von Hans Egeler (opposition24)

Die Christenunion in Deutschland surft in Umfragen auf der Welle der Ampel-Ablehner auf 30% und ist dennoch die größte Gefahr für Deutschlands Existenz. Der CDU-Vorsitzende Merz tönt rabulistisch gegen Russland und verlangt den deutschen Kriegseintritt über die mögliche Zerstörung des Kreml mittels “Taurus”-Flugkörpern. Merz ist seit Beginn des Ukrainekrieges ein glühender Befeuerer deutscher Waffenlieferungen und agiert aus Sicht von Kritikern heute nicht anders als er es als leitender Angestellter der US-amerikanischen Hochfinanz – und damit der größten Kriegsprofiteure – getan hätte. Deutschland erscheint für Merz offenbar als Dispositionsmasse in einer Art russischem Roulette, wo der mit einer Patrone geladene Revolver von Schläfe zu Schläfe geht, bis es knallt.

Blackrock-Hochfinanzier Merz streicht die Einkreisung Russlands durch die Nato weg und macht Vergleiche mit Hitler

Am 8.3.2024 verstieg sich Merz vor der CDU Baden Württemberg in Stuttgart (hier) zum Vergleich Hitler-Chamberlain vor dem 2. Weltkrieg und meinte, stärker als Kanzler Scholz gegen Russland kriegerisch vorgehen zu müssen. Dreist lässt Merz weg, dass es die Nato war, die bis 2022 mehr Zerstörungskraft an Russlands Peripherie stationiert hat als Adolf Hitler in Marsch setzen konnte. Hitler konnte zu keiner Zeit Moskau direkt bedrohen. Diese kriegswichtigen Relationen einfach zu unterdrücken, verkauft das Volk für dumm.

Tragische Situation: Die Berliner Ampel macht Deutschland wirtschaftlich kaputt und die Alternative CDU-CSU provoziert unseren Atomtod über den direkten Angriff auf Moskau. So schlecht sah es für Deutschland seit Anfang 1945 nicht mehr aus. Wer jetzt noch falsch wählt, ist selbst der Urheber seines Unterganges.

(Visited 1 times, 1 visits today)