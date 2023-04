China und Brasilien sind führend bei der Zerschlagung der US-Wirtschaftsmacht im Ausland

W. T. Whitney (antikrieg)

Vor 200 Jahren verkündeten die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin und haben seitdem die Angelegenheiten Lateinamerikas und der Karibik zu ihrem Vorteil geregelt. Dennoch gingen die Kämpfe um nationale und regionale Unabhängigkeit weiter, und die armen und marginalisierten Bevölkerungsschichten leisteten Widerstand. Schließlich kam es zu indigenen Bewegungen, Gewerkschaftsmobilisierungen und progressiven und sozialistisch gesinnten Regierungen. Die revolutionäre Regierung Kubas hat 63 Jahre überdauert.

Der politische Einfluss der USA mag schwächer geworden sein, aber die Kontrolle der USA über die Wirtschaft der Region ist nach wie vor stark; nach dem Zweiten Weltkrieg erstreckte sie sich weltweit. Jetzt zeigen sich Risse. Vor allem die Rolle des US-Dollars als dominierende Währung der Weltwirtschaft könnte am Ende sein.

Im Jahr 1944 beschlossen 44 alliierte Nationen, dass der Wert ihrer verschiedenen Währungen mit dem Wert des US-Dollars und nicht mit dem Wert des Goldes korrelieren sollte. Seitdem stützen sich die Nationen bei ihren Reservewährungen, im Außenhandel und bei Bankgeschäften auf den US-Dollar.

Dafür schien es gute Gründe zu geben. Die Vereinigten Staaten waren bei der Herstellung und Vermarktung von Waren führend, so dass der Wert des Dollars vermutlich stabil und vorhersehbar bleiben würde. Der Dollar wäre für Banker und Händler leicht zugänglich, und seine Bewertung wäre unzweideutig. Außerdem konnten die Länder ihre Währungsreserven durch die Dollars aufstocken, die sie in Form von Anleihen anhäuften, die von den zunehmend verschuldeten Vereinigten Staaten von Amerika verkauft wurden.

Die Vereinigten Staaten haben davon profitiert. Beim Währungsumtausch mit dem Dollar entstehen den amerikanischen Unternehmen und Privatpersonen nur geringe Zusatzkosten. US-Importeure wissen, dass Produkte, die sie im Ausland kaufen, umso billiger werden, je mehr der Dollar an Wert gewinnt. Die US-Kreditkosten im Ausland sind relativ niedrig, weil US-Anleihen und die Investitionen, die sie in Dollar darstellen, im Ausland aus einer Vielzahl von Gründen attraktiv sind.

Die Dominanz des Dollars hat im Ausland Schmerzen verursacht. Exporteure in die Vereinigten Staaten müssen einen Schlag einstecken, wenn der Wechselkurs des Dollars schwächer wird. Importeure von US-Waren leiden, wenn der Dollar stärker wird.

Vor allem aber erhält die US-Regierung die Möglichkeit, feindliche Länder zu bestrafen, wenn diese bei internationalen Transaktionen Dollar verwenden. Sie verhängt Wirtschaftssanktionen, die vorschreiben, dass der Dollar bei Überseetransaktionen eines Ziellandes nicht verwendet werden darf. Das US-Finanzministerium bestraft ausländische Banken und Unternehmen, die sich nicht daran halten. Zu den sanktionierten Ländern gehören Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Venezuela, Nicaragua und in jüngster Zeit auch China und Russland.

Der häufige Rückgriff der US-Regierung auf Wirtschaftssanktionen hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Forderung nach einem neuen internationalen Währungssystem laut wurde. Die Konfiszierung von Währungsreserven, die in amerikanischen und europäischen Banken deponiert sind und die dem Iran, Venezuela und Afghanistan gehören, haben ebenfalls den Ruf nach einem Wechsel verstärkt.

Am 29. März kündigten China und Brasilien an, dass sie ihre eigenen Währungen im Handel miteinander verwenden werden. China ist der größte Handelspartner Brasiliens. Die chinesische Währung Renminbi macht derzeit einen großen Teil der brasilianischen Währungsreserven aus.

Zu Beginn des Jahres 2023 schlugen Brasilien und Argentinien eine Zusammenarbeit zur Schaffung einer gemeinsamen Währung für sich selbst vor. Auf der Januar-Tagung der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) erklärte der brasilianische Präsident Lula da Silva: „Wenn es nach mir ginge, würde ich eine gemeinsame Währung für die Region fördern.“ Er würde sie „SUR“ (Süden) nennen. Das regionale Bündnis ALBA schlug 2009 eine elektronische Währung namens Sucre“ vor, um die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern.

