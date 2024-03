Warum macht der Wähler das noch mit?

Von diesem Jürgen

Gelernt ist gelernt! Fällt mir dazu als erstes ein. In der Schule angefangen, je nach Elternhaus und sonstigem sozialen Umfeld, man hört ja nichts anderes(Medien)? Gib deine Stimme ab, wir sorgen für dich! Wie so eine Art Lebensversicherung gegen alle Willfährigkeit, die Leben so bieten könnte, schlicht, eine Rundumversorgung!

Und diese Police, sie kostet ja, erst mal, nichts! Gut, den turnusmäßigen Gang zur Urne, den muß man schon auf sich nehmen, aber dann … ist einem erst mal alles abgenommen. Vom Gemeinderat angefangen bis hoch zur Landes- oder Bundesregierung, es wird einem besorgt, ähm, für einen gesorgt!

Man muß sich keinen Kopf mehr darüber machen, ob und wie Schulen saniert werden. Wie Kommunen Geflüchtete unterbringen oder wo Windräder jetzt passend sind oder nicht. Und Kriege, die gab es doch schon immer?

Inflation und auf einmal „böses Gas“, Rezession, Firmenpleiten und Auswanderung, nicht nur derselben, wie ein Einfrieren der Sozialleistungen für drei Jahre, ja gut, es war so nicht vorhersehbar(?), aber, das muß man doch in Kauf nehmen, wenn man a) nicht selbst denken und b) dennoch politisch völlig korrekt unterwegs sein will?

Schließlich, hier werden Werte vertreten! Zuvörderst die Demokratie, die uns ermöglicht …

uns nicht einbringen zu müssen! Der Souverän delegiert damit, was er eigentlich nicht will, oder so?! Ja gut, diese Werte, die sind schon wichtig! Also, die retten ja! Zumindest Minderheiten und auch die Ukraine, weil, die sind ja, gegenüber Russland, auch eine Minderheit!

Auch Israel wird davon profitieren, prozentual, an der Weltbevölkerung gemessen … und dieser Spring in´s Feld Joe in den USA, rein vom Alter her, gehört jetzt auch nicht gerade zu einer Mehrheit …?

Was entschieden und durchgesetzt wird, es spielt keine Rolle. Es kommt nur noch auf „die Zeichen der Zeit“ an. Damit läßt sich alles bewerkstelligen. Wer schlußendlich davon profitiert? Wer weiß das schon so genau? „Das Geld“, eine Kirche oder sonstige Ideologie, neuerdings auch undefinierte Werte, was macht es für einen Unterschied?

Die Bequemlichkeit gebiert und unterhält alles, solange es ihr nicht selbst an den Kragen geht … Und nur davon leben alle Delegierten, gleich welcher Couleur! Wo auch immer verortet, das allein ist ihre Daseinsberechtigung! Gut, es heißt auch, gemeinsam seien wir stark! Hierzulande betrifft das allenfalls nur noch das sich aus der Verantwortung stehlen!

Ich habe ja nicht gewusst … aber wehe dem, der schon immer dagegen war, sich die selbst erarbeitete Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollte! Der quer oder alternativ, bis hin zu na na, na na zi… eingeschätzt wird. Und eines ist auch klar; diese „Butter“, dieses sich einen bezahlten Urlaub leisten zu können oder eigene Wohnstatt zu errichten, es war für die allermeisten mit Entbehrungen verbunden!

Jetzt könnte man noch über die Unersättlichkeit des Staates fabulieren, was der gemeine, noch immer Wählende, eh nicht verstehen würde. Oder aber auch über die Verzweiflung, dennoch, aber nicht zustimmend zu wählen.

Schlußendlich ist es eine systemische Betrachtung. Jegliche Organisation, ob Partei, Glaube oder sonstiges Interessenbündnis neigt dazu, sich selbst zu erhalten. Es geht dann um alles, aber nicht mehr um Wähler, Unterstützer oder Gläubige. Der Selbsterhalt, die dadurch gewonnenen Pfründe, werden zur eigentlichen Richtschnur!

Alles Drum herum ist nur zeitgemäß steuernde Werbung und, wie man sehen kann, insofern man es sehen will, ist beliebig austauschbar! Gestern Nationalistisch, oder doch besser Kommunistisch? Heute links, morgen rechts? Wer ist gerade gut und wer morgen böse? Es gäbe, laut dem Friederich Merz einen Unterschied zwischen national und patriotisch?

Warum wird dennoch gewählt? Einesteils ist Affirmation, andererseits Selbstsuggestion. Möge jeder für sich selbst herausfinden, warum und weshalb er dies oder jenes noch unterstützt!

