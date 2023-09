Warum die Niederlage der Ukraine das Ende der NATO in ihrer jetzigen Form bedeuten könnte

Für den Block hängt zu viel von dem höchst unwahrscheinlichen Erfolg Kiews ab, und deshalb tut er alles, was er kann, um den Konflikt zu verlängern.

Von Chay Bowes (rtdeutsch)

Während der Stellvertreterkrieg des Westens in der Ukraine unaufhaltsam auf ein völliges Scheitern zusteuert, sehen sich die Neocons, die hinter dem Debakel stehen, mit schwindenden Rückzugsmöglichkeiten konfrontiert.

Die anfängliche Zuversicht, dass Russland in seiner jetzigen Form unter dem Druck der härtesten Sanktionen der Geschichte zusammenbrechen würde, hat sich nicht bewahrheitet. Auf frühe russische Fehlkalkulationen auf dem Schlachtfeld folgte nicht die militärische Kernschmelze, sondern eine pragmatische Demonstration strategischer Anpassungsfähigkeit, die in den militärischen Kriegsräumen des Westens neidlos anerkannt wird. Die russische Armee ist weit davon entfernt auseinanderzufallen und hat sich zu mutigen Entscheidungen durchgerungen, sich zurückzuziehen, wenn es sinnvoll war, und vorzurücken, wenn es geboten schien, was sich für den ukrainischen Gegner als verheerend erwiesen hat. Daraus folgt, dass die westlichen politischen Eliten, die diesen Konflikt befeuert haben, einem weiteren Winter politischer, militärischer und wohl auch wirtschaftlicher Unzufriedenheit entgegenblicken und dass wir jetzt möglicherweise vor der gefährlichsten Zeit in Europa seit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs stehen.

Der Auslöser für einen größeren Krieg in Europa ist nicht der begrenzte Konflikt in der Ukraine an sich, der 2014 begann und von den westlichen Mächten fast ein Jahrzehnt lang weitgehend ignoriert wurde. Das eigentliche Problem ist, dass die NATO, die sich derzeit in einem Stellvertreterkrieg mit Russland befindet, im Hinblick auf ihr wachsendes militärisches Engagement in der Ukraine mit einem Szenario konfrontiert ist, bei dem man verdammt ist, ganz gleich, wie man handelt. Wenn der von den USA geführte Block angesichts der sich abzeichnenden Niederlage weiter eskaliert, könnte dies zu einer direkten Konfrontation mit Russland führen. Geschieht dies nicht, wird sein Stellvertreter zusammenbrechen und Russland als Sieger zurücklassen – ein Schicksal, das in Brüssel, Washington und London einst völlig undenkbar war, nun aber zur albtraumhaften Realität wird.

Eine solche Niederlage wäre verheerend und könnte für das Ansehen und den Ruf der gesamten NATO-Marke tödlich sein. Denn obwohl es die Sowjetunion schon lange nicht mehr gibt, vermarktet sich der Block immer noch als unverzichtbares Bollwerk gegen den vermeintlichen russischen Expansionismus. Im Falle einer immer wahrscheinlicher werdenden Niederlage der Ukraine wird sich dieser „unverzichtbare Partner“ im „Kampf gegen Russland“ als völlig machtlos und weitgehend irrelevant erweisen. Noch zynischer ist, dass der gewaltigen US-Rüstungsindustrie ein riesiger und lukrativer Markt entgehen würde. Wie kann also eine milliardenschwere Maschinerie, die den absoluten Sieg gegen Russland prophezeit hat, eine Niederlage auch nur in Erwägung ziehen? Und wie kommen hochrangige EU-Bürokraten wie Ursula von der Leyen von ihrer quasi-religiösen Hingabe an die „Sache“ des absoluten Sieges über Russland herunter, die sie seit über anderthalb Jahren schamlos predigt? Und schließlich: Wie kann die amerikanische Regierung, die politisch, moralisch und wirtschaftlich „all in“ gegen Russland in der Ukraine vorgegangen ist, das in Betracht ziehen, was auf eine zunehmend unvermeidliche europäische Version von Afghanistan 2.0 hinausläuft?

