, die ihn unterstützten, reingelegt

Anmerkung und Aktualisierung des Autors

Wir müssen entschieden zur Unterstützung und Solidarität mit Julian Assange handeln.

In dieser Hinsicht müssen wir die Geschichte verstehen: Wie Assange von denen, die ihn angeblich unterstützten, verraten und in die Irre geführt wurde.

Im Oktober 2021 leitete die US-Regierung eine rechtliche Anfechtung der Auslieferung von Julian Assange aus Großbritannien ein , „um ihm wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz vorzuwerfen“.

Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs lehnte Assanges Berufung ab, „seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu verhindern“.

Am 20. April 2022 genehmigte ein britisches Amtsgericht offiziell die Auslieferung von Julian Assange an die USA „wegen Spionagevorwürfen“.

In den jüngsten Entwicklungen

… ob Julian Assanges Berufung vor den britischen Gerichten gegen seine Auslieferung an die USA Erfolg hat oder nicht, wird während einer zweitägigen Anhörung bekannt gegeben, die am Dienstag und Mittwoch [20., 21. Februar 2024] in London stattfinden soll. Der Guardian berichtete.

Bei einem von der Foreign Press Association organisierten Treffen warnte seine Frau Stella, dass er innerhalb weniger Tage in ein Flugzeug in die USA gesetzt werden könnte, wenn die Berufung scheitert, aus Angst vor seinem Tod im Falle seiner Auslieferung. Dies ist die letzte Chance für Assange, die Auslieferungsentscheidung der damaligen ehemaligen Innenministerin Priti Patel im Juni 2022 anzufechten.“ ( Al Mayadeen )

Die Internationale Journalistenföderation (IFJ) und die Europäische Journalistenföderation (EFJ) haben bestätigt, dass „die Strafverfolgung von Assange eine globale Bedrohung für die Medienfreiheit darstellt “.

„Die laufende Strafverfolgung von Julian Assange gefährdet die Medienfreiheit überall auf der Welt“, sagten IFJ und EFJ in einer gemeinsamen Erklärung.

Julians Assange-Beziehung zu den Mainstream-Medien

Julian Assange wurde zunächst von den Mainstream-Medien gelobt und unterstützt. Im Jahr 2008 verlieh The Economist, das sich teilweise im Besitz der Familie Rothschild befindet, Assange den New Media Award.

War dies eine echte Bestätigung von Assanges Engagement für die „Pressefreiheit“? Oder war es ein PR-Trick?

Assange wurde von seinen Unterstützern reingelegt:

The Guardian, The New York Times, The Economist, Vaughan Smith, George Soros, die Rothschilds, der Council on Foreign Relations, et al.

Assange wurde von denselben Konzernmedien beschuldigt, die seine Leistungen lobten.

Rückblickend war es eine sorgfältig geplante Operation. Die Wiki-„Leaks“ wurden gezielt „überwacht“.

Hier sind Details zu einigen der Hauptakteure:

Henry Vaughan Lockhart Smith

Vaughn Smith ist ein ehemaliger Kapitän der britischen Grenadiergarde, der ihm zu Hilfe kam. Assange wurde in seinem Haus in Norfolk Zuflucht gewährt. Sie verband eine enge Freundschaft.

Vaughn Lockhart Smith war der Gründer des in London ansässigen Frontline Club (der vom Open Society Institute von George Soros unterstützt wird) .

Im Jahr 2010 diente der Frontline Club de facto als britisches „Hauptquartier“ für Julian Assange.

Vaughan Smith ist kein „unabhängiger Journalist“. Er arbeitete aktiv mit der NATO zusammen , als Reporter und Kameramann in mehreren US-NATO-Kriegsschauplätzen, darunter Irak, Afghanistan, Bosnien, Tschetschenien und Kosovo

1998 – vor dem Ausbruch des NATO-Kriegs gegen Jugoslawien – arbeitete er als Videojournalist im Kosovo in einer Produktion mit dem Titel „ The Valley “, in der es darum ging, angebliche serbische Gräueltaten gegen Kosovo-Albaner im Auftrag der US-NATO zu „dokumentieren“, die in Jugoslawien einmarschierten 24. März 1999.

