Bombe: Die NATO sagt „Krieg begann 2014“. „Gefälschter Vorwand“ zum Krieg gegen Russland? Um auf Artikel 5 des Atlantikvertrags zu berufen?

Stimme gilt als Pyatts: Ich denke, wir sind im Spiel. Das Klitschko [Vitaly Klitschko, einer von drei Hauptoppositionsführern] ist hier offensichtlich das komplizierte Elektron. Vor allem die Ankündigung von ihm als stellvertretender Premierminister und Sie haben einige meiner Notizen über die Probleme in der Ehe gerade jetzt gesehen, also versuchen wir, wirklich schnell zu lesen, wo er auf diesem Zeug ist. Aber ich denke, Ihr Argument an ihn, das Sie machen müssen, ich denke, das ist der nächste Telefonanruf, den Sie einrichten möchten, ist genau das, was Sie Yats [Arseniy Yatseniuk, der später Premierminister wurde ] , einem anderen Oppositionsführer]. Und ich bin froh, dass Sie ihn irgendwie auf die Stelle setzen, wo er in dieses Szenario passt. Und ich bin sehr froh, dass er gesagt hat, was er als Antwort gesagt hat.

Nuland: Gut. Ich glaube nicht, dass Klitsch in die Regierung gehen sollte. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist.

Pyatt: Ja. Ich denke… in Bezug darauf, dass er nicht in die Regierung geht, lassen Sie ihn einfach draußen bleiben und seine politischen Hausaufgaben und so machen. Ich denke nur an eine Art Prozess, der vorangeht, wir wollen die gemäßigten Demokraten zusammenhalten. Das Problem wird Tyahnybok [Oleh Tyahnybok], der andere Oppositionsführer] und seine Jungs sein, und ich bin sicher, dass das Teil dessen ist, was [Präsident Viktor] Janukowitsch zu all dem berechnet.

Nuland: [Breaks in] Ich denke, Yats ist der Typ, der die wirtschaftliche Erfahrung, die Regierungserfahrung hat. Er ist das… was er braucht, ist Klitsch und Tyahnybok auf der Außenseite. Er muss viermal in der Woche mit ihnen sprechen, weißt du. Ich denke nur, dass Klitsch hineingeht… er wird auf dieser Ebene für Jazeniuk arbeiten, es wird einfach nicht funktionieren. Bild: Tyannybok (Führer der Neonazi Svoboda Party (links), Jazeniuk (rechts)

Pyatt: Ja, nein, ich denke, das ist richtig. OK. Gut. Möchten Sie, dass wir einen Anruf mit ihm als nächsten Schritt einberufen?

Nuland: Mein Verständnis von diesem Anruf – aber Sie sagen mir – war, dass die großen drei in ihr eigenes Treffen gingen und dass Yats in diesem Zusammenhang ein… Drei-plus-Eins-Gespräch oder Drei-plus-Zwei mit Ihnen anbieten würde. Ist es nicht so, wie Sie es verstanden haben?

Pyatt: Nein Ich denke… ich meine, das ist es, was er vorgeschlagen hat, aber ich denke, nur zu wissen, dass die Dynamik, die mit ihnen war, wo Klitschko der Platzhirsch war, er wird eine Weile brauchen, um zu erscheinen, für jedes Treffen, das sie haben, und er spricht wahrscheinlich mit seinen Jungs an diesem Punkt, also denke ich, dass Sie auch die Chance haben, dass Sie sich direkt an die Hand nehmen.Dieses Zeug und hat uns hinter sich gelassen, bevor sie sich alle hinsetzen, und er erklärt, warum er es nicht mag.

Nuland: OK, gut. Ich bin glücklich. Warum streckt ihr ihn nicht aus und sieht, ob er vor oder nachher reden will.

Pyatt: OK, wird es tun. Danke.

Nuland: OK… noch eine Falte für Sie Geoff. [Ein Klick kann gehört werden] Ich kann mich nicht erinnern, ob ich Ihnen dies gesagt habe, oder wenn ich Washington nur dies gesagt habe, dass ich, als ich heute Morgen mit Jeff Feltman [Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für politische Angelegenheiten] sprach, er einen neuen Namen für den UN-Mann Robert Serry hatte, habe ich Ihnen heute Morgen geschrieben?

Pyatt: Ja, das habe ich gesehen.

Nuland: OK. Er hat jetzt sowohl Serry als auch [UN-Generalsekretär] Ban Ki-moon dazu gebracht, sich darauf zu einigen, dass Serry am Montag oder Dienstag kommen könnte. Das wäre also großartig, denke ich, dabei zu helfen, dieses Ding zu kleben und die UNO dabei zu helfen, sie zu kleben und, wissen Sie, die EU zu ficken. Pyatt: Nein, genau. Und ich denke, wir müssen etwas tun, um es zusammenzuhalten, weil man ziemlich sicher sein kann, dass, wenn es anfängt, an Höhe zu gewinnen, die Russen hinter den Kulissen arbeiten werden, um zu versuchen, es zu torpedieren. Und wieder die Tatsache, dass dies jetzt da draußen ist, Ich versuche immer noch herauszufinden, warum Janukowitsch (garpliert) das. In der Zwischenzeit gibt es jetzt ein Partei-der-Regionen-Fabriktreffen, das gerade stattfindet, und ich bin sicher, dass an dieser Stelle ein lebhaftes Argument in dieser Gruppe vor sich geht. Aber wie auch immer, wir könnten Gelee-Seite auf dieser Seite landen, wenn wir uns schnell bewegen. Also lassen Sie mich an Klitschko arbeiten und wenn Sie einfach behalten können… wir wollen versuchen, jemanden mit einer internationalen Persönlichkeit dazu zu bringen, hier herauszukommen und dieser Sache zu helfen, diese Sache zu hemmen. Das andere Problem ist eine Art Kontakt zu Janukowitsch, aber wir gruppieren uns wahrscheinlich morgen dazu, wenn wir sehen, wie die Dinge beginnen, um zu greifen.

Nuland: Also zu diesem Stück Geoff, als ich die Notiz [den nationalen Sicherheitsberater des US-Vizepräsidenten Jake] schrieb, Sullivan come back to me VFR [Direkt zu mir] und sagte, dass Sie [US-Vizepräsident Joe] Biden brauchen und ich sagte wahrscheinlich morgen für einen atta-boy und um die Deets [Details] zum Halten zu bringen. Biden ist also willens.