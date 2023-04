Pleiteland Deutschland: Der innerstädtische Einzelhandel krepiert

Von Jochen Sommer (ansage)

Aufgrund der selbstmörderischen Energie- und Corona-Politik der aktuellen und der vorhergehenden Bundesregierung stehen etliche traditionsreiche deutsche Firmen vor dem wirtschaftlichen Aus oder stecken zumindest in massiven Schwierigkeiten. Dies betrifft nicht nur die Industrie und den Mittelstand, sondern zunehmend auch Einzelhandelsfilialisten. So konnte etwa Tchibo 2021 noch einen Umsatz von 3,36 Milliarden Euro erwirtschaften, im letzten Jahr blieb das Unternehmen jedoch hinter den Erwartungen zurück. Das operative Ergebnis (EBIT), das 2021 noch bei 176 Millionen Euro lag, soll stark rückläufig sein. Dies liegt auch daran, dass die vor zwei Jahren angeschafften Warenmengen so hoch waren, dass man sie nicht verkaufen kann. Laut einer internen Mitteilung der Unternehmensführung, war 2022 finanziell gesehen das schlechteste Jahr in der fast 75-jährigen Firmengeschichte.

Die Folge ist nun, dass die Tchibo-Mitarbeiter in den 550 Filialen auf ihre jährliche Gehaltserhöhung verzichten müssen. Deren Salär liegt jedoch ohnehin weit unter dem, was Discounter wie Lidl oder Aldi zahlen – obwohl sie eine immer größere Arbeitslast schultern sollen. Dies führte bereits zu mehreren Kündigungen, weil man – wie kritisiert wurde – für ein faktisch sinkendes Gehalt “nicht permanent 150 Prozent Leistung” verlangen könne, so ein Arbeitnehmervertreter. Überhaupt scheint die Geschäftsidee des kombinierten Verkaufs von Kaffee und sonstigen Waren (etwa praktischen Haushaltsartikeln) an sein Ende gelangt zu sein. Der BWL-Professor Gerrit Heinemann spricht von einem „gut funktionierenden Auslaufmodell“ Tchibos, bei dem am Ende nur das Kaffeegeschäft überleben werde. Er rechnet mit Filialschließungen, etwa wenn Mietverträge auslaufen.

Sterben der Innenstädte

Auch Peek & Cloppenburg gehört zu den bekannten Namen, bei denen die wirtschaftliche Misere sogar zu einem Insolvenzantrag geführt hat. Beim Amtsgericht Düsseldorf wurde Ende März ein Schutzschirmverfahren beantragt. Damit kann das Unternehmen nun wenigstens unter Aufsicht eines Sachwalters die notwendige Restrukturierung und Sanierung in Eigenverantwortung durchführen. Der Online-Shop und die 67 Geschäfte in Deutschland sollen vorerst zwar alle geöffnet bleiben, doch ob dies tragfähig ist, muss sich erst noch erweisen. Von März bis Mai erhalten die Mitarbeiter Insolvenzgeld, danach würden jedoch Arbeitsplätze wegfallen, hieß es aus dem Management. Zu den Ursachen erklärte Geschäftsführer Steffen Schüller, dass die Corona-Maßnahmen 2020 und 2021 einen „dreistelligen Millionenverlust“ verursacht hätten. Die “Folgen des Ukraine-Krieges” mit Lieferengpässen, gestiegenen Kosten, steigenden Zinsen und der leichten Rezession hätten die wirtschaftliche Situation Ende 2022 noch weiter verschlimmert.

Ebenfalls im März musste auch der Schuhhersteller Reno Insolvenz anmelden. Die Gründe sind auch hier die Folgen der Corona-Politik und des Ukraine-Krieges. Laut Rolf Pangels, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Textil Schuhe Lederwaren (BTE), musste 2022 mehr als jedes zehnte Schuhgeschäft in Deutschland schließen. Binnen eines Jahres habe sich die Zahl der Schuhgeschäfte um 1500 auf rund 10.000 verringert.

Schneise der Zerstörung

Auch das sich seit Jahren hinziehende Trauerspiel um die Kaufhauskette Galeria Kaufhof setzt sich fort: Die Sanierung des ohnehin schon lange ums Überleben kämpfenden Unternehmens wurde durch die Corona-Beschränkungen massiv erschwert. Allein von den 680 Millionen Euro, die der deutsche Staat in die Rettung gepumpt hatte, werden bestenfalls noch 90 Millionen übrigbleiben. Wie die anderen Einzelhandelsketten trägt auch das absehbare Verschwinden dieser Traditionsfirma, eines der letzten Überbleibsel der einstigen großen Kaufhausketten, zum Sterben der deutschen Innenstädte bei.

An diesen und allzu vielen kleineren, unbekannten Betrieben, die jeden Tag einen stillen Tod sterben, zeigt sich, was für eine Schneise der Zerstörung zuerst der Corona-Wahnsinn, dann die mit dem Ukrainekrieg und Klimawahn begründete “Energiewende” samt Inflationsfolgen in der deutschen Wirtschaft geschlagen haben. Da auch kein Ende der Teuerung in Sicht ist und die Energiekrise sich durch den Atomausstieg und immer neue ruinöse Klima- und Bürokratieschikanen der Ampel-Regierung noch weiter verschärfen wird, ist auf unabsehbare Zeit kein Ende dieser Pleitewelle in Sicht. Das Sterbeglöckchen des einstigen Vorzeige-Wirtschaftsstandortes Deutschland läutet jedenfalls unüberhörbar.

(Visited 20 times, 20 visits today)