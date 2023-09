Durch die Einwirkung von Mikrowellen und Mobilfunkstrahlung bilden sich im Körper gefährliche freie Radikale, sogenannte PEROXINITRITE

von Ethan Huff (dirtyworld1)

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Die Welt ist zu einem radioaktiven Albtraum geworden.

Das Aufkommen von Mikrowellen, WLAN-Routern, schnurlosen Mobiltelefonen, intelligenten Messgeräten und der gesamten damit verbundenen Technologie – einschließlich der 5G-Technologie – verursacht verheerende Schäden an der menschlichen Gesundheit, die in der Geschichte noch nie dagewesen sind.

Jeder große Mobilfunkanbieter in den Vereinigten Staaten – und viele außerhalb der Vereinigten Staaten, mit Ausnahme von Russland und einigen anderen Orten, an denen 5G verboten ist – setzt 5G- und bald auch 6G-Übertragungsknoten überall ein, obwohl es keine Sicherheitsstudien gibt, die zeigen, dass eine chronische Exposition gegenüber 5G sicher ist.

Die Folge sind Volkskrankheiten in unterschiedlichen Formen.

Der in den USA verwendete 5G-Typ verwendet hauptsächlich eine Bandbreite, die als Millimeterwelle bekannt ist.

Hierbei handelt es sich um die gleiche Art von Strahlung wie bei den Nacktkörperscannern an US-Flughäfen, und es ist bekannt, dass sie ein brennendes Gefühl auf der Haut verursacht – weshalb sich viele Flugreisende stattdessen für eine invasive Abtastung entschieden haben.

Millimeterwellenstrahlung wird auch mit Augen- und Herzproblemen, einer geschwächten Immunfunktion, genetischen Schäden und Fruchtbarkeitsproblemen in Verbindung gebracht.

Die Federal Communications Commission (FCC) gibt offen zu, dass bisher keine Forschung zu 5G durchgeführt wurde, weder von der Behörde selbst noch von einem der großen Akteure der Telekommunikationsbranche – und dass für die Zukunft keine Studien geplant sind.

Das bedeutet, dass die Amerikaner Tag für Tag durch eine ungetestete Art von Strahlung geschädigt werden, deren langfristige Auswirkungen noch unbekannt sind.

Die Menschen sind nicht nur 5G-Sendemasten ausgesetzt, die Millimeterwellen aussenden, sondern auch den tragbaren Geräten, die mit ihnen kommunizieren. Dazu gehören mit 5G ausgestattete „Smartphones“, Laptops, Tablets und eine Vielzahl anderer elektronischer drahtloser Geräte.

Laut Dr. Laut Joseph Mercola führt die fortgesetzte Einwirkung von Mikrowellenfrequenzen, wie sie von diesen Produkten emittiert werden, zu Funktionsstörungen der Mitochondrien sowie zur Produktion von Peroxynitrit, einer schädlichen Substanz, die entsteht, wenn ein bestimmtes freies Radikal namens Superoxidanion mit Stickoxid (NO) reagiert .

Das Endergebnis ist die potenzielle Entstehung verschiedener chronischer Gesundheitsprobleme, darunter Herzrhythmusstörungen, Angstzustände, Depressionen, Autismus, Alzheimer-Krankheit und Unfruchtbarkeit, um nur einige zu nennen.

„Peroxynitrit interagiert mit Lipiden, DNA und Proteinen über direkte oxidative Reaktionen oder über indirekte, durch Radikale vermittelte Mechanismen“, erklärt eine Studie aus dem Jahr 2008, die in der Fachzeitschrift Physiological Reviews veröffentlicht wurde.

„Diese Reaktionen lösen zelluläre Reaktionen aus, die von subtilen Modulationen der Zellsignalisierung bis hin zu überwältigenden oxidativen Schäden reichen und dazu führen, dass Zellen Nekrose oder Apoptose erleiden.“

Die Studie zeigte außerdem, dass die Bildung von Peroxynitrit eine direkte pathogenetische Rolle bei schwerwiegenden Gesundheitszuständen wie Schlaganfall, Myokardinfarkt, chronischer Herzinsuffizienz, Diabetes, Kreislaufschock, chronisch entzündlichen Erkrankungen, Krebs und neurodegenerativen Erkrankungen spielt.

