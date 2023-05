Der US Dollar ist am Ende

Sind Sie bereit für hohe Inflation und einen sinkenden Lebensstandard?

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Die Macht der USA beruht seit dem Zweiten Weltkrieg auf ihrer finanziellen Dominanz, die sich aus der Tatsache ergibt, dass der Dollar die von den Zentralbanken anstelle von Gold gehaltene Reservewährung ist. Da der Dollar die Währung war, mit der die internationalen Handelskonten beglichen wurden, brauchte jedes Land Dollar. Das sorgte für eine große Nachfrage nach Dollar, um das Angebot an Dollar aus den wachsenden Haushalts- und Handelsdefiziten der USA aufzufangen. Der Dollar als Weltreservewährung ermöglichte es den USA, ihre Rechnungen durch Gelddrucken zu begleichen.

In den letzten Jahren hat Washingtons Missbrauch der US-Finanzmacht, wie die Sanktionen gegen Russland und andere Länder und der Diebstahl der russischen Zentralbankreserven, die Welt gelehrt, dass Washington das auf dem Dollar basierende System zu Zwangszwecken nutzt, um anderen Ländern eine unabhängige Außen-, Wirtschafts- und Handelspolitik zu verwehren. Infolgedessen ist, wie Pepe Escobar erklärt, eine rasche Abkehr von der Verwendung des Dollars als Reservewährung erfolgt. Mit anderen Worten: Die Nachfrage nach Dollar schrumpft. (> LINK auf englischsprachige Website)

Aber nicht das Angebot. Das Angebot explodiert geradezu. Die Haushaltsdefizite belaufen sich auf Billionen von Dollar, während die Federal Reserve das Wirtschaftswachstum und die Steuerbasis schrumpfen lässt, und gegen das US-Handelsdefizit kann nichts unternommen werden. Die Entscheidung, die Produktion von den USA ins Ausland zu verlagern, war eine Entscheidung, die der Wirtschaft schadet. Die Waren, die Apple, Nike, Levi und all die anderen in China und Asien herstellen, gelangen als Importe in die USA, wenn sie in den USA vermarktet werden. Da die USA ihre Produktion ins Ausland verlagert haben, haben sie nur wenig zu exportieren, um das aus den Importen resultierende Handelsdefizit auszugleichen. Indem sie ihre Handelsüberschüsse mit den USA zum Kauf von US-Staatsanleihen verwendeten, finanzierten die Ausländer das US-Haushaltsdefizit und die US-Kriege. Da die Länder ihre Handelsungleichgewichte zunehmend in anderen Währungen begleichen, sinkt die ausländische Nachfrage nach US-Schulden.

Die Folge ist, dass das Angebot an Dollars steigt, die Nachfrage nach ihnen aber sinkt. Dies führt zu einem Rückgang des Wechselkurses des Dollars und damit zu einem Anstieg der Importpreise. Die schlimmsten Inflationen werden durch den Rückgang des Wechselkurses einer Währung verursacht. Eine solche Inflation kann die Zentralbank nicht bekämpfen, indem sie die Menschen aus dem Arbeitsmarkt wirft.

Das ist die Zukunft Amerikas, und ich meine nicht in zehn Jahren. Ich habe vor dieser Entwicklung gewarnt, aber die etablierten Medien berichten nicht über Fakten, die den offiziellen Erzählungen widersprechen, die alle eine Lüge sind. Die USA können sich noch eine Weile halten, indem sie die japanische, europäische und britische Zentralbank dazu bringen, ihre Währungen zu drucken, um damit Dollar zu kaufen und so den Verfall des Dollars abzufedern. Die Folge ist jedoch, dass auch diese Währungen im Vergleich zu den Währungen außerhalb des Dollarsystems an Wert verlieren werden. Mit anderen Worten, die Notlage des Dollars wird sich auf das gesamte Imperium ausweiten.

Die Wall Street, gierige Firmenchefs und -vorstände und unfähige Politiker in Washington haben die US-Produktion ins Ausland verlagert und die USA von Importen abhängig gemacht. Als nächstes zerstörten sie den Dollar als Weltreservewährung und verdammten ihn damit zur Abwertung gegenüber anderen Währungen, was die Macht der USA zerstören wird.

(Visited 17 times, 17 visits today)