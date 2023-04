CBD-Blüten – was steckt hinter dem Trend?

Die Cannabis-Pflanze gehört zur botanischen Gattung der Hanfgewächse, die Pflanze enthält mindestens 60 unterschiedliche Cannabinoide, von denen einige psychoaktiv wirken. Es gibt es eine weibliche und eine männliche Form der Pflanze, nur die weibliche Form „Cannabis sativa“ enthält genügend THC, der einen Rausch zulässt. Dabei ist die Cannabispflanze weit mehr als ein Rauschmittel.

Viele ihrer Wirkstoffe haben nützliche Eigenschaften für die Gesundheit. Besonders der Wirkstoff Cannabidiol, auch kurz CBD genannt, hat positive Wirkungen auf den Körper. Er kann dabei so aus der Pflanze extrahiert werden, dass der Wirkstoff THC gar nicht oder kaum vorhanden ist: So lassen sich auch CBD – Öle, Kristalle und Blüten. Hier kann man auf EU-Ebene die besten CBD-Blüten kaufen.

Der große Unterschied

Wenn wir also von Hanf oder Cannabis sprechen, gilt es, zwei vorherrschende Wirkstoffe zu unterscheiden, die beide in der Pflanze vorkommen.

Das CBD oder Cannabidiol. Die CBD-Wirkung ist entzündungshemmend, beruhigend und schmerzstillend. Spricht man heute von Cannabis Öl, wird meist „CBD-Öl“ gemeint, in dem CBD der vorherrschende Wirkstoff ist. Das THC, auch Tetrahydricannabinol genannt. Es wirkt psychoaktiv, berauschend, schwindelerregend, aber auch schlaffördernd und stark schmerzstillend. In den meisten CBD-Ölen ist entweder gar kein THC enthalten oder der THC-Gehalt liegt unter 0,2 %, sodass eine Rauschwirkung ausgeschlossen ist. Wer aus gesundheitlichen Gründen den Wirkstoff THC nutzen möchte, muss daher auf extra medizinische THC-Produkte zurückgreifen, die bislang nur auf Rezept zu erhalten sind. Nutzhanf betrifft diese Regelung nicht, denn Nutzhanf darf seit 1996 in Deutschland angebaut werden. Die einzelnen Bestandteile der Pflanze, also Fasern, Samen, Blätter und Blüten, werden zur Herstellung ganz unterschiedlicher Produkte benötigt. Je nach Terpengehalt der Pflanze variiert der Geruch und ist intensiv und erdig. Die Knospe hat an der Oberfläche eine haarähnliche Struktur, die Trichome, die eine Schutzschicht aus Harz bilden.

Auch als Wellnessprodukt beliebt

Es hat in den letzten Jahren aufgrund seiner potenziellen gesundheitsfördernden Eigenschaften und seiner Verwendung als Wellnessprodukt viel Aufmerksamkeit erlangt. Millionen Menschen weltweit haben das Potenzial bzw. die positiven Effekte von Cannabidiol, für ihr Wohlbefinden erkannt. Sowohl mit Blick auf die Themenfelder Erholung und Entspannung, als auch unter dem Gesichtspunkt einer von Natur aus unverfälschten Pflege. Das Angebot an maßgeschneiderten CBD Wellnessprodukten wird immer größer und bedient die Bedürfnisse nahezu aller Lebensbereiche.

CBD gegen Angstzustände

CBD hat entzündungshemmende, antioxidative, angstlösende und beruhigende Eigenschaften. Einige Menschen verwenden CBD zur Linderung von Stress und Angstzuständen, zur Verbesserung des Schlafs, zur Schmerzlinderung und zur Förderung einer allgemeinen Entspannung. Im Handel gibt es mittlerweile viele verschiedene Produkte mit Cannabidiol, abgekürzt CBD. Für die Herstellung von CBD-Öl lassen sich alle Pflanzenteile verwenden, also auch die Stiele und Blätter. Im Vergleich zum Rest des Pflanzenmaterials enthalten die Blüten der Hanfpflanze besonders viel von dem Wirkstoff Cannabidiol. In Geruch und Aussehen sind sie herkömmlichen Cannabisblüten sehr ähnlich, haben jedoch keine berauschende Wirkung.

Vielseitig von CBD

Ein Grund, warum CBD so viel Aufmerksamkeit erlangt hat, liegt in seiner potenziellen Vielseitigkeit. CBD kann in verschiedenen Formen verwendet werden, einschließlich Ölen, Kapseln, Cremes, Lotionen und sogar Lebensmitteln und Getränken. Es gibt auch spezialisierte CBD-Produkte für Haustiere. Darüber hinaus ist CBD nicht psychoaktiv, was bedeutet, dass es nicht die berauschenden Wirkungen von THC (Tetrahydrocannabinol), einem anderen Cannabinoid in Cannabis, hat. Dies macht CBD für viele Menschen attraktiv, die die potenziellen Vorteile von Cannabis ohne die psychoaktiven Effekte suchen.

