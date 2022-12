Das gestörte Verhältnis zwischen den USA und Saudi-Arabien

Ted Snider (antikrieg)

Während die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien immer angespannter werden, steht Präsident Biden immer wieder mit Geschenken vor der Tür von Kronprinz Mohammed bin Salman, um das Königreich zurückzugewinnen. Und die Beziehung wird immer angespannter.

Das Hauptproblem in den Beziehungen besteht darin, dass die USA weiterhin als Hegemon einer unipolaren Welt vor der Tür Saudi-Arabiens stehen und eine exklusive Beziehung fordern. Doch wenn die Saudis die Tür öffnen, blicken sie auf eine Welt, die sie nicht mehr als unipolar ansehen. Stattdessen sehen sie eine neue multipolare Welt, in der sie ihre Zukunft zu sehr auf ein schwächer werdendes Amerika und zu wenig auf die aufstrebenden Mächte wie China gesetzt haben. Saudi-Arabien versucht nicht, mit den USA zu brechen, aber es versucht, seine Beziehungen auszubalancieren, um sie an eine Welt anzupassen, die sich verändert hat.

Das wichtigste Zeichen dafür, dass Saudi-Arabien in der multipolaren Welt Fuß fasst, ist die Aufnahme in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit im September 2021 als Dialogpartner. Die SOZ ist nach der UNO die zweitgrößte internationale Organisation der Welt, der Russland, China und Indien angehören. Ihr Hauptziel ist es, die von den USA geführte unipolare Welt in eine multipolare Welt umzuwandeln. Saudi-Arabien strebt auch die Mitgliedschaft in den BRICS an, der anderen großen, von Russland und China geführten Organisation, die die Hegemonie der USA ausgleichen und eine neue multipolare Welt schaffen will.

In den letzten Monaten hat Biden Saudi-Arabien drei Geschenke gemacht. Er hat den „Pariastaat“ wieder in die internationale Gemeinschaft aufgenommen, er hat Mohammed bin Salman (MBS) vor Strafverfolgung geschützt und er hat sich geweigert, die Unterstützung für Saudi-Arabiens Krieg im Jemen einzustellen. Im Gegenzug hat sich Saudi-Arabien mit Russland und China – den größten Rivalen der USA – verbündet, indem es sich mit Russland gegen die von den USA verhängten Sanktionen verbündete und eine strategische Partnerschaft mit China einging.

Im Juli flog Biden nach Saudi-Arabien, um eine Neuausrichtung der Beziehungen und eine Erhöhung der Ölproduktion anzustreben, um die durch die Sanktionen gegen Russland verursachten weltweit steigenden Preise auszugleichen und die Wirksamkeit dieser Sanktionen zu verbessern. Biden bot Saudi-Arabien eine erweiterte „strategische Partnerschaft“, eine „Verpflichtung zur Unterstützung der Sicherheit und der territorialen Verteidigung Saudi-Arabiens“ und eine weitere Verpflichtung zur Aufrechterhaltung Saudi-Arabiens als dominierende Macht in der Region an.

Im Oktober übermittelte Saudi-Arabien seine Antwort. Die OPEC+ kündigte an, die Ölproduktion um zwei Millionen Barrel pro Tag zu kürzen, was einer Verringerung des täglichen weltweiten Angebots um 2 % entspricht und damit höher ausfiel als erwartet und die größte Kürzung seit über zwei Jahren darstellt.

Saudi-Arabien hat jedoch nicht nur Bidens Bitte abgelehnt. Sie haben sich nicht nur geweigert, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Sie haben sich auf die Seite Russlands gestellt. Die Entscheidung, die Ölproduktion zu drosseln, war keine alleinige Entscheidung der OPEC. Die Entscheidung wurde von der OPEC+ getroffen, einer Organisation von OPEC- und Nicht-OPEC-Ölförderländern, der auch Russland angehört. Daher wird die saudische Entscheidung vom Weißen Haus als mit Russland abgestimmt und als Beweis dafür angesehen, dass Saudi-Arabien sich offen auf die Seite Russlands stellt. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte: „Es ist klar, dass sich die OPEC+ mit der heutigen Ankündigung auf die Seite Russlands stellt.“

Trotz der Ablehnung Saudi-Arabiens und dem, was Annelle Sheline, Research Fellow für das Nahostprogramm am Quincy Institute, als „Beweis von MBS, dass er nicht an einer engen Beziehung interessiert ist“ bezeichnete, umwirbt Biden Saudi-Arabien und Mohammed bin Salman persönlich weiterhin mit Geschenken.

