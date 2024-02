Genetische Ernte – Die Globalisten wollen die menschliche DNA sammeln, um unser Verhalten gezielt zu kontrollieren

von (legitim)

Eine ahnungslose Allianz zwischen dem britischen National Health Service (NHS) und der Royal Mail wurde gebildet, um eine ziemlich dubiose Wohltätigkeitsorganisation zu gründen, die jedem, der ihr seine DNA übermittelt, 10 Pfund bietet. Mehr als 20 Millionen britische Bürgerinnen und Bürger wurden nach dem Zufallsprinzip kontaktiert“ und gebeten, ihre DNA einzureichen.

Die so genannte Wohltätigkeitsorganisation „Our Future Health“ wirbt für das Angebot unter dem Vorwand, Ihre DNA zu untersuchen, um „die Gesundheit der Menschen in der Zukunft zu verbessern“. Mehr dazu finden Sie hier. (Vgl. Not On The Beep)

Haben Sie den Eindruck, dass diese von der Regierung unterstützte und finanzierte Operation zur Untersuchung der menschlichen DNA versteckte Hintergedanken hat?

Ist diese landesweite Anfrage Teil eines DNA-Auswertungsprozesses zur Untersuchung derjenigen, die mit mRNA-Impfstoffen geimpft wurden…? Und wie steht es mit der Untersuchung der Auswirkungen von Graphen und 5G auf die individuelle DNA…? Bedenken Sie dies im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge.

Auch wenn Sie vielleicht nicht im Vereinigten Königreich leben, wird sich die Idee hinter diesem Projekt weltweit ausbreiten?

Werden diejenigen, die für den Machtkult der Globalisten tätig sind und Zugang zu Ihrer DNA in der Datenbank haben, Sie eines Tages zu einem ahnungslosen Ziel machen?

Mit anderen Worten: Weisen Sie die folgenden Merkmale auf?

Sie sind jemand mit hoher Integrität.

Sie sind sich des größeren Ganzen bewusst und sehen eine höhere Perspektive durch eine alternative Linse.

Sie sind erweckt worden und fühlen sich moralisch verpflichtet, ein Aktivist zu sein, der das Gewissen hat, nach dem zu handeln, was fair, richtig und gerecht ist…

Ihr Aktivismus basiert auf der Aufdeckung krimineller Aktivitäten von Unternehmen, verräterischer staatlicher und politischer Korruption…

Sie geben Ihre volle Unterstützung für den zweiten Verfassungszusatz.

Sie befürworten verfassungsfeindliche Ansichten.

Sie haben alle Kästchen angekreuzt? Dann herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Ehrenabzeichen verdient! Sie sind an dem einzigen Spiel beteiligt, das es wirklich wert ist, gespielt zu werden, aber ich schweife ab.

Als jemand, der gegen die Täter der Neuen Weltordnung ist, könnten Sie jedoch ein Opfer ihrer militärisch-industriellen Energiewaffentechnologie werden, die auf Ihre DNA gerichtet ist, weil Sie die oben genannten verhaltensbezogenen Merkmale aufweisen.

Die Idee, durch Massenüberwachung Hightech-Tarnkappenwaffen gegen eine ahnungslose Öffentlichkeit einzusetzen, um deren Verhalten zu manipulieren und zu kontrollieren, ist nicht neu. Bedenken Sie, was die DARPA im Laufe der Jahre im Verborgenen getan hat.

Ja, wie ich bereits in einem früheren Artikel angedeutet habe, ist es eine ziemliche Ironie, dass Ihr hart verdientes Geld von Ihnen als Steuer abgezogen wird und dann verwendet wird, um Sie durch die DARPA-Überwachung und manipulative, verhaltenskontrollierende Technologie zu überwachen!

Im Laufe der Jahre gab es immer mehr Aussagen von Whistleblowern, durchgesickerte Dokumente und freigegebenes Material, die diese schrecklichen Waffen gegen uns – das Volk – bestätigen. In diesem Zusammenhang macht dies nur noch deutlicher, wie rücksichtslos böse diese Globalisten sind.

Und wer weiß bei all den Entwicklungen schon genau, wie weit diese militärische Untergrundtechnologie inzwischen fortgeschritten ist, Gezielte Opfer, die von einem versteckten, abgelegenen Ort aus verfolgt wurden, haben durchaus ein glaubwürdiges Wissen über die bewusstseinskontrollierenden Effekte, die sie erfahren haben.

Die Auswirkungen auf das Opfer können folgende sein:

Speicherlöschung: Ersatz von falschen Erinnerungen.

Hören der „Stimme Gottes“, ein Beispiel für die vielen möglichen falschen Wahrnehmungen, die auf die Zielperson einwirken.