Die ehemalige brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff wurde kürzlich zur Leiterin der Neuen Entwicklungsbank ernannt, die ihren Sitz in Shanghai hat und den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) dient. Die Bank stellt eine Alternative zu dem von den USA dominierten Internationalen Währungsfonds und der Weltbank dar.

Die Abkehr von der Dollar-Abhängigkeit ist auch anderswo zu beobachten.

Auf einem russisch-indischen „Forum für strategische Partnerschaft“ kündigte ein russischer Beamter kürzlich an, dass die BRICS-Staaten eine neue Währung einführen würden und dass die offizielle Ankündigung auf dem BRICS-Gipfel im August in Durban, Südafrika, erfolgen würde.

Auf die BRICS-Staaten entfallen „40 % der Weltbevölkerung und ein Viertel des weltweiten BIP“. Laut People’s Dispatch werden der Iran und Saudi-Arabien, die kürzlich ein Friedensabkommen unterzeichnet haben, den BRICS-Ländern bald beitreten. Ägypten, Algerien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mexiko, Argentinien und Nigeria ziehen dies offenbar in Erwägung. Der Wert der neuen Währungen wird sich nicht nach einer anderen Währung richten, sondern nach dem Wert von „Produkten, seltenen Erden oder Erde“.

Der Iran und Russland haben sich im Januar auf Methoden geeinigt, mit denen das SWIFT-Bankensystem umgangen werden kann, das Instrument der USA zur Aufrechterhaltung ihrer Dollar-Vorherrschaft. Um die US-Sanktionen zu umgehen, setzen die beiden Länder bei den meisten Transaktionen auf ihre eigenen Währungen.

Auf ihrem Gipfeltreffen im März bekräftigten die russische und die chinesische Führung ihre Absicht, den bilateralen Handel auszuweiten und ihre eigenen Währungen zu verwenden. China verwendet zunehmend seine eigene Währung im Handel mit asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern. Der Yuan „ist inzwischen die fünftgrößte Zahlungswährung der Welt, die drittgrößte Währung im Handelsverkehr und die fünftgrößte Reservewährung“, so die Global Times.

Saudi-Arabien steht kurz davor, Öl und Erdgas in anderen Währungen als dem Dollar zu verkaufen, und China bezahlt die arabischen Golfstaaten gelegentlich in Yuan für diese Produkte.

Die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der Mitgliedsstaaten des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) trafen sich am 28. März in Indonesien. Ganz oben auf der Tagesordnung standen „Diskussionen über die Verringerung der Abhängigkeit von US-Dollar, Euro, Yen und britischem Pfund bei Finanztransaktionen und die Umstellung auf Abrechnungen in lokalen Währungen“. Die ASEAN-Staaten, ein Zusammenschluss von 10 südostasiatischen Ländern, entwickeln ein digitales Zahlungssystem für die Transaktionen der Mitgliedsstaaten.

Die Dominanz des Dollars könnte auch im Inland an Attraktivität verlieren. Der ehemalige Chefvolkswirt von Goldman Sachs, Jim O’Neill, behauptet, dass der US-Dollar eine viel zu dominante Rolle im globalen Finanzwesen spielt … Wann immer die US-Notenbank eine Phase der geldpolitischen Straffung oder im Gegenteil eine Phase der Lockerung eingeleitet hat, waren die Auswirkungen auf den Wert des Dollars und die Folgewirkungen dramatisch.“

Gillian Tell, Vorsitzende des Redaktionsausschusses der Financial Times, stellt fest, dass „die Befürchtung im Raum steht, dass die Turbulenzen im US-Bankenwesen, die Inflation und der sich abzeichnende Kampf um die Schuldenobergrenze in diesem Monat die Attraktivität von auf dem Dollar basierenden Vermögenswerten verringern“. Außerdem „könnte ein multipolares Muster für die amerikanischen Politiker ein Schock sein, wenn man bedenkt, wie viel Außenfinanzierung die USA benötigen“.

Es gibt noch weitreichendere Implikationen. Der argentinische Wirtschaftswissenschaftler Julio Gambina beklagt die „Unordnung in der Weltwirtschaft … [und] diese unilaterale Haltung, die die US-Sanktionen darstellen“. In einem Interview vom 29. März weist Gambina darauf hin, dass „Reichtum einen Vater und eine Mutter hat: Arbeit und Natur“.

Er fügt hinzu, dass „Lateinamerika und die Karibik … wo die Ungleichheit am stärksten zunimmt … eine hochqualifizierte Arbeiterklasse haben, die bereit ist, die Produktion von Reichtum voranzutreiben. Wir haben die Ressource des gemeinsamen Vermögens für eine souveräne Entwicklung, durch die die Interessen unserer Völker und die Reproduktion der Natur, des Lebens und der Gesellschaft verteidigt werden.“

(Visited 1 times, 1 visits today)