Zehn Gründe, grüne Politik in den Müll zu werfen

Teil I

Von Mark Keenan (globalresearch)

In einem neuen Buch mit dem Titel „The Lies of Green Politics and How the Green Party Betrayed the People of Ireland“ beschreibe ich eine Reihe der wichtigsten Unwahrheiten der modernen grünen Politik. Diese beinhalten:

1. Der Klimawandel wird nicht durch CO2-Emissionen oder Methan von Nutztieren wie Kühen verursacht. Dies sind nicht die dominierenden Faktoren des Klimawandels.

In einem Artikel, den ich ursprünglich im Februar 2023 mit dem Titel „ 1500 Wissenschaftler sagen: „Der Klimawandel ist nicht auf CO2 zurückzuführen“ – die echte Umweltbewegung wurde gekapert“ veröffentlichte, habe ich Beweise und Aussagen renommierter internationaler Klimawissenschaftler vorgelegt, die der Behauptung der Vereinten Nationen widersprechen, dass der Klimawandel durch CO2 verursacht wird CO 2 -Emissionen oder Methan. Ich verwies auch auf die Schlussfolgerung von 1500 Klimawissenschaftlern und Klimaexperten der Climate Intelligence Foundation (CLINTEL), dass sich das Klima auf natürliche und langsame Weise in seinem eigenen Zyklus ändert und dass die Sonnenaktivität der dominierende Faktor für das Klima ist; und dass CO 2 -Emissionen oder Methan von Nutztieren wie Kühen nicht die dominierenden Faktoren des Klimawandels sind. Die Zahl der Unterzeichner dieser CLINTEL-Weltklimaerklärung ist mittlerweile auf 1860 gestiegen. Dieses Thema wird ausführlich in den Büchern „ Transcending the Climate Change Deception Toward Real Sustainability“ und im Buch „Climate CO2 Hoax“ beschrieben .

Zu den Schlussfolgerungen der Climate Intelligence Foundation gehören:

„Es gibt keinen Klimanotstand. Daher besteht kein Grund zur Panik und Besorgnis. Sowohl natürliche als auch anthropogene Faktoren verursachen eine Erwärmung … Die Erwärmung verläuft viel langsamer als vorhergesagt … Die Klimapolitik stützt sich auf unzureichende Modelle … CO 2 ist pflanzliche Nahrung, die Grundlage allen Lebens auf der Erde : CO 2 ist kein Schadstoff. Es ist lebenswichtig für alles Leben auf der Erde. Photosynthese ist ein Segen. Mehr CO 2 kommt der Natur zugute und macht die Erde grüner: Zusätzliches CO 2 in der Luft hat das Wachstum der globalen Pflanzenbiomasse gefördert. Es ist auch gut für die Landwirtschaft und steigert die Ernteerträge weltweit.“

Patrick Moore, Mitbegründer von Greenpeace und sieben Jahre lang Präsident von Greenpeace in Kanada, erklärt:

„Die gesamte Klimakrise ist nicht nur eine Fake News, sie ist eine Fake-Wissenschaft … Natürlich ist der Klimawandel real, er findet seit Anbeginn der Zeit statt, aber er ist nicht gefährlich und wird nicht von Menschen verursacht … Die meisten Wissenschaftler sagen, es sei eine Krise.“ sind auf unbefristete staatliche Zuschüsse angewiesen.

Ich war einer der (Greenpeace-)Gründer … Mitte der 80er Jahre … wurden wir von der extremen Linken gekapert, die Greenpeace im Grunde genommen von einer wissenschaftsbasierten Organisation zu einer Organisation machte, die auf Sensationsgier, Fehlinformationen und Angst basiert … Sie haben keine Planen Sie, 8 Milliarden Menschen ohne fossile Brennstoffe zu ernähren oder die Lebensmittel in die Städte zu bringen …“ – Patrick Moore, Mitbegründer von Greenpeace

Die Vereinten Nationen und das globalistische Weltwirtschaftsforum in Davos erklären die Notwendigkeit, bis 2050 das weltweite Ziel von „Netto-Null-Kohlenstoff“ zu erreichen. Weltweit sind Transformationen in unzähligen Volkswirtschaften im Gange – sie bereiten die Bühne für die Schaffung dessen, was in den 1970er Jahren als das Neue bezeichnet wurde Internationale Wirtschaftsordnung. In Wirklichkeit ist es eine Blaupause für einen weltweiten technokratischen totalitären Unternehmenskommunismus. Die EU, von Anfang an ein politisches Projekt der Globalisten, führt diese unsinnige, finstere Agenda an und plant, bis 2050 der erste „kohlenstoffneutrale“ Kontinent der Welt zu werden und seine CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 % zu reduzieren.