Sheline sagte mir, dass „es bestimmte Akteure in der Regierung gibt, darunter [der stellvertretende Assistent von Präsident Biden] Brett McGurk und [der stellvertretende Verteidigungsminister für Politik] Colin Kahl, die der Meinung sind, dass die USA auf jeden Fall enge Beziehungen zu den Saudis (und den Emiraten) unterhalten müssen“.

Sheline sagt, dass das Engagement „teilweise durch die Feindseligkeit gegenüber dem Iran angetrieben“ und von Waffenherstellern gefördert wird: „Saudi-Arabien ist nach wie vor der wichtigste Kunde der US-Waffenindustrie“.

Biden versucht also weiterhin, Saudi-Arabien zu einer exklusiven unipolaren Beziehung zu verführen. Im Jahr 2018 wurde der Kolumnist der Washington Post, Jamal Khashoggi, von einem saudi-arabischen Killerkommando ermordet. Im Februar 2021 wurde schließlich ein US-Geheimdienstbericht veröffentlicht, aus dem hervorging, dass hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter glauben, dass das Killerkommando unter dem Kommando von Mohammed bin Salman stand.

Trotz dieses Wissens um die Verantwortung und Schuld des Kronprinzen entschied die Regierung Biden im November, dass der Kronprinz als Staatsoberhaupt Immunität vor der Gerichtsbarkeit der US-Gerichte genieße. Diese Entscheidung ließ einem Bundesrichter in Washington keine andere Wahl, als die Klage gegen Mohammed bin Salman widerstrebend abzuweisen. „Trotz des Unbehagens des Gerichts“, so der Richter, „haben die Vereinigten Staaten dem Gericht mitgeteilt, dass er immun ist.“

Da dies immer noch nicht ausreichte, um MBS zurückzugewinnen, brachte Biden ein weiteres Geschenk. Am 13. Dezember zog Senator Bernie Sanders gegen den heftigen Widerstand der Biden-Regierung seine Resolution zu den Kriegsbefugnissen zurück, mit der die Unterstützung der USA für den von Saudi-Arabien geführten Krieg gegen den Jemen beendet worden wäre.

Der Krieg der von Saudi-Arabien geführten Koalition ist vielleicht der verheerendste Krieg der Welt und hat „fast 400.000 Zivilisten getötet und 16 Millionen Menschen an den Rand des Verhungerns gebracht.“ Die USA haben „die schlimmste humanitäre Krise der Welt“ mit 55 Milliarden Dollar finanziert. Sie haben Piloten ausgebildet, Flugzeuge geliefert, Waffen gewartet und logistische und geheimdienstliche Unterstützung geleistet.

Das Gesetz über die Kriegsbefugnisse im Jemen hätte die Weitergabe von Informationen durch die USA und die logistische Unterstützung, die die saudischen Luftangriffe ermöglicht, beendet. Aber Biden hat sich sehr dafür eingesetzt, das Jemen-Kriegsbefugnisgesetz zu verhindern und den von Saudi-Arabien geführten Krieg als ein weiteres Geschenk an Saudi-Arabien und Mohammed bin Salman zu unterstützen. Bidens harte Arbeit bringt ihn „in die ungewöhnliche Lage“, so die Washington Post, „sich gegen den Versuch zu stellen, ein saudisches Regime zu bestrafen, das alles andere als freundlich zu ihm war.“

Das Weiße Haus verteilte Gesprächsleitfäden an die Senatoren, die versprachen, dass „wenn diese Resolution dem Präsidenten vorgelegt wird, seine Mitarbeiter dem Präsidenten empfehlen werden, ein Veto einzulegen“. Das Weiße Haus argumentierte, dass die Resolution die fragile Pause im Krieg gefährden könnte. Es argumentierte, die Resolution sei angesichts der erfolgreichen US-Diplomatie unnötig. Und das grausamste Argument: da die Resolution den Austausch von Geheimdienstinformationen und logistische Unterstützung als „Feindseligkeiten“ bezeichnet, könnte sie „echte Auswirkungen auf unsere derzeitige Unterstützung für die Ukraine haben“. Auf brutale Weise ist die Regierung Biden bereit, Tausende in einem Krieg verhungern und sterben zu lassen, um die Beteiligung an einem anderen zu schützen.

