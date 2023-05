Augen auf bei der Berufswahl: Immer mehr Jobs werden durch KI ersetzt

Von Beate Steinmetz (ansage)

Vielen jungen Leuten fällt es immer schwerer, sich für einen Beruf zu entscheiden – und das kommt heute nicht von ungefähr, denn dabei gibt es immer mehr zu beachten, auch vieles, was früher nie ein Problem gewesen wäre. Während die Höhe des Einkommens, die Vereinbarkeit mit einem Privatleben (“Work-Life-Balance”) sowie das Arbeitsumfeld für viele schon immer wichtige Kriterien bei der Jobwahl waren, stellt sich seit einiger Zeit immer öfter die Frage, ob der vermeintliche Traumberuf nicht früher oder später von einer Künstlichen Intelligenz (KI) ersetzt werden könnte – und man daher, in weiser Voraussicht, nicht besser einen anderen Weg einschlagen sollte. Dies gilt leider für immer mehr Broterwerbe, welche einst als lukrativ oder zumindest sicher galten; insbesondere für eher monotone Tätigkeiten, wo man entweder kein oder nur ein oberflächlicher zwischenmenschlicher Kontakt (etwa zu Kunden) besteht, das heißt, also keine tiefgründigere, komplexere Kommunikation mit Empathievermögen und emotionaler Kompetenz gefragt ist, sondern sich in der Regel lediglich begrüßt und voneinander verabschiedet.Doch auch Berufe wie beispielsweise Kassierer sind bedroht. Keinem von uns dürften die immer häufiger in den verschiedensten Geschäften anzutreffenden, sogenannten SB-Kassen entgangen sein, der eine oder andere hat sie sicher auch schon selbst benutzt. Dies passiert so schleichend, dass es den meisten gar nicht auffällt. Zwar gibt es auch noch einige Läden, die nach wie vor komplett auf Kassen mit Kassierern aus Fleisch und Blut schwören; doch es werden weniger, woran die Kunden selbst auch nicht unschuldig sind. So vermeldete beispielsweise im März die „Schwäbische Zeitung” in einem Bericht über neu eingeführte SB-Kassen in einem OBI-Markt im Bodensee-Center, denen mehrere mit Menschen besetzte Kassen weichen mussten, dass diese neue Bezahlmethode bei den Kunden auf großen Anklang stoße. Eine Einkäuferin freut sich ob der angeblichen Sicherheit, die die neuen Kassen bieten: „Das ist idiotensicher.”

Gefahren durch KI werden verharmlost

Dieser vermeintliche Schutz für die Menschen, mit dem solche Great-Reset-kompatiblen Innovationen begründet sowie schmackhaft gemacht werden und mit dem man bereits sämtliche Corona- Maßnahmen samt Impfung rechtfertigte, bringt nur einen entscheidenden Nachteil mit sich: Ein Mangel an Freiheit und eine Zunahme von Kontrolle. Denn an vielen der SB-Kassen kann man nur mit Karte zahlen, was früher oder später wahrscheinlich an allen dieser Bezahlstellen der Fall sein wird. Dieser Fakt wird bei der „Schwäbischen” allerdings verharmlost oder besser gesagt sogar noch beschönigt, indem der Schreiber (dessen Job übrigens ebenfalls aufgrund von KI stark gefährdet ist) den Bezahlvorgang an den neuen Kassen als völlig unkompliziert darstellt. Die Kundin müsse ja „nur noch die Bankkarte vorhalten, ihre PIN eingeben und den Bon mitnehmen”. Als ob das so viel unkomplizierter als das Bezahlen an herkömmlichen Kassen wäre, wo man dem Mitarbeiter schließlich auch lediglich das Geld hinhalten, gegebenenfalls das Wechselgeld entgegennehmen und ebenfalls den Bon mitnehmen muss. Macht es zeitlich wirklich so einen großen Unterschied, ob jemand eine Karte oder Bargeld zückt und stattdessen zwar in jedem Fall kein Rückgeld erhält, dafür aber eine PIN eingeben muss?

Doch leider springen die meisten Kunden auf diese neue Form der Bezahlung an, angeblich erfreuen sie sich im OBI bei Jung und Alt großer Beliebtheit. Manche Einkäufer sind sogar regelrecht aus dem Häuschen, wie zumindest eine OBI-Mitarbeiterin behauptet: „Die Mehrheit ist begeistert.” Ob sie sich wohl keine Gedanken über die Zukunft ihres Arbeitsplatzes macht, der ja schließlich bald schon ebenfalls der KI zum Opfer fallen könnte? So weit scheint man hier nicht zu denken. Auch Marktleiter Burkhard Schmidt scheint seinen Posten nicht in Gefahr zu sehen. Der Austausch von Menschen gegen Maschinen ist für ihn „die Zukunft“.