Mit einem faktischen Monopol auf Mainstream-Medien und soziale Medien hat die „Klimawandel wird durch CO2 verursacht“-Lobby die Welt einer Gehirnwäsche unterzogen, damit sie glaubt, dass wir Kohlenwasserstoffe wie Erdöl, Erdgas, Kohle und sogar den „kohlenstofffreien“ Atomstrom eliminieren sollten 2050, dass wir hoffentlich einen Anstieg der durchschnittlichen Welttemperatur um 1,5 bis 2 Grad Celsius vermeiden können. Das Problem dabei ist, dass es sich um einen Deckmantel für eine teuflische Hintergedanken handelt.

Mittlerweile ist die Angsterzählung so lächerlich geworden, dass jedes Wetterkapriol als „Klimakrise“ behandelt wird. Der gesamte Grund für den Übergang zu Energiequellen wie Sonne oder Wind ist jedoch die Behauptung, dass CO2 ein Treibhausgas ist, das in die Atmosphäre aufsteigt und angeblich die Erde darunter erwärmt. Die Realität ist jedoch, dass CO2 nicht in die Atmosphäre gelangen kann . CO2 (Kohlendioxid) ist kein Kohlenstoff oder Ruß. Es ist ein unsichtbares, geruchloses Gas, das für die Photosynthese von Pflanzen und allen Lebensformen auf der Erde, uns eingeschlossen, unerlässlich ist.

„CO2 hat ein Molekulargewicht von knapp über 44, während Luft (hauptsächlich Sauerstoff und Stickstoff) ein Molekulargewicht von nur 29 hat. Das spezifische Gewicht von CO2 ist etwa 1,5-mal größer als das von Luft. Das würde darauf hindeuten, dass CO2-Abgase von Fahrzeugen oder Kraftwerken nicht etwa 12 Meilen oder mehr über der Erde in die Atmosphäre aufsteigen und dort den befürchteten Treibhauseffekt auslösen.“ – F. William Engdahl, Autor und Berater für strategische Risiken

Der Mythos des vom Menschen verursachten Klimawandels aufgrund von CO2-Emissionen hat sich in allen politischen Parteien weltweit und in der Bevölkerung so sehr eingebürgert, dass es manchmal so aussieht, als lebe man in einer ganzen Gesellschaft, die „blind gegenüber der Wahrheit“ ist. Da fallen mir sofort Bilder aus dem apokalyptischen Film und Buch „Day of the Triffids“ ein. In diesem Buch ist fast die gesamte Erdbevölkerung körperlich erblindet. Im Jahr 2023 leben wir hier in einer Gesellschaft, die gegenüber der Wahrheit weitgehend „geistig blind“ geworden ist.

Was kann getan werden? Sie können einen Mann nicht wecken, der vorgibt zu schlafen, und Sie können einen Blinden nicht sehen lassen. Die bedauerliche Realität ist, dass die Blinden die Blinden führen; und die Politiker und Führer, egal welcher politischen Couleur, ob grün oder anders, werden niemals das Boot der „institutionellen Orthodoxie“ ins Wanken bringen oder auf ihre aufgeblähten Regierungsgehälter verzichten, unabhängig davon, ob sie sich der Wahrheit bewusst sind oder nicht.

2. Die aktuellen grünen Energie-/erneuerbaren Technologien, die von den Vereinten Nationen und dem WEF gefördert werden, sind keine tragfähige Lösung für die weltweite Energieversorgung.

Die meisten „grünen Richtlinien“ basieren auf mathematischem Wahnsinn und in den oben genannten Büchern (LINK HIER) beschreibe ich auch, dass die aktuellen grünen Energie-/erneuerbaren Technologien, die von der UN und dem WEF gefördert werden, keine tragfähige Lösung für die weltweite Energieversorgung darstellen. Auch wenn diese Technologien an bestimmten Standorten und in bestimmten Szenarios nur begrenzt realisierbar sind, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Energierendite der investierten Energie viel zu niedrig ist – im Grunde ist der gesamte Prozess mathematisch fehlerhaft.

