Das Federal Reserve Kartell: Die Lösung

Teil V einer fünfteiligen Serie

Von Dean Henderson (globalresearch)



Erstveröffentlichung am 26. Juni 2011.

Thomas Jefferson meinte über das von Rothschild angeführte Zentralbankenkartell „Acht Familien“, das die Vereinigten Staaten unter seine Kontrolle brachte: „Einzelne Akte der Tyrannei können der zufälligen Meinung des Tages zugeschrieben werden, aber eine Reihe von Unterdrückungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt begonnen haben, sind unveränderlich.“ Jeder Ministerwechsel beweist zu deutlich einen bewussten, systematischen Plan, uns in die Sklaverei zu führen.“

Zwei Jahrhunderte und ein paar Jahrzehnte später nutzt dieselbe Kabale Billionen-Geldwechsler – auf mysteriöse Weise immun gegenüber ihren eigenen Forderungen nach „breiten Opfern“ – den Schuldenhebel, um Zugeständnisse von den Menschen in Irland, Griechenland, Spanien, Portugal, Italien und jetzt auch in Irland zu erzwingen Vereinigte Staaten.

In ihrem nie endenden Bestreben, den Planeten zu unterwerfen, hat der IWF-Vollstrecker der Bankiers – chronischer Drangsalierer der Regierungen der Dritten Welt – seine Angriffsflächen auf die Welt gerichtet entwickelt. Um ihre schwindelerregende Konzentration wirtschaftliche Macht weiter voranzutreiben, bringen die jammernden Bankster eine riesige Abrissbirne in die globale Mittelschicht, während diese sich darauf vorbereitet, ihre Jungen zu essen.

Niemand kann behaupten, dass das US-Defizit kein Problem darstellt. Ein Großteil davon fällt bei der Zahlung der Zinsen für die Schulden in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar an. Gebeugte Kartell-Handlanger im Kongress mit Namen wie Cantor und Boehner plädieren dafür, ganze Regierungsabteilungen zu streichen, um die blutrünstigen Anleihegläubiger zu sättigen. Liberale plädieren für höhere Steuern für die Reiche und massive Kürzungen im Pentagon.

Ich stimme diesen letztgenannten Vorschlägen zu. Die Superreichen zahlen 90 % unter Eisenhower und 72 % unter Nixon. Beide Republik warenaner. Sie zahlen jetzt 33 %. Die meisten Konzerne und viele Eliten nutzen Offshore-Steueroasen und zahlen nichts.

Das Argument für eine progressive Besteuerung ist, dass diejenigen, die mehr von der Regierung profitieren, mehr zahlen sollten. Kartellapologeten verbreiten die Fiktion, dass die Armen die Steuergelder der Mittelschicht aufsaugen, was zu einer Spaltung zwischen den Armen und der Mittelschicht führt. Unterdessen ernährt sich der Finanzkrake der Acht Familien mächtig von der Öffentlichkeit, sei es die SEC (reiche Investoren), die FCC (Gulfstream-Jetflieger), das USDA (die reichsten Bauern bekommen die höchsten Schecks), Medicaid (Versicherungsbetrug, große Pharmaunternehmen). ) oder das Pentagon (Lockheed Martin, Halliburton, Blackwater).

Dennoch sind 14 Milliarden US-Dollar eine unüberwindbare Schuld. Erhöhte Steuern für die Superreichen in Verbindung mit einem weltweiten Rückzug des amerikanischen Militärs aus seiner derzeitigen Rolle als hessische Söldnertruppe für die Bankster der City of London werden zwar begrüßenswert sein, aber nicht ausreichen, um mit dieser Monsterverschuldung fertig zu werden, die Jefferson als „absichtlich „bezeichnete, systematischer Plan, uns in die Sklaverei zu zwingen“.

Der Dialog über das Defizit bleibt in einer winzigen intellektuellen Kiste gefangen, die von den Konzernmedien und ihren Kartellbesitzern der Federal Reserve geschaffen wurde. Aber es gibt einen anderen Weg.

Es ist ein Mythos, dass der Großteil dieser Schulden in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar den Chinesen oder anderen „Regierungen“ geschuldet ist. Der überwiegende Teil – rund 10 Milliarden US-Dollar – ist der Gruppe der Eight Families Federal Reserve zu verdanken.

In einem Artikel für Marketwatch vom 9. Juni 2011 erklärte Harm Bandholz, Chefökonom für die USA bei Unicredit, dass die Federal Reserve mit rund 14 % der Gesamtschulden der größten Inhaber von US-Schulden sei. Darin sind die Schulden der von Rothschild kontrollierten Zentralbanken anderer – darunter China, Japan und die Öl-Lehen des Golf-Kooperationsrates – nicht enthalten.