Anpassung an den kybernetischen Hive Mind, wie von Whistleblowern wie dem ehemaligen CIA-Ingenieur Robert Duncan aufgedeckt, der selbst ein Opfer war. Zu den anderen mutigen politischen Aktivisten und Whistleblowern gehören unter anderem die Physikerin Dr. Katherine Horton von der Universität Oxford, der ehemalige Sicherheitsspezialist Brian Kofron, der Wissenschaftler Dr. Nick Begich, Sabrina Wallace, Dr. Daniel Lebowitz und viele andere auf der wachsenden Liste.

Manipulation/Veränderung von Gedanken, Gefühlen und Emotionen. -Der Nettoeffekt kann alles sein, was die Kontrolleure wollen. Eine betroffene Person könnte das Gefühl haben, verrückt zu werden…

Sexuelle Erregung.

Einpflanzung eines Traumszenarios.

Physiologische Veränderungen, wie z. B. hormonelle Steuerung, die im Körper der Zielperson Schaden anrichten können.

Wussten Sie, dass sogar Ihre Gedanken gelesen werden können. Das ist das Ausmaß der Möglichkeiten dieser Technologie.

Hacking in Ihr Biofeld und Ihre DNA für Überwachung und Fernsteuerung

In einem kürzlich erschienenen sehr interessanten Video berichtet Makia Freeman über Sabrina Wallace und ihren Vortrag. Im Wesentlichen zeigt Sabrinas Präsentation auf, dass die Technologie des tiefen Staates Informationen über das energetische Biofeld oder die aurische DNA der Menschen sammelt.

Diese gesammelten Informationen über das Biofeld oder die aurische DNA sind das Tor zur Überwachung und zur anschließenden Weiterleitung der Daten an die Zielperson, um ein Ergebnis zu erzielen: Die gewünschte manipulative Verhaltensänderung.

Die auf Frequenz und Resonanz basierende Technologie ist auf das Körpergewebe gerichtet und macht Mikrochips überflüssig, da die Menschen auf diese Weise drahtlos kontrolliert werden können.

Sarina stammt aus einer militärischen Technologiefamilie, die an geheimen schwarzen Projekten gearbeitet hat. Sie werden vielleicht erstaunt sein, wenn Sie erfahren, dass ihr zufolge:

„… die Leute verstehen nicht, dass ihr Körper bereits seit 2005 kommerziell für die Cloud verfügbar ist. seit 2005 in der Cloud verfügbar ist. IEEE ist der internationale Standard für Elektrotechnik. Sie werden Sie finden Ihren Körper im Web und kommerziell zugänglich über die gleichen Arbeitsgruppen für alle drahtlosen Geräte. Arbeitsgruppen für alle drahtlosen Geräte. Wie ist das passiert? Wie können Sie Zugang zu den Biosensoren erlangen, welche die Daten magnetisch weiterleiten …?“

-Mehr dazu im Video am Ende.

Wir sprechen über Huxleys Schöne Neue Welt. Letztlich will der tiefe Staat diese Technologie nutzen, um die Menschen so weit zu kontrollieren, dass sie zu automatisierten Zombies werden, unfähig zu denken, zu handeln oder sie selbst zu sein.

All dies soll geschehen, ohne dass die Menschen eine Ahnung von der Verhaltensänderung haben, die an ihnen vorgenommen wurde oder vorgenommen werden könnte, wenn sie aus der Reihe tanzen…

In der Rückschau

Es ist nicht die Absicht des Autors, den Lesern Angst einzujagen. Wir können jedoch nicht ignorieren, was vor sich geht.

Im Laufe der Jahre wurde dies als ein etwas phantastisches, umstrittenes Thema betrachtet. Die Beweise für die militärische Technologie und die detaillierten Auswirkungen auf die Bürger sind jedoch inzwischen so erdrückend, dass sie nicht mehr zu übersehen sind.

Der erste Schritt besteht darin, zu erkennen, dass diese dunkle Technologie existiert, damit wir etwas dagegen unternehmen können.

Wir müssen uns gegen diese Infiltration und Invasion wehren. Setzen Sie sich für unsere souveränen Menschenrechte ein. Wir müssen die Kontrolle über unser Biofeld zurückerobern. Wir müssen für unseren freien Willen auf allen Ebenen eintreten, auf der mentalen, physischen und spirituellen Ebene.

Ich möchte Sie von ganzem Herzen dazu ermutigen, sich selbst ein Bild von diesem äußerst wichtigen Thema zu machen. Seien Sie unvoreingenommen. Es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen, die online von Whistleblowern wie Sabrina Wallace zur Verfügung gestellt werden.

Wie bereits erwähnt, sehen Sie sich dieses interessante, aufschlussreiche Video an, in dem Makia Freeman die Technologie und die Präsentation von Sabrina Wallace durchgeht.

Die NWO zielt auf Ihre DNA und Ihr Biofeld – Video #62

Quelle: Activist Post