Dies wird durch die Arbeit von Wissenschaftlern belegt, darunter Professor David MacKay, ehemaliger Regius-Professor für Ingenieurwissenschaften an der Universität Cambridge und ehemaliger wissenschaftlicher Chefberater des britischen Ministeriums für Energie und Klimawandel, in seinem Buch „Nachhaltige Energie ohne heiße Luft“[1]. Seine Analyse zeigt die mathematische Absurdität der Windenergie und dass eine Fläche, die doppelt so groß ist wie das gesamte Land Wales, vollständig mit Windkraftanlagen bedeckt sein müsste, um den Energiebedarf im Vereinigten Königreich, basierend auf dem durchschnittlichen Energieverbrauch pro Person, zu decken. Der Aufbau einer Windenergie-Infrastruktur ist in den meisten Teilen der Welt eine massive Verschwendung vorhandener fossiler Brennstoffressourcen.

Betrachten wir das Beispiel Deutschland, wie es in einem Artikel des strategischen Risikoberaters F. William Engdahl[2] ausführlich beschrieben wird. In Deutschland haben Angela Merkel und die Bundesregierung im Rahmen einer Regierungsstrategie aus dem Jahr 2001, die auf Solar-, Wind- und andere „erneuerbare Energien“ setzt, darauf abgezielt, Deutschland zur ersten Industrienation zu machen, die „kohlenstoffneutral“ ist. F. William Engdahl beschrieb Folgendes:

Diese Strategie war eine wirtschaftliche Katastrophe. Deutschland verfügte über eines der stabilsten, kostengünstigen und zuverlässigsten Stromerzeugungsnetze der industriellen Welt, doch heute ist Deutschland der teuerste Stromerzeuger der Welt.

Die energieineffizienten Wind- und Solarenergiekosten kosten heute etwa das Sieben- bis Neunfache von Gas. Um die Ziele bis 2030 zu erreichen, räumte die Deutsche Bank sogar ein, dass der Staat eine „Öko-Diktatur“ schaffen müsse[3].

Bis 2025 müssen schätzungsweise 25 % der bestehenden deutschen Windkraftanlagen ersetzt werden, und die Abfallentsorgung ist ein enormes Problem

Darüber hinaus ist ein enormer Einsatz von Beton und Aluminium erforderlich, um Solar- oder Windparks zu bauen, deren Produktion allesamt billige Energie erfordert; Aber Solar- und Windenergie sind nicht billig, sondern sehr teuer. Bedenken Sie auch, dass die Menge an zusätzlichem Strom, die für eine „kohlenstofffreie“ EU bis 2050 benötigt wird, weitaus größer sein würde als heute, da unzählige Millionen Batterieladegeräte zuverlässigen Netzstrom benötigen.

3. Ein Elektroauto zu fahren ist vorgetäuschter Umweltschutz – Elon Musk entlarvt

Die Grünen und die Fahrer von Elektrofahrzeugen sind ein Fan der Werbung von Großkonzernen und unwissentlich stolz auf sogenannte kohlenstoffarme Öko-Autos. Anscheinend nicht bewusst, dass die Herstellung von Millionen von Elektrofahrzeugbatterien riesige Bergbaubetriebe erfordert, um große Mengen an Seltenerdmetallen wie Lithium, Rhodium und Kobalt zu gewinnen und zu raffinieren; dass diese Metalle mit Maschinen aus dem Boden abgebaut werden müssen, die von kohlenstoffemittierenden Fahrzeugen angetrieben werden, die mit Diesel oder Benzin betrieben werden; und vor allem, dass die Bergbau- und Raffinerieprozesse eine erhebliche und umfassende Verschmutzung der Land-, Luft- und Wassersysteme verursachen können, beispielsweise im ländlichen China und in der Mongolei[4]. Im Gegensatz zur gefälschten Klimaagenda handelt es sich dabei um echte Umweltprobleme.

Haben diese verblendeten grünen Politiker darüber nachgedacht, welche ökologischen Konsequenzen es hätte, wenn die gesamte Weltbevölkerung auf Elektrofahrzeuge umgestellt würde, wenn beispielsweise eine Bevölkerung von 8 Milliarden etwa 2 Milliarden Elektrofahrzeuge nutzt, also etwa 1 pro Familie? Die tatsächliche Verschmutzung von Land- und Wassersystemen durch den Abbau von Seltenerdmetallen wie Lithium für Elektrofahrzeugbatterien wäre enorm. Sehen Sie sich zum Beispiel ein Bild von giftigen Lithiumlaugungsfeldern in Chile in meinem kürzlich erschienenen Artikel „ Fahren eines Elektroautos ist vorgetäuschter Umweltschutz – Elon Musk entlarvt“ an .

