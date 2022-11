Werden wir von Psychopathen regiert? Ein Beitrag zur politische Psychopathologie

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, hat sich in den letzten Jahren ein neues Wissensgebiet der Medizin entwickelt: Die Politische Psychopathologie.

Mit herkömmlichen Mitteln der Seelenheilkunde sind die komplizierten Wechselwirkungen von Politischen Mandatsträgern und Wahlvolk nur ungenügend zu deuten.

Das entlädt sich dann allzuoft in dem gequälten Aufschrei: Werden wir denn von Psychopathen regiert? Vorausgesetzt, die Frage ist zutreffend formuliert, lohnt es sich allemal, dieser Frage nachzugehen und sei es nur um ungerechtfertigte Anschuldigungen und Stigmatisierungen zu vermeiden.

Viel Spaß also bei unserer Reise in die Untiefen der politischen Seele.