Sie werden zwei Dinge tun müssen: Erstens müssen sie einen Schuldigen für ihre Niederlage finden und zweitens einen neuen Feind, auf den sie die öffentliche Meinung lenken können. Der „Schuldige“ wird recht leicht zu identifizieren sein – das Narrativ wird mit Angriffen auf Staaten wie Ungarn, China und in gewissem Maße Indien gespickt sein, die beschuldigt werden, „die vereinten Bemühungen zu untergraben, die notwendig sind, um Russland zu isolieren und zu besiegen“.

Die Schuldzuweisungen an die Ukraine selbst werden ebenfalls eine zentrale Rolle in diesem Narrativ spielen. Die westlichen Medien werden dafür sorgen, dass die Ukraine als unfähig dargestellt wird, die von der NATO angebotene „Medizin“ zu nehmen, und deshalb die Konsequenzen dafür tragen muss, nicht auf die westlichen militärischen Ratschläge gehört und die westliche Hilfe nicht richtig genutzt zu haben. Und natürlich – da Selenskij wenig gegen die endemische Korruption in der Ukraine unternommen hat, wird diese Tatsache leicht gegen ihn verwendet werden können, um eine stimmige Erzählung zu unterfüttern: „Wir haben versucht, ihnen zu helfen, aber sie konnten einfach nicht vor sich selbst gerettet werden.“

Die „Verlagerung des Schwerpunkts auf einen anderen Feind“ ist das einfachste und offensichtlichste – das wird China sein. Die NATO versucht bereits, ihren Einfluss in Asien auszuweiten, unter anderem durch ein geplantes „Verbindungsbüro“ in Japan. „China ist die eigentliche Bedrohung“ ist ein Thema, das in den westlichen Medien immer wieder an die Oberfläche kommt.

Und sollte es den westlichen Mächten nicht gelingen, ihre Schuld an diesem Krieg plausibel zu bestreiten, besteht immer noch die Möglichkeit einer weiteren Eskalation. Eine solche Eskalation könnte rasch zu einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland führen, ein Ergebnis, das kein vernünftiger Beobachter auf beiden Seiten der Debatte in Betracht ziehen könnte oder sollte. Das Problem ist, dass rationale Einschätzungen und Verhandlungen in Washington und Kiew offenbar so selten geworden sind, dass eine verheerende Eskalation von den verblendeten Beratern der neokonservativen Denkfabriken, die einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf eine zunehmend verzweifelte politische Klasse in Washington und Brüssel ausüben, bemerkenswerterweise als eine Option angesehen werden könnte. Sollte die NATO tatsächlich eine direkte Intervention in der Ukraine genehmigen, wird diese natürlich als „friedenserhaltende“ oder humanitäre Intervention polnischer oder rumänischer Truppen gerechtfertigt werden, aber die Kategorisierung der „Mission“ wird völlig irrelevant sein, wenn es zu den ersten Zusammenstößen mit russischen Streitkräften kommt, gefolgt von einer potenziell schnellen Spirale hin zum totalen Krieg zwischen Russland und der NATO.

Man könnte sagen, dass der Prozess der Distanzierung von der Ukraine bereits begonnen hat – angefangen bei der Blamage, die Selenskij auf dem jüngsten NATO-Gipfel erlitt, bis hin zu den offenen Auseinandersetzungen zwischen den westlichen „Partnern“ über die Frage, ob die Ukraine mit immer tödlicheren Waffen ausgestattet werden soll, um im Wesentlichen ihre Selbstzerstörung zu gewährleisten.

Von nun an ist eines ganz klar: Nichts wird zufällig geschehen, wenn es um die Interaktion der EU und der NATO mit dem Selenskij-Regime geht. Was auch immer als Nächstes kommt, es muss in beide Richtungen gesponnen werden, entweder zum Rückzug oder zur Eskalation. Ein Beispiel dafür ist das offene Schuldzuweisungsspiel, das um das offensichtliche Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive betrieben wird, mit offenen Schuldzuweisungen in den westlichen Medien durch ukrainische Beamte wie den Botschafter in Deutschland, Alexei Makejew. Kiews oberster Mann in Deutschland machte kürzlich den Westen für das blutige Scheitern des unglückseligen Projekts verantwortlich und behauptete, dieses sei allein auf europäische und amerikanische Verzögerungen bei der Lieferung von Waffen und Geld an Kiew zurückzuführen. Nach Ansicht des Botschafters war es dieses Versagen des Westens, das es den Russen offenbar ermöglichte, ihre Verteidigungsanlagen in der Ostukraine zu errichten, wo in den letzten drei Monaten Zehntausende unglückliche ukrainische Wehrpflichtige ihr Schicksal gefunden haben.