Darüber hinaus basiert die Forderung, den Benzin- oder Dieseltransport bis 2035 zugunsten von Elektrofahrzeugen einzustellen, auf einer Lüge, da die mit Lithium-Ionen-Batterien betriebenen Fahrzeuge einen gesamten „Kohlenstoff-Fußabdruck“ haben, wenn man die Auswirkungen des Lithiumabbaus und der Produktion aller Teile berücksichtigt. das ist schlimmer als Dieselautos. Die verblendeten Grünen versuchen, uns alle dazu zu bringen, Elektrofahrzeuge zu fahren, aber Elektrofahrzeuge werden immer noch mit Strom aus fossilen Brennstoffen angetrieben und werden dies höchstwahrscheinlich auch weiterhin tun. Darüber hinaus stellen Elektrofahrzeuge keineswegs eine effiziente Energienutzung dar, da der Wirkungsgrad dieses Elektrifizierungsprozesses vom Brunnen bis zum Tank auf nur etwa 37 % geschätzt wurde!

Unter den Menschen auf der ganzen Welt scheint die Erkenntnis zu wachsen, dass Elektromobilität so etwas wie ein „Weg ins Nirgendwo“ ist. Ich habe zum Beispiel das folgende Video aus Irland zur Kenntnis genommen, in dem der Verkehrsminister der Grünen des Landes kritisiert wird:

4. Den „grünen Schafen“ geht es darum, sich in das „akzeptierte“ UN-Narrativ zu Klima und nachhaltiger Entwicklung einzufügen

Die Idiotie der Position der Grünen zum Klima verwirrt den Verstand. Intelligente Menschen und echte Umweltschützer wissen inzwischen, dass der Klimawandel NICHT durch CO2-Emissionen oder Methan von Nutztieren wie Kühen verursacht wird, siehe diesen Artikel. Somit basiert die Mehrheit der Politik der Grünen, scheinbar weltweit, auf einer Lüge und ist völliger Unsinn. Eine Generation junger Menschen und verblendeter CO2-Aktivisten wurde wie Schafe in die Irre geführt. Die meisten Menschen sind schlau oder haben zumindest die Fähigkeit zu intelligenten Diskussionen – ich unterhalte mich gern mit Menschen. Allerdings machen „Gruppenpolitik“ und „Gruppendenken“ Menschen zu dummen Tieren – wie Schafen.

Den „grünen Schafen“ geht es darum, sich in die „akzeptierte Erzählung über den Klimawandel“ einzufügen und Dinge zu sagen, die von den Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld und ihrer Peergroup gutgeheißen werden können. Daher lassen sie ihr Ego und die Art und Weise, wie sie auf andere in ihrer Peergroup wirken, ihr Leben bestimmen. Solche Bedenken beeinträchtigen das Erlangen von Wissen und einer tieferen Bedeutung. Welches ist besser? Allen um Sie herum ein Bild zu vermitteln oder ein echter Mensch zu sein, der aufgeschlossen genug ist, die Forschung und Aussagen der fast 2.000 Wissenschaftler und Akademiker zu berücksichtigen, die das UN-Klimararrativ widerlegen, wie es in meinem Buch Climate CO2 Hoax beschrieben wird .

Bedauerlicherweise wird heutzutage jede Debatte über das UN-Narrativ, dass „der Klimawandel durch die Gase CO2 und Methan verursacht wird“, in der grünen Politik und in den meisten politischen Bereichen buchstäblich zum Erliegen gebracht. Die grünen Schafe sagen, es gäbe keinen Raum mehr für Debatten und übernehmen ihr falsches Klimawissen von den grün gestrichenen Institutionen der UN, einer nicht gewählten Organisation, die ursprünglich von den Bankendynastien Rothschild und Rockefeller gegründet und finanziert wurde. Mega-Bankendynastien, die die Vorboten einer umweltzerstörerischen Unternehmensglobalisierung sind, von der man annehmen könnte, dass ein echter Umweltschützer sie ablehnen würde.

5. Die Grünen behaupten, eine umweltpolitische Partei zu sein, unterstützen aber auf bizarre Weise die Politik internationaler Megabanken und internationaler Institutionen wie der UN und des WEF, die eine umweltzerstörerische „grün angemalte Globalisierung“ vorantreiben.

Grüne Politik ist falscher Umweltschutz. Die Grünen scheinen durch jahrzehntelange UN-Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen worden zu sein; und scheinen sich nicht darüber im Klaren zu sein, dass die eigentliche Umweltbewegung 1992 auf dem UN-Erdgipfel im Wesentlichen von der Rothschild-Bankendynastie „kapert“ wurde. Dies wird in einem kürzlich von mir verfassten Artikel detailliert und belegt [5]. Der Artikel enthält ein Video der Aussage des Whistleblowers George Hunt – diese Videoaussage kann (derzeit) im Internet angesehen werden[6].

