Am Niedergang der Credit Suisse Hunderte Millionen verdient

Urs P. Gasche (infosperber)

Verlierer waren Besitzer von CS-Aktien und CS-Obligationen. Doch Hedge Funds, die auf den Absturz wetteten, waren Profiteure.

Vor allem amerikanische und britische Hedgefunds, die auf den Niedergang der Credit Suisse wetteten, haben innerhalb weniger Tage mit Leerverkäufen in Milliardenhöhe auf einen Kurssturz der CS-Aktien gewettet und Hunderte Millionen gewonnen. Das recherchierte Finanzjournalistin und Buchautorin Myret Zaki. Am 6. April berichtete CNBC darüber.

Im weltweiten Bankensektor wurden allein im Monat März 2023 Leerverkäufe im Umfang von 12,8 Milliarden Dollar getätigt. Das geht aus Zahlen des Datenanbieters S3 Partners hervor. Die NZZ zitiert die Plattform für Marktanalysen Ortex, wonach Leerverkäufer von CS-Aktien 684 Millionen Dollar verdienten.

Hedge Funds und weitere Spekulanten haben den Untergang der Credit Suisse beschleunigt und dazu beigetragen, dass den Akteuren und Behörden für mögliche Massnahmen der Schnauf ausging.

Wer die einzelnen Akteure waren, die am Beinahe-Konkurs der CS beteiligt waren, wurde bisher nicht bekannt. Vielleicht kann eine parlamentarische Untersuchungskommission etwas Licht ins Dunkel bringen.

Milliardengeschäfte der Hedge Funds

Treten Hedge Funds wie Elliot, Bridgewater, Man Group oder Renaissance auf, haben sie in der Regel Milliarden Dollar im Gepäck. Sie wetten auf fallende oder steigende Kurse. Hedgefunds sorgen in der Wirtschaftswelt immer wieder für Aufsehen. Der damalige SPD-Chef Franz Müntefering brandmarkte Hedgefonds im Jahr 2005 als «Heuschrecken». Hedgefunds gehen riskante Geschäfte ein, oft mit geliehenem Geld, um im Erfolgsfall ihre Rendite zu hebeln («leverage»). Sie sind weniger transparent als börsennotierte Gesellschaften.

Das Wort Hedgefund stammt vom Englischen «to hedge» (absichern). Hedge meint den Mechanismus, dass Verluste an den Aktienmärkten mit Hilfe von Derivaten wie Futures und Optionen aufgefangen werden sollen.

Vor der Finanzkrise von 2008 verwalteten Hedge Funds weltweit Vermögen in Höhe von 2,3 Billionen Doller. Ende 2022 verwalteten laut Visual Capitalist weltweit etwa 15’000 Hedge Funds insgesamt 4,5 Billionen Dollar (trillian Dollars). Bekannte Manager sind Ray Dalio (74), James Simons (85), George Soros (93), Christopher Hohn (56) oder Paul Singer (79).

Börsenkurse manipulieren und absahnen: So geht es

1. Schwächelnde Unternehmen mit Leerverkäufen in den Abgrund stürzen und kassieren

Vor allem in den USA kann man Aktien an einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis verkaufen, ohne dass man diese Aktien besitzt. Man spekuliert darauf, dass die Kurse in der Zwischenzeit fallen und man die zum voraus «leer» verkauften Aktien vor dem abgemachten Zeitpunkt viel günstiger erwerben kann.

Die Rechnung geht dann nicht auf,

wenn eine Gegenpartei, beispielsweise die Notenbank, genügend der gleichen Aktien kauft, um den Kurs zu stützen.

wenn viel mehr Aktien im Voraus leer verkauft werden als existieren. Das war beispielsweise beim US-Unternehmen Gamestop der Fall, wo vierzig Prozent mehr Aktien leer verkauft wurden als es überhaupt gab. Als sich dann die Leerverkäufer die Aktien nachträglich vor dem Verkaufstermin beschaffen wollten, drohten Kurse zu überschiessen, was den Leerverkäufern riesige Verluste gebracht hätte. Im konkreten Fall wurde der Handel mit Gamestop-Aktien eingestellt und damit die Baisse-Spekulanten geschont.

Bei der Credit Suisse ging die Rechnung für die Spekulanten auf. Vor dem Zwangsverkauf an die UBS lag der CS-Kurs am 6. März 2023 bei 2.76 Franken, nach dem Zwangsverkauf am 20. März bei 0.82 Franken.

2. Aktienkurse aufblasen und dann absahnen

Man muss ein Hedge-Fund oder eine Beteiligungsgesellschaft mit viel Geld sein. Eine beliebte Zielscheibe sind dann Unternehmen mit einer überschaubaren Zahl von Aktien. Dann können ein oder meherere Hedge Funds mit relativ wenigen Käufen oder Verkäufen den Kurs der Aktie beeinflussen. Das Absahnen von Gewinnen erfolgt in vier Phasen:

Vor dem Aufblasen (Pre-Pump)

Der Manipulator kauft einen Teil des Aktienkapitals des ausgewählten Unternehmens. Das kann den Kurs bereits etwas ansteigen lassen. Aufblasen (Pump)

Leichtgläubige Anleger mit Anlage-Tipps, Gewinnversprechen und gesponserten Zeitungsartikeln dazu bringen, in diese Aktien zu investieren. Skeptische Anleger beobachten, wie der Kurs steigt und lassen sich vom Kauf überzeugen. Es kann zu einer Kauflawine kommen, welche den Aktienkurs immer stärker nach oben treibt. Absahnen (Dump)

Wenn die Kurse stark gestiegen sind, verkauft der Manipulator seine Aktien mit einem satten Gewinn. Nach dem Absahnen (Post-Dump)

Der Kurs der Aktien bricht früher oder später zusammen. Die meisten Anleger machen grosse Verluste.