In einer von mehr als 230 internationalen EMF-Wissenschaftlern bei den Vereinten Nationen (UN) eingereichten Petition wurde weiter erläutert, dass eine chronische Exposition gegenüber EMF in Mengen, die die Regierungen der Welt als „sicher“ erachten, auch mit einer Reihe anderer Gesundheitsprobleme verbunden ist.

Zu den Auswirkungen gehören ein erhöhtes Krebsrisiko, zellulärer Stress, ein Anstieg schädlicher freier Radikale, genetische Schäden, strukturelle und funktionelle Veränderungen des Fortpflanzungssystems, Lern- und Gedächtnisdefizite, neurologische Störungen und negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden des Menschen.

Der Schaden geht weit über den Menschen hinaus, da es immer mehr Hinweise auf schädliche Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere gibt.

5G hätte nie zugelassen werden dürfen: Es ist ungetestet und unsicher

Bisher sind diese Appelle an staatliche Stellen, etwas zu unternehmen, erfolglos geblieben.

Eine Forderung aus dem Jahr 2017 nach einem Moratorium für die 5G-Technologie wurde ignoriert, obwohl mehr als 180 Wissenschaftler und Ärzte aus 35 Ländern dies unterstützten und sagten, 5G sollte verboten bleiben, bis die potenziellen Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt von unabhängigen Wissenschaftlern vollständig untersucht wurden“. der Industrie.

HF-EMF hat sich nachweislich als schädlich für Mensch und Umwelt erwiesen, fügte diese Kohorte von Feldexperten hinzu und stellte außerdem fest, dass 5G zusätzlich zu den bereits bestehenden 2G, 3G und 4G die Exposition gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern erheblich erhöhen wird, Wi-Fi usw. für die Telekommunikation.

DR. Ronald Powell, PhD, ein pensionierter Wissenschaftler für angewandte Physik an der Harvard University, glaubt, dass es keinen sicheren Weg gibt, 5G in unseren Gemeinden einzusetzen … es gibt nur ‚schlechte Wege‘ und ‚schlechtere Wege‘“, sagt er.

Erstaunlicherweise beziehen sich von den mehr als 35.000 veröffentlichten Artikeln zu EMFs nur sieben auf medizinische oder biologische Studien.

Und bei keiner dieser sieben Maßnahmen wurde das Signal moduliert oder gepulst, wie es im echten Leben bei der 5G-Übertragung der Fall ist, so Dr. Joel M. Moskowitz, PhD, Direktor des Center of Family and Community Health School of Public Health an der UC Berkeley.

In den letzten 100 Jahren hat sich die EMF-Exposition um ein erstaunliches Trillionenfach erhöht – eine Trillion ist eine Million Billionen oder eine Million Millionen Millionen.

Das ist viel mehr Strahlung, als ein Mensch sich vorstellen oder quantifizieren kann, geschweige denn lange ertragen kann, bevor ernsthafte Gesundheitsprobleme auftreten.

Zu den einfachen Möglichkeiten, die Belastung durch EMF und 5G zu minimieren, gehört der Verzicht auf ein 5G-Telefon.

Ideal ist es auch, Ihr Zuhause von so vielen „intelligenten“ Geräten und Geräten wie möglich zu befreien und Ihr Telefon und Ihren WLAN-Router nachts auszuschalten, während Sie schlafen.

Video: Das 5G Waffensystem

Quelle: https://www.frontnieuws.com/blootstelling-aan-microgolven-en-straling-van-mobiele-telefoons-zorgt-ervoor-dat-gevaarlijke-vrije-radicalen-peroxynitriten-genaamd-zich-ophopen-in-het-lichaam/

