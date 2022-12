Corona, oder was?

Liebe Mitstreiter,

sieben Tage lag ich jetzt flach, aber so richtig flach. Zwei Tage Dauerhusten, wobei ich das Gefühl hatte, der Brustkorb fliegt mir weg. Erstaunlicherweise kein Fieber dabei. Und sieben Tage in Quarantäne. Sieben Tage so gut wie nichts gegessen und nur Wasser getrunken ist schon echt eine Herausforderung.

Quarantäne bedeutet kein Einkauf. Heute aber kam die Rettung. Unsere lieben Nachbarn Anne und Miguel haben uns mit reichlich Vitaminsäften versorgt. Zwei Liter O-Saft und ein Liter schwarze Johannisbeere zeigen bereits Wirkung.

Demnächst gehts weiter!

(Visited 34 times, 37 visits today)