Doch all dieses Werben reichte nicht aus, um Saudi-Arabien wieder in eine exklusive Beziehung in einer von den USA geführten unipolaren Welt zu locken. Saudi-Arabien steckte die Geschenke ein und begrüßte dann einen Besuch Chinas.

Am 9. Dezember besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping Saudi-Arabien, wo die beiden Länder versprachen, „die Kerninteressen des jeweils anderen entschlossen zu unterstützen“, und eine gemeinsame Erklärung unterzeichneten, die sie als „umfassende strategische Partnerschaft … zwischen dem Königreich und China“ bezeichneten.

Xi bezeichnete den Besuch als den Beginn einer „neuen Ära“ in den Beziehungen. Er versprach, weiterhin große Mengen Öl aus der Region zu importieren, und schlug vor, die Öltransaktionen mit dem Yuan zu bezahlen, was die USA schwächen und die Multipolarität stärken würde.

Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud wies Bidens Beharren auf einer exklusiven Beziehung in einer unipolaren Welt zurück und betonte, dass man eine Beziehung zu beiden Seiten haben könne. „Wir glauben nicht an eine Polarisierung oder an die Wahl zwischen zwei Seiten“, sagte er.

Nicht zu polarisieren oder sich für eine Seite zu entscheiden, ist das Bekenntnis zu einer multipolaren Welt. Sheline sagte mir, dass „aus saudischer Sicht China die Zukunft ist: China ist der wichtigste Kunde der Saudis“. Laut einem Bericht der New York Times „hat Prinz Mohammed die Bemühungen um eine Diversifizierung der saudi-arabischen Allianzen beschleunigt und versucht, die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten als wichtigstem Sicherheitsgaranten und Waffenlieferanten zu überwinden und einen unabhängigeren Weg einzuschlagen.“

Saudi-Arabien und China unterzeichneten einen Plan zur Abstimmung der „Synergie“ zwischen Chinas Seidenstraßeninitiative und Saudi-Arabiens Vision 2030, der die beiden Länder noch enger miteinander verbindet.

Das Treffen und die umfassende strategische Partnerschaft sind eine sehr wichtige Entwicklung. Sie ist jedoch nicht überraschend. „China stellt für Saudi-Arabien die Zukunft dar“, sagte mir Sheline, „zum Teil, weil China sich verpflichtet hat, mit den Saudis zusammenzuarbeiten, um ihre Wirtschaft zu diversifizieren, etwas, worauf MBS mit der Vision 2030 seinen ganzen Ruf gesetzt hat, während die USA wirklich nur militärische Ausrüstung und die damit verbundene Sicherheitskooperation anbieten.“

Die weitere Verflechtung Saudi-Arabiens mit China und Russland, zwei Ländern, mit denen die USA um die Treue Saudi-Arabiens rivalisieren, ist keine Entscheidung für die eine oder die andere Seite. Saudi-Arabien hat nicht mehr das Gefühl, dass es in seinem Interesse liegt, sich für eine Seite entscheiden zu müssen, wenn es in die Zukunft geht. Das ist das Wesen der neuen multipolaren Welt, die Saudi-Arabien sieht.

Und das ist das wesentliche Problem in den Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien. Die USA fordern immer noch eine exklusive Partnerschaft in der unipolaren Welt, an die sie sich klammern; Saudi-Arabien sieht nun eine multipolare Welt, in der es sich zu sehr auf einen Pol verlassen hat und versucht, seine internationalen Beziehungen neu auszutarieren. Die USA buhlen verzweifelt um eine Beziehung, die Saudi-Arabien aus seiner Weltsicht heraus nicht mehr eingehen kann.