Die Videoproduktion wurde mit Unterstützung der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) durchgeführt, deren Anführer Hashim Thaci Präsident des Kosovo wurde. 1998 stand Thaci auf der Interpol-Liste . Zweiundzwanzig Jahre später wurde Thaci vom ICTY-Tribunal in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, darunter „Mord, Verschwindenlassen, Verfolgung und Folter“.

David E. Sanger, New York Times

Die New York Times war mitschuldig: David E. Sanger, Chefkorrespondent der NYT in Washington, war in Absprache mit dem US-Außenministerium an der Schwärzung von Wikileaks beteiligt:

„[W]wir haben [die Kabel] so sorgfältig durchgesehen, um zu versuchen, Material zu redigieren, von dem wir dachten, dass es Einzelpersonen schaden oder den laufenden Betrieb beeinträchtigen könnte. Und wir haben sogar den sehr ungewöhnlichen Schritt unternommen, die etwa 100 Depeschen, von denen wir an die US-Regierung geschrieben haben, zu zeigen und sie zu fragen, ob sie weitere Schwärzungen vorschlagen könnten.“ (Siehe PBS-Interview; The Redacting and Selection of Wikileaks Documents by the Corporate Media , PBS-Interview zum Thema „Fresh Air“ mit Terry Gross: 8. Dezember 2010, Hervorhebung hinzugefügt).

David E. Sanger ist Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR) und der Aspen Group. Die NYT hat auch Verbindungen zum US-Geheimdienst.

Es ist erwähnenswert, dass mehrere amerikanische Journalisten und Mitglieder des Council on Foreign Relations Wikileaks interviewt hatten, darunter Richard Stengel vom Time Magazine (30. November 2010) und Raffi Khatchadurian vom New Yorker. ( WikiLeaks und Julian Paul Assange: The New Yorker , 11. Juni 2007)

Die heimtückische Rolle des US-Außenministeriums

In einem Bericht vom 20. Februar 2024:

„Der Versuch der Vereinigten Staaten, Julian Assange strafrechtlich zu verfolgen , ist eine „staatliche Vergeltung“, hat der Oberste Gerichtshof in seinem letzten Versuch, einer Auslieferung zu entgehen, festgestellt.

Dem Wikileaks-Gründer droht die Auslieferung an die USA wegen einer mutmaßlichen Verschwörung zur Beschaffung und Offenlegung von Informationen zur Landesverteidigung, nachdem Hunderttausende durchgesickerte Dokumente im Zusammenhang mit den Kriegen in Afghanistan und im Irak veröffentlicht wurden.

In einem Urteil vom Januar 2021 sagte die damalige Bezirksrichterin Vanessa Baraitser, dass Assange nicht in die USA geschickt werden sollte, und verwies auf eine reale und „bedrückende“ Selbstmordgefahr, während sie in allen anderen Fragen gegen ihn entschied.“

Die Schwärzung von geheimem Material durch die New York Times erfolgte in enger Absprache mit dem US-Außenministerium (siehe die Aussage von David Sanger oben).

Es ist eine Bombe: Das Außenministerium arbeitete mit der NYT zusammen, um die Freigabe geheimer Dokumente zu erleichtern. Dies wirft an sich schon rechtliche Fragen auf.

In einem Bericht vom 21. Februar 2024:

„Der Versuch der Vereinigten Staaten, Julian Assange strafrechtlich zu verfolgen , ist eine „staatliche Vergeltung“, hat der Oberste Gerichtshof in seinem letzten Versuch, einer Auslieferung zu entgehen, festgestellt.