Darüber hinaus befürworten die Grünen und scheinbar die meisten politischen Parteien heutzutage die trügerischen UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Ich habe die wahre Bedeutung der trügerischen SDGs in diesem Artikel und im Buch „ CO2 Climate Hoax – How Bankers Hijacked the Real Environment Movement“ umfassend entschlüsselt und entschlüsselt .

Meine Forschung zeigt, dass sich die grünen politischen Parteien, die in den frühen 1980er Jahren in vielen Ländern gegründet wurden, oft auf Maßnahmen für Ökologie, Ernährungssicherheit, lokale Widerstandsfähigkeit und lokale Regierungsführung konzentrierten. Heutzutage scheint dieser Fokus auf lokale Nachhaltigkeit jedoch weitgehend verdrängt worden zu sein. In der heutigen Zeit scheinen die verschiedenen Grünen in den jeweiligen Ländern weltweit seit mindestens 10 bis 15 Jahren im Allgemeinen mit der globalistischen Politik der institutionellen Mächte der EU und der Vereinten Nationen einverstanden zu sein. Doch trotz der grünen Fassade, die sie übernommen haben, sind die Institutionen der EU und der UN in Wirklichkeit Bastionen einer umweltzerstörerischen Globalisierung. Die grünen Lokalisten wurden nach und nach verdrängt oder durch einer Gehirnwäsche unterzogene grüne Globalisten ersetzt.

Die industrielle Globalisierung selbst und das ihr zugrunde liegende Schulden-Geld-System sind seit Jahrzehnten die Hauptursache für echte Umweltzerstörung und Verschmutzung der Land-, Luft- und Wassersysteme. Doch die grünen Politiker, denen die Umwelt am Herzen liegen soll, haben sich den Institutionen und Agenden derselben Kräfte der umweltzerstörerischen Globalisierung angeschlossen – der einzige Unterschied besteht nur in der „grün gestrichenen Globalisierung“.

Es scheint, dass die grünen Politiker entweder zu sehr von der UN-Klimapropaganda einer Gehirnwäsche unterzogen werden, einfach zu dumm sind, um dies zu bemerken, oder dass sie ihre hohen Gehälter als gewählte Parlamentsabgeordnete zu gern haben, als dass sie sich darum kümmern könnten.

Es ist anzumerken, dass es die Zentralbanker der Welt sind, die hinter der Entscheidung zur weltweiten Reduzierung der CO2-Emissionen stehen und die Weiterentwicklung des weltweiten Projekts zur Bekämpfung des vom Menschen verursachten Klimawandels vollständig finanzieren und kontrollieren. Bei diesem Projekt handelt es sich um den Versuch, die Aktivitäten der gesamten Weltbevölkerung zu dekarbonisieren. Im Dezember 2015 gründete die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), die weltweit Vermögenswerte in Höhe von 118 Billionen US-Dollar vertritt[ 7]. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Finanzialisierung der gesamten Weltwirtschaft auf der Verwirklichung unsinniger Ziele wie „Netto-Null-Treibhausgasemissionen“ basiert. Dem TCFD gehören Schlüsselpersonen der weltweit größten Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften an, darunter JP Morgan Chase; BlackRock; Barclays Bank; HSBC; Chinas ICBC-Bank; Tata Steel, ENI Oil, Dow Chemical und mehr.

Die Tatsache, dass die größten Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt, darunter BlackRock, Goldman Sachs, die Vereinten Nationen, die Weltbank, die Bank of England und andere Zentralbanken der BIZ, sich alle zusammengetan haben, um einen vagen, mathematisch unsinnigen „grünen“ Wirtschaft, ist kein Zufall. Es gibt noch eine andere Agenda, die nichts mit Umweltschutz zu tun hat. Die grüne Wirtschaft ist zusammen mit der UN-Agenda 2030 eine Agenda der Weltkontrolle und wird auch Billionen von Dollar für die Megabanken hinter den Kulissen generieren. Wenn sich die größten Banken, Konzerne und Institutionen der Welt zusammenschließen, um eine Klimaschutzagenda voranzutreiben, für die es keinerlei Beweise gibt, kann man erkennen, dass hinter den Kulissen eine weitere große Agenda im Gange ist.

Mark Gerard Keenan ist ein ehemaliger Wissenschaftler im Ministerium für Energie und Klimawandel der britischen Regierung und in der Umweltabteilung der Vereinten Nationen. Er ist Autor folgender Bücher:

