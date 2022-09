Warum bringt die Federal Reserve die Wirtschaft zum Einsturz?

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Die Federal Reserve hat eine lange Liste von Fehlentscheidungen vorzuweisen. Wenn es nicht die Absicht der Federal Reserve ist, die Wirtschaft zum Einsturz zu bringen, wird die derzeitige Politik der höheren Zinssätze als die falscheste Einschätzung der Wirtschaft seit der Großen Depression in die Geschichte eingehen.

Die Preise steigen in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Europa stark an, aber nicht wegen einer erhöhten Geldschöpfung. Sie steigen, weil die US-Sanktionen gegen Russland das Energieangebot reduziert und den Transport unterbrochen haben. Die Verringerung des Angebots hat die Preise für alles, was von Energie und Transport abhängt, in die Höhe getrieben.

In den USA sind diese Probleme nicht in demselben Ausmaß zu beobachten. Die Energiepreise sind etwas angestiegen, weil die Unternehmen die Situation ausnutzen.

In den USA sind die höheren Preise auf Engpässe zurückzuführen, die durch die Schließung von Unternehmen und die Unterbrechung von Lieferketten entstanden sind. In der globalen Welt Amerikas schränken Probleme im Ausland das Angebot hier ein. Der Punkt ist, dass es sich bei der Inflation nicht um eine monetäre Inflation handelt. Daher ist die Politik der Federal Reserve, die Zinsen zu erhöhen, unsinnig. Höhere Zinssätze erhöhen nur die Kosten, schränken das Angebot ein und führen zu höheren Preisen.

Wenn die Federal Reserve tatsächlich weiß, was sie tut, versucht sie absichtlich, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeizuführen, was mich zu der Frage veranlasst, ob die Federal Reserve mit Klaus Schwabs WEA-Plan im Bunde steht, um Krisen herbeizuführen, die zur Durchsetzung einer strengen Herrschaft genutzt werden können.

Die neuesten Nachrichten in den USA, wenn sie nicht erfunden sind, besagen, dass die Verbrauchernachfrage einbricht. Federal Express berichtet, dass sein Geschäft leidet, weil die Aufträge zurückgehen. Händler berichten, dass der Kundenverkehr rückläufig ist. Der Immobilienmarkt ist zum Stillstand gekommen. Es ist unsinnig, dass die Federal Reserve die Zinssätze angesichts des Einbruchs der Verbrauchernachfrage erhöht.

Die eigentliche Frage ist also: Was hat die Federal Reserve wirklich vor?