Dem Wikileaks-Gründer droht die Auslieferung an die USA wegen einer mutmaßlichen Verschwörung zur Beschaffung und Offenlegung von Informationen zur Landesverteidigung, nachdem Hunderttausende durchgesickerte Dokumente im Zusammenhang mit den Kriegen in Afghanistan und im Irak veröffentlicht wurden.

In einem Urteil vom Januar 2021 sagte die damalige Bezirksrichterin Vanessa Baraitser, dass Assange nicht in die USA geschickt werden sollte, und verwies auf eine reale und „bedrückende“ Selbstmordgefahr, während sie in allen anderen Fragen gegen ihn entschied.“

Aus rechtlicher Sicht handelt es sich nicht um eine „ staatliche Vergeltung“ , ganz im Gegenteil, es handelt sich um eine „ staatliche Absprache“:

Das US-Außenministerium gibt zu Protokoll, dass es der NYT grünes Licht für die Veröffentlichung redigierter geheimer Dokumente gegeben habe.

Und nun beabsichtigt die US-Regierung, Julian Assange aus Großbritannien auszuliefern, „um ihm wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz vorgeworfen zu werden“.

Gibt es nicht irgendwo einen Interessenkonflikt? Aus rechtlicher Sicht verstößt das US-Außenministerium gegen das Spionagegesetz.

Der Offene Brief von NYT, Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El Pais

Die fünf großen Nachrichtenmedien, die maßgeblich an der Veröffentlichung und „Redigierung“ der WikiLeaks-Dokumente beteiligt waren, gaben 2019 eine etwas widersprüchliche gemeinsame Erklärung (Offener Brief) heraus, in der sie die Freilassung von Julian Assange forderten.

Sie beschuldigen Assange, vertrauliche Dokumente über Korruption und Betrug der US-Regierung veröffentlicht zu haben, und erkennen gleichzeitig ihre Rolle bei der Veröffentlichung redigierter Texte geheimer Dokumente an. Verstoßen sie nicht auch gegen das Spionagegesetz?

Nachfolgend finden Sie den Text des Briefes.