In der realen Welt war die Gegenoffensive, die sich nun zu einer Katastrophe in Zeitlupe entwickelt hat, den Russen und der ganzen Welt seit fast einem Jahr angekündigt worden und wird sicherlich als eines der größten militärischen Missgeschicke der Geschichte in Erinnerung bleiben. Die Tatsache, dass das ukrainische Regime seine Absichten offen ankündigte und sogar lautstark auf die Angriffsroute und die strategischen Ziele hinwies, wird von Leuten wie Makejew bequemerweise ignoriert. Es scheint nun offensichtlich, dass Kiew glaubte, sein offenes Säbelrasseln würde seine zunehmend besorgten Partner zu schnelleren und umfangreicheren Waffenlieferungen veranlassen – das war nicht der Fall, und als die Geduld ebendieser Sponsoren mit Kiews mangelnden Fortschritten auf dem Schlachtfeld zu Ende ging, wurde offensichtlich, dass jede Offensive gegen die lange vorbereitete russische Verteidigung zum Scheitern verurteilt war. Doch aufgrund der PR-Bedürfnisse Kiews und der Forderungen westlicher politischer Eliten begann die Gegenoffensive, die ganze Bataillone ukrainischer Truppen auslöschte und einen großen Teil der zuvor vom Westen bereitgestellten schweren Waffen verbrannte.

Die Situation erinnert an eine Art tragische romantische Torheit, bei der die Ukraine verzweifelt versucht, die NATO und die EU bis zum Selbstmord zu umwerben, während die NATO und die EU den unnahbaren Liebhaber spielen, der eine Heirat nie wirklich in Erwägung gezogen hat, aber bereit ist, seinem Bewunderer zu erlauben, sich dem eigentlichen Gegenstand seiner Aufmerksamkeit hinzugeben – Russland. Die eigentliche Sorge, die die EU-NATO-Kabale jetzt beschäftigt, ist natürlich, wie man diese geschmacklose Affäre überleben und weitermachen kann. Während der bedauernswerte Jens Stoltenberg uns glauben machen will, dass die NATO noch nie so stark gewesen sei, sieht die Realität für das „Verteidigungsbündnis“, das sich seinen Weg durch Europa und den Nahen Osten gebombt hat und nun auf den Pazifik ausdehnen will, weit weniger rosig aus. Die Realität ist, dass der Ukraine-Konflikt die NATO zerstören könnte. Sie ist zu einer Art modernem Völkerbund geworden, der zwar kleine Fische zu ermahnen weiß, aber völlig unfähig ist, es mit gleichwertigen Gegnern aufzunehmen; eine gescheiterte politische Institution, die sich als Militärbündnis ausgibt, in Wirklichkeit aber angesichts einer direkten Herausforderung durch Russland oder China zusammenbrechen würde. Natürlich scheint es, dass die NATO auch bewusst in den Bann ihrer eigenen Propaganda geraten ist.

Die große Frage ist aber, ob der Block tatsächlich eine direkte Konfrontation mit Russland in der Ukraine in Erwägung ziehen würde. Oder werden die westlichen politischen Eliten, die das Gerüst gebaut haben, auf dem der Ukraine-Konflikt jetzt lodert, sich dafür entscheiden, durch Schuldzuweisungen umzukehren oder durch Verzweiflung zu eskalieren?

Eines ist unbestreitbar: Das Schicksal der NATO und ihre Glaubwürdigkeit als „Verteidigungsbündnis“ sind unwiderruflich mit dem Ausgang des Ukraine-Konflikts verknüpft. Da die NATO in Wirklichkeit eine politische und keine militärische Institution ist, werden diese entscheidenden Fragen jedoch nicht offen diskutiert, denn die Antworten wären so, als würde ein Priester von der Kanzel aus die Nichtexistenz Gottes verkünden.

Aus dem Englischen

Chay Bowes ist Journalistin und geopolitische Analystin, Mitarbeiterin an strategischen Studien und RT-Korrespondentin.

Mehr zum Thema – Die Ukraine zerstört sich unumkehrbar selbst – Warum ein russischer Kommandeur an den Sieg glaubt

(Visited 93 times, 93 visits today)