Besonders monotone Tätigkeiten fallen der KI zum Opfer

Doch nicht nur Jobs im Einzelhandel sind dank KI dem Untergang geweiht. Auch das große amerikanische IT-Dienstleistungsunternehmen IBM möchte viele menschliche gegen maschinelle Mitarbeiter austauschen – sogar knapp 8.000. Zwar müssen hier bereits vorhandene Angestellte (angeblich) nicht um ihren Job bangen, doch möchte man ausgeschiedene Mitarbeiter einfach nicht mehr ersetzen; stattdessen sollen die jeweiligen Tätigkeiten dann von Maschinen ausgeführt werden, und das schon in nicht allzu ferner Zukunft. IBM-Chef Arvind Krischna verriet in einem Interview mit „Bloomberg”, dass in den kommenden fünf Jahren circa ein Drittel aller Stellen im Personalwesen durch Roboter ersetzt werden soll. Davon wären 7.800 Mitarbeiter betroffen, die jetzt noch unter anderem mit dem Anfertigen von Arbeitsnachweisen oder dem Vermerk über firmeninterne Abteilungswechsel beschäftigt sind.

Auch Menschen, die beruflich im Transportwesen tätig sind, müssen aufgrund von autonomem Fahren in Zukunft um ihren Job fürchten. Dies betrifft unter anderem LKW-Fahrer, Taxifahrer, Busfahrer, Zugführer und Paketboten. So urteilt der ADAC: „Vollständig autonomes Fahren wird Realität werden.” Zwar stünden viele Menschen dem fahrerlosen Fahren noch skeptisch gegenüber – doch was nicht ist, kann ja noch werden. Natürlich werden auch hier wieder allerhand Vorzüge angepriesen. So bleibe einem beispielsweise mehr Zeit, die man anstatt hinterm Steuer „produktiv oder zur Erholung nutzen” könne, und eventuell seien dann Taxis oder Busse so kosteneinsparend unterwegs, dass sich “auch der ländliche Raum besser erschließen” lasse. Es käme seltener zu Staus, und Waren können “rationalisierter und umweltschonender” transportiert werden. Da ist er wieder: Der allseits, omnipräsente, angeblich menschengemachte Klimawandel, mit dem man auch sämtliche Einschränkungen und technische Innovationen begründen kann. Allein deshalb kann man vielen Menschen das autonome Fahren sehr schmackhaft machen – denn schließlich soll das alles ja so “klimaschonend” sein.

Millionen Jobs im Transportwesen fallen weg

Darüber hinaus könnten KI-gesteuerte Fahrzeuge Unfälle verhindern, wobei der ADAC hier einräumt, dass dies gar nicht so einfach ist – weil “konventionelle und automatisierte Fahrzeuge noch sehr viele Jahre im Mischverkehr fahren werden“. Wie bitte? Das soll wohl heißen, dass zumindest die großen Konzerne ausschließlich autonomes Fahren als Endziel sehen – und die Menschen sich dann wohl überhaupt nicht mehr hinters Steuer begeben? Die Technik dafür muss laut ADAC ausgebaut werden, damit bestimmte Verkehrssituationen nicht mehr falsch gedeutet würden. Bis autonomes Fahren im Straßenverkehr eine feste Größe sei, dauere es mindestens bis 2040. Doch was sind schon 17 Jahre? Jedenfalls zu wenig, als dass es noch sinnvoll wäre, sich als Kraftfahrer, Zugführer oder ähnliches ausbilden zu lassen und in diesen Berufsgruppen einen Job zu suchen. Im US-Bundesstaat Arizona sind von Robotern gesteuerte Autos bereits gelebte Realität: In einem Vorort von Phoenix sind Taxis des Unternehmens Waymo unterwegs, teilweise sogar ohne Sicherheitsfahrer hinterm Lenkrad. Die Fahrten werden von den Kunden via Handy-App geordert.

Auch in Deutschland wird das autonome Fahren gefördert: So hat BMW in Unterschleißheim bei München mittlerweile seinen eigenen Campus, an dem rund 1.700 Spezialisten mit der Entwicklung der erforderlichen Software-Algorithmik für das fahrerlose Fahren beschäftigt sind. Um die im realen Straßenverkehr erfassten Daten zu speichern, betreibt BMW sogar zwei Datencenter mit einem möglichen Speicherplatz von 500 Petabyte (PB) – eine Kapazität unvorstellbaren Ausmaßes. All dies zeigt, wie ernst es den großen Konzernen mit dem KI-basierten Autofahren ist. Möglicherweise werden in Zukunft ja sogar Piloten obsolet, weil auch Flugzeuge früher oder später von der KI oder Robotern gesteuert werden können, womit dann die Bezeichnung “Autopilot” eine ganz neue Bedeutung bekäme. Abgesehen davon soll den Menschen ja auch aufgrund des „menschengemachten Klimawandels” das Fliegen madig gemacht werden. Schlechte Karten also für angehende Piloten.