Ein offener Brief von Redakteuren und Verlegern: Publizieren ist kein Verbrechen

Vor zwölf Jahren, am 28. November 2010, veröffentlichten unsere fünf internationalen Medien – The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País und DER SPIEGEL – in Zusammenarbeit mit Wikileaks eine Reihe von Enthüllungen, die weltweit für Schlagzeilen sorgten. „Cable Gate“, eine Sammlung von 251.000 vertraulichen Telegrammen des US-Außenministeriums, deckte Korruption, diplomatische Skandale und Spionageaffären auf internationaler Ebene auf. In den Worten der New York Times erzählten die Dokumente „die ungeschminkte Geschichte darüber, wie die Regierung ihre größten Entscheidungen trifft, die Entscheidungen, die das Land am meisten an Leben und Geld kosten“. Auch im Jahr 2022 veröffentlichen Journalisten und Historiker weiterhin neue Enthüllungen und nutzen dabei den einzigartigen Dokumentenschatz. Für Julian Assange, Herausgeber von Wikileaks, hatte die Veröffentlichung von „Cable Gate“ und mehreren anderen damit verbundenen Leaks die schwerwiegendsten Folgen. Am 11. April 2019 wurde Assange in London aufgrund eines US-Haftbefehls festgenommen und sitzt nun seit dreieinhalb Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis fest, das normalerweise für Terroristen und Mitglieder organisierter Kriminalitätsgruppen genutzt wird. Ihm droht die Auslieferung an die USA und eine Haftstrafe von bis zu 175 Jahren in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis. Diese Gruppe von Redakteuren und Verlegern, die alle mit Assange zusammengearbeitet hatten, verspürten das Bedürfnis, sein Verhalten im Jahr 2011 öffentlich zu kritisieren, als ungeschwärzte Kopien der Depeschen veröffentlicht wurden, und einige von uns sind besorgt über die Behauptungen in der Anklageschrift, die er versucht hat Hilfe beim Computereinbruch in eine geheime Datenbank. Aber wir kommen jetzt zusammen, um unsere große Besorgnis darüber zum Ausdruck zu bringen, dass Julian Assange weiterhin strafrechtlich verfolgt wird, weil er geheimes Material beschafft und veröffentlicht hat. Die Obama-Biden-Regierung, die während der Wikileaks-Veröffentlichung im Jahr 2010 im Amt war, verzichtete darauf, Assange anzuklagen, und erklärte, dass sie auch Journalisten großer Nachrichtenagenturen hätte anklagen müssen. Ihre Position legte großen Wert auf die Pressefreiheit, trotz der unangenehmen Folgen. Unter Donald Trump änderte sich die Position jedoch. Das DOJ stützte sich auf ein altes Gesetz, den Espionage Act von 1917 (zur Verfolgung potenzieller Spione während des Ersten Weltkriegs), der nie zur Strafverfolgung eines Verlegers oder Rundfunkveranstalters herangezogen wurde. Diese Anklage stellt einen gefährlichen Präzedenzfall dar und droht, Amerikas ersten Verfassungszusatz und die Pressefreiheit zu untergraben. Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, ist Teil der Kernaufgabe einer freien Presse in einer Demokratie. Die Beschaffung und Offenlegung sensibler Informationen, wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist, ist ein zentraler Bestandteil der täglichen Arbeit von Journalisten. Wenn diese Arbeit kriminalisiert wird, werden unser öffentlicher Diskurs und unsere Demokratien deutlich geschwächt. Zwölf Jahre nach der Veröffentlichung von „Cable Gate“ ist es an der Zeit, dass die US-Regierung die Strafverfolgung gegen Julian Assange wegen der Veröffentlichung von Geheimnissen beendet. Veröffentlichen ist kein Verbrechen. Die Herausgeber und Herausgeber von: The Guardian, The New York Times, Le Monde, DER SPIEGEL, El País

Wer sind die Kriminellen?

Diejenigen, die geheime Regierungsdokumente preisgeben, die unwiderlegbare Beweise für umfangreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit liefern, oder die hochrangigen Politiker, die die Morde und Gräueltaten anordnen?

Was sich abspielt, ist nicht nur „die Kriminalisierung des Staates“, auch das Justizsystem wird kriminalisiert, um die Legitimität der Kriegsverbrecher in hohen Ämtern aufrechtzuerhalten.

Und die Konzernmedien behaupten durch Unterlassungen, Halbwahrheiten und glatte Lügen, dass Krieg ein friedensstiftendes Unterfangen sei.

Wenn die Lüge zur Wahrheit wird, gibt es kein Zurück mehr

Wir stehen in Solidarität mit Julian Assange.

Michel Chossudovsky , Global Research, 3. Dezember 2022, 21. Februar 2024

Nachfolgend finden Sie den Text meines Artikels, der erstmals im April 2019 veröffentlicht wurde

Wiki-Gate: Julian Assange wurde reingelegt

von den Menschen, die ihn unterstützt haben

von

Michel Chossudovsky

Die Verhaftung von Julian Assange (nach fast sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft) stellt eine abscheuliche und illegale Tat dar. Er ist im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert und wartet auf seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten.

Aussagen von US-Staatsanwälten deuten darauf hin, dass Assange nicht nach dem Spionagegesetz von 1917 angeklagt würde. Erwogen wird der Vorwurf der Verschwörung „zum unrechtmäßigen Eindringen in den Computer aufgrund seiner angeblichen Zustimmung, Frau Manning dabei zu helfen, einen verschlüsselten Teil des Passcodes zu knacken, der es ihr ermöglicht hätte, sich unter der Identität eines anderen Benutzers bei einem geheimen Militärnetzwerk anzumelden“. (NYT, 11. April 2019).