Im Rahmen des jüngsten QE2-Programms kaufte die Fed weitere Staatsanleihen im Wert von 600 Milliarden US-Dollar. Sie behaupten, es sei ein letzter verzweifelter Versuch, die Weltwirtschaft vor der Deflation zu retten. Stattdessen trieben wir die Bankster, die das zinslose, vom Steuerzahler unterstützte Geld erhielten, weiter in Richtung Deflation, indem sie sich weigerten, potenzielle Hausbesitzer oder Kleinunternehmen ihr Sozialgeld zu leihen.

Umgekehrt und mit dem Drucken von zinslosem Geld verbunden, schufen sie Inflation, indem sie mit Öl-, Nahrungsmittel- und Gold-Futures spekulierten und diese erhöhten US-Schulden an den Roulettetischen ihrer verschiedenen hundertprozentigen globalen Börsen spielten. Ist es da ein Wunder, dass die Klasse der Finanzparasiten jetzt lautstark QE3 fordert?

Was folgte, ist ein zehnstufiger Vorschlag, den Präsident Obama und der Kongress verabschieden könnten, um künftigen Generationen von Amerikanern die Schulden in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar zu ersparen. Diese sollten gleichzeitig im Rahmen eines gesamten umfassenden Finanzreformgesetzes erfolgen. Nach dem Vorbild der Freigabe strategischer Erdölreserven durch 27 Nationen in der vergangenen Woche sollte diese Maßnahme gemeinsam mit so vielen willigen Nationen wie möglich umgesetzt werden. Dieselbe von Rothschild geführte Kabale kontrolliert die Zentralbanken schnell aller Nationen, und die Macht liegt in der Masse.Wenn diese Maßnahmen getrennt oder nur von einer Nation ergriffen werden, wird das Kartell der Acht Familien seine finanzielle Macht nutzen, um die USA ins Visier zu nehmen und zu zerstören:

1) Führen Sie einen vom Finanzministerium verwalteten Infrastruktur-Investmentfonds ein, in den Arbeitnehmer nachdrücklich gefördert werden sollten, angesammelte Mittel aus ihren privaten 401K-Plänen zu verwenden. Dies ist wichtig, da das Börsencasino des Bankiers aufgrund der nächsten neun Schritte zusammengebrochen wird und die Arbeitnehmer vor diesem Ereignis geschützt werden müssen. Dieser Fonds kann zum Wiederaufbau der amerikanischen Infrastruktur genutzt werden, wobei amerikanische Arbeitnehmer als Kreditgeber fungieren und im Gegenzug einen angemessenen Zinssatz erhalten.

2) Die USA müssen sich aus der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der Welthandelsorganisation, der Weltbank, dem IWF und allen von den Acht Familien kontrollierten multilateralen Kreditfazilitäten zurückziehen. Wir würden durch die Finanzierung dieser Wohlfahrtssysteme der Banker Milliarden sparen und uns gleichzeitig von Regeln befreien, die unsere finanzielle Emanzipation verhindern.

3) Den Dollar von allen Währungskörben und Sonderziehungsrechten des IWF abkoppeln. Verbot des Dollarhandels an allen globalen Börsen. Dies wird eine Nachfrage nach Dollar schaffen und unsere stark abgewertete Währung stärken. Führen Sie Währungskontrollen durch, indem Sie den Dollar im Verhältnis 1:1 zum Euro , zum chinesischen Yuan , zum kanadischen Dollar und zum Schweizer Franken festlegen. 100:1 japanischer Yen . Während der asiatischen Finanzkrise 1997 legte der malaysische Premierminister Mahathir Mohamad die Währung des Landes fest – den Ringit .Es war die einzige Währung in der Region, die nicht abstürzte, als Rothschild-Frontmann George Soros die Region ins Visier nahm.

4) Verstaatlichung der Federal Reserve. Laut einem Londoner Anwalt, mit dem ich Kontakt hatte, gibt es im Federal Reserve Act eine Bestimmung, die es der US-Regierung erlaubt, die Satzung der Fed für 4 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Wir sollten diese Gebühren zahlen, die Charta der Fed widerrufen und einen neuen US-Dollar einführen, der vom Finanzministerium ausgegeben wird. Wenn der Dollar feststeht, kann der Vampire ihn nicht zum Absturz bringen.

5) Streichen Sie die Schulden in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar gegenüber den Illuminati- Bankern. Schuldenverpflichtungen gegenüber ausländischen Regierungen und kleinen Anleihegläubigern sollten zum Nennwert beglichen werden.

