Corona-Lage: Impf-Massentötung? Alles kommt ans Licht!

Eine sehr gute Zusammenfassung. Bitte Weiterleiten, damit die Schlafenden endlich aufwachen.

Die Lügen fliegen auf und das Ausmaß der Vernichtung wird sichtbar. In dieser aktuellen Sendung versucht Stefan Magnet die aktuelle CORONA LAGE zusammenzufassen. Es geht vor allem um das Ausmaß der Verwüstung, während es in früheren Sendungen um die aktuellen Zwangsmaßnahmen geht. „Die Lage ist gut, weil die Corona-Lügen auffliegen. Und gleichzeitig wieder sehr schlecht, weil das Ausmaß der Vernichtung viel schlimmer ist, als befürchtet.“ So leitet AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet seine aktuelle Sendung CORONA-LAGE AUF1 am 26. November 2022 ein. Massensterben, dramatischer Einbruch bei den Geburten, Bevölkerungs-Reduktion – wie im Krieg. Und die Lügenmedien und Systempolitiker halten eisern an ihrer Pandemie fest. Es ist noch nicht vorbei und sie haben längst vorgesorgt, sodass die globale Agenda hin zur Weltregierung weitergehen kann. Dazu gehört die totale digitale Kontrolle, die 2023 erweitert wird, und die Ausweitung der mRNA-Gentechnik auf alle anderen Impfstoffe. Verwendete Quellen, Screenshots, Grafiken u.a. hier aufgelistet: https://exxpress.at/von-wegen-keine-schauspieler-ministerium-macht-impf-werbung-mit-strip-opa/ https://reitschuster.de/post/bayerisches-staatsministerium-produziert-kinderfilme-mit-impfpropaganda/ https://www.youtube.com/watch?v=rJuq93FmKa0 https://uncutnews.ch/ein-tsunami-an-todesfaellen-sie-haben-einen-weg-gefunden-die-menschen-damit-langsam-zu-toeten/ https://twitter.com/olafgarber/status/1583436748562259968?s=21 https://science.orf.at/stories/3214805/ https://www.nature.com/articles/d41586-022-03590-y https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6202804/Auffrischungsimpfung_Warum-jetzt-13-Millionen-ImpfBriefe https://exxpress.at/unfassbar-minister-rauch-hortet-14-millionen-impfdosen-und-bestellt-weiter/ https://www.wochenblick.at/corona/pfizer-managerin-gibt-zu-keine-daten-dass-die-impfung-schuetzt/ https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/lessons-learned-and-recommendations-for-the-future-extracts-from-the-exchange-of-views-ep-special-committee-on-the-covid-19-pandemic_I231213 https://orf.at/corona/daten/impfung https://tkp.at/2022/11/23/daten-vom-us-cdc-zeigen-geimpfte-um-25-haeufiger-infiziert-als-ungeimpfte/ „Hitzewellen, die in den Vormonaten in zeitlichem Zusammenhang mit den erhöhten Sterbefallzahlen standen, gab es im September nicht.“ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/10/PD22_434_126.html https://www.youtube.com/watch?v=FqKZlDsesL4 https://www.mdpi.com/2076-393X/10/10/1651 https://telegra.ph/Die-Sterblichkeitsrate-steigt-weltweit-um-40–nach-der-Freigabe-von-Covid-Impfstoffen-11-18