Die Gebühren können natürlich geändert und verschoben werden. Bolton-Pompeo wird zweifellos eine Rolle spielen. In einer Erklärung aus dem Jahr 2017, als er CIA-Direktor war, bezeichnete Mike Pompeo „WikiLeaks als einen „nichtstaatlichen feindlichen Geheimdienst“, der ausgerottet werden müsse.“

Assange wird von den Mainstream-Medien schonungslos des Verrats bezichtigt, da er im Namen des Kremls handelt. Eine Anklage unter Berufung auf das Spionagegesetz von 1917 bleibt durchaus möglich, um den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung außer Kraft zu setzen, der die Meinungsfreiheit garantiert.

Stellt Assange ein neues Russia-Gate-Mediennarrativ dar? Seine Verhaftung fällt mit der Veröffentlichung der redigierten Version des Mueller-Berichts zusammen.

Bereiten Sie sich auf Wiki-Gate vor: ein langwieriges Gerichtsverfahren, das Gegenstand umfangreicher Medienberichterstattung sein wird, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit letztendlich in die Irre zu führen.

Das unausgesprochene Ziel der Anklage gegen Assange besteht darin, einen Präzedenzfall zu schaffen, der es Washington und seinen Verbündeten ermöglicht, unabhängige und Antikriegsjournalisten wahllos zu verhaften.

Was auf dem Spiel steht, ist – wie Wikileaks enthüllt –, dass hochrangige Politiker die Urheber von Kriegsverbrechen sind. Um sie zu schützen und ihre Legitimität aufrechtzuerhalten, ist die Unterdrückung der Meinungsfreiheit erforderlich, was wiederum eine „Kriminalisierung der Justiz“ erfordert.

Ironischerweise gab es von Anfang an (über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren) seitens Washingtons (und seines nationalen Sicherheitsgeheimdienstes) nie eine konzertierte Anstrengung, die Veröffentlichung vertraulicher Informationen der US-Regierung zu unterdrücken oder die Geheimdienste zu schließen Wikileaks-Projekt. Ganz im Gegenteil.

Warum?

Weil die sorgfältig ausgewählten und redigierten Wikileaks-Zitate von den Mainstream-Medien dazu verwendet wurden, der „Außenpolitik“ der USA Legitimität zu verleihen und viele der vom US-Geheimdienst und dem Pentagon begangenen Verbrechen (durch Auslassung) zu verschleiern.

Wikileaks und die Mainstream-Medien

Es ist wichtig anzumerken, dass Julian Assange von Anfang an von den Mainstream-Medien unterstützt wurde, die an der Veröffentlichung ausgewählter und redigierter Versionen der Leaks beteiligt waren. Und trotz Assanges Festnahme und Inhaftierung veröffentlicht Wikileaks weiterhin kompromittierende US-Diplomatendepeschen, von denen sich die jüngste (berichtet von McClatchy, 17. April 2019 ) auf „Beweise dafür bezieht, dass US-Truppen mindestens zehn irakische Zivilisten hingerichtet haben“, darunter ein fünf Monate altes Kleinkind .

Zu Beginn des Wikileaks-Projekts lobten die Mainstream-Medien, darunter die New York Times, The Guardian und The Economist, Julian Assange. Die britischen Eliten unterstützten ihn. Assange wurde zu einer Persönlichkeit. Es war eine umfangreiche PR-Kampagne. Für die Konzernmedien war es ein gewinnbringendes Unterfangen.

Im Jahr 2008 verlieh The Economist (das teilweise im Besitz der Familie Rothschild ist) Assange den New Media Award.

Kehrtwende? Wandel in der Erzählung der Mainstream-Medien.

