Die verheerenden ökologischen Nebenwirkungen des Elektroauto-Booms

Erstveröffentlichung am 7. August 2020

Die Vereinten Nationen (UN) gaben im August 2020 bekannt, dass der Elektroauto-Boom eine Reihe verheerender ökologischer Nebenwirkungen für den Planeten haben wird.

Während die Umstellung auf Elektroautos die anhaltenden Bemühungen widerspiegelt, die Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen zu verringern, warnt die UNO davor, dass die zur Herstellung von Elektroautobatterien verwendeten Rohstoffe in einer kleinen Anzahl von Ländern stark konzentriert sind und ihre Gewinnung und Veredelung eine ernsthafte Bedrohung darstellen die Umgebung.

Die UN-Handelsorganisation UNCTAD hat einen neuen Bericht herausgegeben , in dem einige der unbeabsichtigten negativen Folgen der Umstellung aufgeschlüsselt werden, darunter Umweltzerstörung sowie Menschenrechtsverletzungen.

Der Bericht stellt fest, dass Metalle wie Kobalt, Lithium, Mangan, Kupfer und Mineralien wie Graphit „eine bedeutende Rolle in energiebezogenen Technologien wie wiederaufladbaren Batterien spielen, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, die von der Elektronik bis hin zu Elektrofahrzeugen reichen bei erneuerbaren Energien wie Atom-, Wind- und Solarenergie.“

Einige dieser Rohstoffe sind ziemlich selten und haben nur wenige oder keine Substitute und sie stammen aus bestimmten Regionen der Welt. Mehr als die Hälfte der weltweiten Versorgung mit Lithium, beispielsweise einem Schlüsselbestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, stammt aus den Salzwüsten der Andenregion von Chile, Bolivien und Argentinien.

Die Produktion dieser Rohstoffe „ist oft mit unerwünschten ökologischen Fußabdrücken, schlechten Menschenrechten und Arbeitsschutz verbunden“, heißt es in dem Bericht.

In Chile zum Beispiel „verbraucht der Lithiumabbau fast 65 % des Wassers in der Salar de Atamaca-Region des Landes, einem der trockensten Wüstengebiete der Welt, um Sole aus gebohrten Brunnen zu pumpen“, stellt die UNO fest, weil fast 2 Millionen Liter Wasser werden benötigt, um eine Tonne Lithium herzustellen.

Dies habe „zu Umweltzerstörung, Landschaftsschäden und Bodenverschmutzung, Grundwasserverarmung und -verschmutzung beigetragen“, so die UNO.

Die UNCTAD schätzt in ihrem Bericht, dass in den kommenden zehn Jahren etwa 23 Millionen Elektroautos verkauft werden, und infolgedessen wird der Markt für wiederaufladbare Autobatterien voraussichtlich in nur vier Jahren um über 700 Prozent von derzeit 7 Milliarden US-Dollar auf steigen 58 Milliarden Dollar bis 2024.

Neben Lithium ist Kobalt ein weiterer wichtiger Bestandteil von Batterien für Elektroautos, und zwei Drittel der gesamten Kobaltproduktion finden in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) statt, stellt die UNO fest.

Das UN-Kinderhilfswerk (UNICEF) berichtet, dass etwa 20 Prozent des aus der Demokratischen Republik Kongo gelieferten Kobalts aus handwerklichen Minen stammen, „wo Menschenrechtsverletzungen gemeldet wurden und bis zu 40.000 Kinder unter extrem gefährlichen Bedingungen in den Minen für mageres Einkommen arbeiten“.

Die UN befürchtet auch, dass Kobalt-Kupfer-Minen in der Demokratischen Republik Kongo Schwefelmineralien enthalten könnten, die zur Entwässerung von Säureminen (AMD) beitragen, einem Phänomen, das die Verschmutzung oder Kontamination von Oberflächengewässern verursacht und dadurch die Toxizität von Flüssen und Trinkwasser erhöht.

„Die Umweltauswirkungen des Graphitabbaus sind denen des Kobaltabbaus sehr ähnlich“, fügt der Bericht hinzu.

Im vergangenen Dezember sagte ein prominenter Professor an der Copenhagen Business School, dass Versuche, die globale Erwärmung durch das Fahren von Elektroautos einzudämmen, nichts anderes als „sinnlose Tugendzeichen“ seien.

„Es ist absurd, dass sich Bürger der Mittelklasse in fortgeschrittenen Volkswirtschaften einreden, dass der Verzehr von weniger Steaks oder das Pendeln in einem Toyota TM-0,18% Prius die steigenden Temperaturen bremsen wird“, sagte Bjørn Lomborg, Direktor des Copenhagen Consensus Center und Autor von Der skeptische Umweltschützer . „Obwohl ich Vegetarierin bin und kein Auto besitze, glaube ich, dass wir ehrlich sein müssen, was solche Entscheidungen erreichen können“, erklärte Lomborg. Obwohl Elektroautos „als umweltfreundlich gebrandmarkt werden“, ist die Tatsache, dass „die Erzeugung des benötigten Stroms fast immer mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe verbunden ist“, sagte er. „Darüber hinaus verursacht die Herstellung energieintensiver Batterien für diese Autos ausnahmslos erhebliche CO2-Emissionen“, schrieb er, sodass Elektroautos ein enormes Kohlenstoffdefizit haben, wenn sie auf die Straße kommen, und „erst nach 60.000 Kilometern mit der Emissionseinsparung beginnen“.

Selbst wenn der Anteil der Elektroautos weltweit auf das 15-fache der heutigen Zahl steigen würde, würden Elektroautos die globalen CO2-Emissionen nur um 1 Prozent reduzieren, erklärte er unter Berufung auf einen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA).

IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol sagte seinerseits, dass Elektroautos im Jahr 2018 weltweit 40 Millionen Tonnen CO2 eingespart haben, was ausreicht, um die globalen Temperaturen um lediglich 0,000018 °C – oder etwas mehr als ein Hunderttausendstel Grad Celsius – zu senken. bis Ende des Jahrhunderts .

„Wer glaubt, mit Elektroautos das Klima retten zu können, der irrt gewaltig“, sagte Birol.