6) Verhaften Sie die Täter. Verfolgen Sie alle betrügerischen Transaktionen, an denen das Fed-Kartell beteiligt ist, im vollen Umfang des Gesetzes. Schicken Sie das FBI an die New York Fed. Beschlagnahmen Sie alle Dokumente. Beschlagnahme der dort gelagerten größten Goldreserven der Welt. Diese wurden von verschiedenen Regierungen gestohlen, darunter auch von unserem eigenen Ft. Knox-Reserven.

7) Vergessen Sie einfach die Aufhebung der Bush-Steuersenkungen für die Reichen. Der Spitzensteuersatz für Personen, die mehr als 1 Million US-Dollar pro Jahr verdienen, sollte auf 75 % angehoben werden. Personen, die mehr als 500.000 US-Dollar pro Jahr verdienen, sollten 50 % zahlen. Für alle Steuerklassen unter 75.000 US-Dollar pro Jahr sollten Steuersenkungen erfolgen . Wenn Sie mehr von der Regierung bekommen, müssen Sie dafür bezahlen, anstatt die Mittelschicht zu durchnässen und den Armen die Schuld zu geben.

8) Kürzung der Pentagon-Ausgaben. Schließung aller US-Militärstützpunkte auf ausländischem Boden, einschließlich dieser in Europa, Japan und Südkorea. Ziehen Sie sofort ALLE Truppen aus dem Irak und Afghanistan ab. Nutzen Sie die Ersparnisse, um staatliche und kleine Anleihegläubiger auszuzahlen.

9) Offshore-Banking für US-Bürger und Unternehmen verbieten. Bringen Sie Ihr Geld nach Hause und zahlen Sie Steuern dafür oder geben Sie Ihren US-Pass/Ihre Unternehmensurkunde ab. Der dramatische Anstieg der Steuereinnahmen würde ausreichen, um die verbleibenden Schulden gegenüber souveränen Regierungen und kleinen Anleihegläubigern zu begleichen und gleichzeitig unsere Verpflichtungen gegenüber dem Treuhandfonds der Sozialversicherung aufrechtzuerhalten.

10) Einführung einer einheitlichen Gesundheitsversorgung und Preiskontrollen für verschreibungspflichtige Medikamente. Die derzeitige Goldgrube der gewinnorientierten Gesundheitsversorgung der Unternehmen hängt für ihre hohen Gewinne von Krankheit und Gebrechen ab. Im Jahr 2006 gab die kanadische Regierung 3.678 US-Dollar pro Person für eine kostenlose Einzelversicherung für alle Bürger aus. Die US-Regierung gab 6.714 US-Dollar pro Person für die Deckung der Versicherungs-, Arzneimittel-, Krankenhaus- und AMA-Kartelle aus. Die wichtigsten, die durch die Eliminierung des von Versicherungen, Pharmazeutika, Krankenhausketten und Ärzten begonnenen Medicare-, Medicaid- und Sozialversicherungsbetrugs erzielt werden, werden dem US-Finanzministerium Milliarden einsparen.Es ist die einzige Lösung für explodierende und untragbare Gesundheitskosten.

Mit dieser Methode könnten die USA sowohl ihr Defizit als auch ihre Schulden innerhalb eines Jahres tilgen. Diese Maßnahmen sollten im Geheimen geplant und zügig und in rascher Folge eingeleitet werden. Sozialversicherung und Medicare werden gespart. Die Steuersätze der Mittelschicht werden sinken, während ihr Rentenfonds den Wiederaufbau eines Amerikas des 21. Jahrhunderts finanziert. Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe werden nach Hause zurückgegeben, da der chinesische Yuan eine dramatische Aufwertung erlebt hat. Unsere nationale Sicherheit wird gestärkt, wenn wir uns aus der Rolle des globalen Polizisten zurückziehen.

Wenn wir weiterhin in der von Banken hergestellten Umgehungsbox denken, haben unsere Kinder keine Zukunft. Sie werden in einem Dritten-Welt-Land leben, das nichts produziert und von Schuldeneintreiber-Parasiten beherrscht wird, die als „Finanzdienstleistungsindustrie“ bekannt sind.

Die vermögensvernichtenden Banker-Elite der „Acht Familien“ sind die Täter des US-Schuldenverbrechens. Sollte eine Frau, die vergewaltigt wird, die Strafe ihres Vergewaltigers verbüßen? Das ist absurd. Warum sollten dann Amerikaner oder eine andere Nation eine betrügerische Schuld begleichen, die ihnen von Betrügern aufgedrängt wurde? Es ist an der Zeit, dass Obama und der Kongress einen Rückgrat aufbauen und das kriminelle Federal-Reserve-Kartell zu „großen Opfern“ zwingen.

*

Dean Henderson ist der Autor von Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network und The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries. Seinen Left Hook-Blog finden Sie unter www.deanhenderson.wordpress.com