Ironischerweise beschuldigen dieselben Konzernmedien, die Assange gelobt haben, ihn heute (ohne den geringsten Beweis), an Verschwörungshandlungen im Namen des Kremls beteiligt gewesen zu sein. Laut John Pilger:

„Der Guardian hat seitdem eine Reihe von Unwahrheiten über Assange veröffentlicht, nicht zuletzt die diskreditierte Behauptung, dass eine Gruppe von Russen und Trumps Mann Paul Manafort Assange in der [ecuadorianischen] Botschaft besucht hätten. Die Treffen fanden nie statt; es war eine Fälschung.“

Assange war Gegenstand einer umfassenden Verleumdungskampagne seiner Unterstützer.

Laut Pilger :

„Ein Plan, sowohl WikiLeaks als auch Assange zu zerstören, wurde in einem streng geheimen Dokument vom 8. März 2008 [von] der Cyber ​​Counter-intelligence Assessments Branch des US-Verteidigungsministeriums dargelegt … Ihre Hauptwaffe wäre persönliche Verleumdung.“ Ihre Stoßtrupps würden in den Medien eingesetzt.“

Der Economist, der Assange 2008 den New Media Award verlieh, deutet nun an, dass er ein feindlicher Agent ist, der für „Informationsanarchie … verantwortlich ist, die in der Destabilisierung der amerikanischen Demokratie gipfelt“.

Andere halten es für eine längst überfällige Abrechnung mit Gerechtigkeit für einen Mann, der im Westen eine Informationsanarchie ausgelöst hatte, die in der Destabilisierung der amerikanischen Demokratie gipfelte. Ist Herr Assange ein heldenhafter Journalist, ein rücksichtsloser Aktivist oder gar ein feindlicher Agent? (The Economist, 12. April 2019, Hervorhebung hinzugefügt)

Die Abstrichoperation ist im Gange:

Screenshot „Economist“-Schlagzeile, 17. April 2019

Seit Anfang 2017, zeitgleich mit RussiaGate, wird Assange als „Putin-Handlanger“ dargestellt, der für den Kreml arbeitet. Warum?

Im Jahr 2016 wandten sich einige der ehemaligen amerikanischen Sympathisanten von Herrn Assange scharf gegen ihn, nachdem er WikiLeaks zu einem enthusiastischen Instrument der russischen Intervention in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen gemacht hatte, indem er gehackte demokratische E-Mails verteilte, um ihre politische Wirkung zu maximieren, und auf Twitter Kampagnen gegen Hillary Clinton führte Förderung einer falschen Titelgeschichte über die Quelle der Lecks. (NYT, April 2019, Hervorhebung hinzugefügt)

Und dann startet The Guardian (20. April), mit dem Assange aktiv zusammengearbeitet hat, eine auf Hochtouren laufende Verleumdungs- und Rufmordaktion: „billiger Journalismus“ des Guardian (siehe Auszug unten):

Wurde Julian Assange von den Menschen, die ihn unterstützten, reingelegt?

Die neueste Ausgabe der New York Times vom 15. April 2019, die zuvor mit Assange zusammengearbeitet hatte, beschreibt ihn als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit, da er im Namen der Russen arbeite.

Rückblick auf 2010:

WikiLeaks veröffentlichte eine Reihe kontroverser Geheimdienstlecks, darunter rund 400.000 geheime Irak-Kriegsdokumente, die Ereignisse von 2004 bis 2009 abdeckten (siehe Tom Burghardt, The WikiLeaks Release: US Complicity and Cover-Up of Iraq Torture Exposed , Global Research, 24. Oktober 2010) .

Diese in den Irak-Kriegsprotokollen von Wikileaks enthaltenen Enthüllungen lieferten „weitere Beweise für die Rolle des Pentagons bei der systematischen Folter irakischer Bürger durch das von den USA eingesetzte Post-Saddam-Regime“. (Ebenda).

Die Rolle des Frontline Clubs. Assanges soziales Gefolge

Während sich Assange (durch die Veröffentlichung durchgesickerter Regierungsdokumente) dafür einsetzte, die „unausgesprochene Wahrheit“ über Korruption und Kriegsverbrechen aufzudecken, sind viele der Menschen (und Journalisten), die ihn „unterstützten“, größtenteils „Establishment“: Nach seiner Freilassung aus der Kaution Im Dezember 2010 (schwedischer Auslieferungsbefehl wegen Vorwürfen sexueller Straftaten) kam ihm Henry Vaughan Lockhart Smith , ein Freund von Assange, ein ehemaliger Hauptmann der britischen Grenadiergarde und Mitglied der britischen Aristokratie, zu Hilfe. Assange wurde im Ellingham Manor von Vaughan Smith in Norfolk Zuflucht gewährt.

Vaughn Lockhart Smith ist der Gründer des in London ansässigen Frontline Club (der vom Open Society Institute von George Soros unterstützt wird). Im Jahr 2010 diente der Frontline Club de facto als britisches „Hauptquartier“ für Julian Assange.

Vaughan Smith ist ein Journalist, der den Mainstream-Medien nahesteht. Er hatte mit der NATO zusammengearbeitet und war als eingebetteter Reporter und Kameramann in verschiedenen US-NATO-Kriegsschauplätzen tätig, darunter in Afghanistan und im Kosovo. 1998 arbeitete er als Videojournalist im Kosovo in einer Produktion mit dem Titel „The Valley“, in der es darum ging, angebliche serbische Gräueltaten gegen Kosovo-Albaner zu „dokumentieren“. Die Videoproduktion wurde mit Unterstützung der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) durchgeführt.

Bei Assanges Verhaftung am 10. April 2019 räumte Vaughn Smith zwar seine Meinungsverschiedenheiten mit Assange ein, drückte jedoch seine uneingeschränkte Unterstützung und Besorgnis für Assange aus:

Smith sagte, er sei zwar nicht der Meinung, dass alles, was Assange veröffentlichte, hätte veröffentlicht werden sollen, sei aber der Meinung, dass der Wikileaks-Gründer „eine Diskussion über Transparenz ausgelöst hat, die unglaublich wichtig ist“. „Ich unterstütze Julian, weil ich denke, dass seine Rechte als Einzelperson uns, seine Mitbürger, widerspiegeln“, sagte er zu Tremonti. „Ich denke, wie wir jemanden behandeln, mit dem wir vielleicht nicht einer Meinung sind, der uns Wahrheiten sagt, die wir vielleicht nicht wissen wollen … ist ein toller Kommentar über uns.“ (CBC, 10. April 2019)

Die Rolle der Unternehmensmedien: Die zentrale Rolle der New York Times

Die New York Times, der Guardian, Der Spiegel und El Pais (Spanien) waren direkt an der Bearbeitung, Bearbeitung und Auswahl der durchgesickerten Dokumente beteiligt.

Im Fall der New York Times, die von David Sanger, dem Chef des Washington Bureau, koordiniert wurde , wurden die redigierten Fassungen in Absprache mit dem US-Außenministerium erstellt.

Schon bevor das Wikileaks-Projekt in Gang kam, waren die Mainstream-Medien darin verwickelt. Für die Konzernmedien wurde nicht nur bei der Veröffentlichung, sondern auch bei der Auswahl und Aufbereitung der Leaks eine Rolle definiert und vereinbart. Die „professionellen Medien“, um es mit den Worten von Julian Assange in einem Interview mit „The Economist“ zu sagen, hatten von Anfang an mit dem Wikileaks-Projekt zusammengearbeitet.

Darüber hinaus haben wichtige Journalisten mit Verbindungen zum außenpolitischen und nationalen Sicherheitsgeheimdienst der USA eng mit Wikileaks bei der Verbreitung und Verbreitung der durchgesickerten Dokumente zusammengearbeitet.