Auch Reinigungskräfte, Journalisten und Musiker können sich warm anziehen

Ebenfalls vom Aussterben bedroht dürften Reinigungsunternehmen sein, denn auch hier schreitet der technische Fortschritt immer weiter voran: Saug- und Wischroboter, die von alleine den Boden reinigen, gibt es ja schon lange, selbst für den Hausgebrauch. Doch sicher ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis Maschinen zusätzlich selbstständig Möbel, Waschbecken, Toiletten, Wände und Decken reinigen können. Viele weitere Werk- und Handwerksberufe könnten etliche Tätigkeiten auf Dauer an Roboter und KI verlieren.

Doch auch komplexere, kreative und akademische Berufe könnten in Zukunft der KI zum Opfer fallen: Journalisten, Finanzanalysten oder vor allem Rechtsanwälte könnten durch selbstlernende Software – Stichwort “ChatPTG”, was erst der Anfang sein dürfte – eher früher als später überflüssig gemacht werden. Doch auch Musikproduzenten, Komponisten und Sänger werden vielleicht obsolet, weil es mittlerweile auch komplett von Maschinen erzeugte Musik gibt, die allerdings als solche noch nicht immer erkenntlich ist. Da eine KI, die ein Bewusstsein erlangt, jedoch mit geometrischer Geschwindigkeit lernt, ihre Selbstoptimierung und weitere Verbesserung effektiver und schneller als jeder Mensch leisten kann und möglicherweise gar nicht mehr zu kontrollieren sein wird, gibt es skeptische Forscher, die in diesem Zusammenhang von der “letzten Erfindung der Menschheit” sprechen. Noch ist es nicht so weit, selbst die leistungsstärkste KI-Software hat noch viele Kinderkrankheiten und Mängel – was sich unter anderem daran zeigte, dass die von “ChatGPT” und anderen Bots erstellten Texte zwar hohe Informationsdichten aufweisen, aber stilistisch oft noch sehr einsilbig und teilweise sogar sinnbefreit wirken; doch das ist ja das Tückische an der KI: Sie wird ständig verbessert.

Die KI kann nicht alles ersetzen

Junge Menschen sind also gut beraten, wenn sie sich für einen Beruf entscheiden, den man schwer durch Roboter ersetzen kann – entweder weil Maschinen hoffentlich nie in der Lage sein werden, so komplizierte und individuell abgestimmte Tätigkeiten zu verrichten, oder weil die KI hier auf zu viel Widerstand stoßen würde. Während Rechtsanwälte durch KI-Softwares, die Schriftsätze besser und gründlicher verfassen könnten, durchaus überflüssig werden könnten, lässt sich beispielsweise ein Gerichtsurteil von einem Richter nicht so einfach von einer Maschine erstellen, jedenfalls nicht in einem Rechtsstaat, wo faire und objektive Urteile und Anklagen zustande kommen sollen und eine menschliche Komponente der Urteilsfindung unerlässlich ist. Ähnlich sieht es mit Jobs im Gesundheitswesen aus: Eine Maschine muss schon extrem hoch entwickelt sein, um sehr spezifische, auf den Patienten abgestimmte Krankheitsdiagnosen stellen zu können; vor allem aber bei der Pflege und in der individuellen Versorgung von Patienten ist der Mensch wohl auf lange Sicht unersetzlich. Dies gilt umso mehr auch für den Arztberuf, etwa bei chirurgischen Eingriffen. Wer möchte sich beispielsweise schon am offenen Herzen oder am Darm von einem Roboter operieren oder auch ein Bein amputieren lassen (wenn er nicht bereits hirnamputiert ist)?

Auch in der Kochkunst bleibt wohl der Mensch noch erhalten; von Robotern zusammengemischtes Essen dürfte wohl den Wenigsten munden. Und wie sieht es im ältesten Gewerbe der Welt aus? Maschinengesteuerte Sexpuppen als Prostituiertenersatz dürften sich auch eher als Laden- respektive “Puffhüter” entpuppen, da man(n) auch bei käuflicher Liebe Wert auf „echte“, menschengemachte Berührungen legt. Insofern wird es also auch in Zukunft noch allerhand Jobs geben, denen die KI nichts anhaben kann.