In einer bitteren Ironie wurde die New York Times, die konsequent Desinformation in den Medien verbreitet hat, im Jahr 2010 der Verschwörung beschuldigt. Wofür? Um die Wahrheit zu enthüllen? Oder wegen der Manipulation der Wahrheit? Mit den Worten von Senator Joseph L. Lieberman:

„Ich glaube sicherlich, dass WikiLleaks gegen das Spionagegesetz verstoßen hat, aber was ist dann mit den Nachrichtenorganisationen – einschließlich The Times –, die es akzeptiert und verbreitet haben?“ Herr Lieberman sagte und fügte hinzu: „Meiner Meinung nach hat die New York Times zumindest einen Akt der schlechten Staatsbürgerschaft begangen, und ob sie ein Verbrechen begangen haben, erfordert meiner Meinung nach eine sehr intensive Untersuchung durch das Justizministerium.“ ( Vom Justizministerium untersuchte WikiLeaks-Strafverfolgung – NYTimes.com , 7. Dezember 2010)

Diese „redigierende“ Rolle der New York Times wurde von David E. Sanger, Chefkorrespondent der NYT in Washington, offen anerkannt:

„[W]wir haben [die Kabel] so sorgfältig durchgesehen, um zu versuchen, Material zu redigieren, von dem wir dachten, dass es Einzelpersonen schaden oder den laufenden Betrieb beeinträchtigen könnte. Und wir haben sogar den sehr ungewöhnlichen Schritt unternommen, die etwa 100 Depeschen, von denen wir an die US-Regierung geschrieben haben, zu zeigen und sie zu fragen, ob sie weitere Schwärzungen vorschlagen könnten.“ (Siehe PBS-Interview; The Redacting and Selection of Wikileaks Documents by the Corporate Media , PBS-Interview zum Thema „Fresh Air“ mit Terry Gross: 8. Dezember 2010, Hervorhebung hinzugefügt).

Doch Sanger sagte später im Interview auch:

„Seit der Gründung dieses Landes liegt es in der Verantwortung des amerikanischen Journalismus, sich mit den schwierigsten Themen des Tages auseinanderzusetzen und dies unabhängig von der Regierung zu tun.“ (ebd., Hervorhebung hinzugefügt)

„ Machen Sie es unabhängig von der Regierung“ und fragen Sie gleichzeitig „sie [die US-Regierung], ob sie weitere Redaktionen vorschlagen könnten“?

David E. Sanger ist kein vorbildlicher unabhängiger Journalist. Er ist Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR) und der Strategy Group des Aspen Institute , zu der unter anderem Madeleine K. Albright, Condoleeza Rice, der ehemalige Verteidigungsminister William Perry, der ehemalige CIA-Chef John Deutch und andere prominente Persönlichkeiten des Establishments gehören.

Es ist erwähnenswert, dass mehrere amerikanische Journalisten und Mitglieder des Council on Foreign Relations Wikileaks interviewt hatten, darunter Richard Stengel vom Time Magazine (30. November 2010) und Raffi Khatchadurian vom New Yorker. ( WikiLeaks und Julian Paul Assange: The New Yorker , 11. Juni 2007)

Historisch gesehen hat die New York Times im Rahmen einer langjährigen Beziehung die Interessen der Familie Rockefeller vertreten. Im Gegenzug haben die Rockefellers als Aktionäre mehrerer US-Konzernmedien einen wichtigen Anteil.

Abschließende Bemerkungen

Wer sind die Kriminellen?

Diejenigen, die geheime Regierungsdokumente preisgeben, die unwiderlegbare Beweise für umfangreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit liefern, oder die Politiker in hohen Ämtern, die die Morde und Gräueltaten anordnen.

Was sich abspielt, ist nicht nur „die Kriminalisierung des Staates“, auch das Justizsystem wird kriminalisiert, um die Legitimität der Kriegsverbrecher in hohen Ämtern aufrechtzuerhalten.

Und die Konzernmedien behaupten durch Unterlassungen, Halbwahrheiten und glatte Lügen, dass Krieg ein friedensstiftendes Unterfangen sei

